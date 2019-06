Primátor Hřib na rodinném dni nabíral inspiraci. Herec Vydra přišel za krále

Horko bylo extrémní, slunce pralo, před stánky s Malinovkou a točenou zmrzlinou se kroutily dlouhé fronty. Mladík na brigádě v převleku za chodící reklamu na slané křupky ve svém kostýmu evidentně trpěl. Muž v kostýmu fialové kravičky Milky se málem roztekl. I tak ale zachovával dekórum a navzdory hrozícímu úžehu stavěl dětem i rodičům vlídnou tvář.

Co se dělo? Na Pražském výstavišti první červnovou neděli proběhl druhý ročník Rodinného dne Prahy 7: poprvé ve spolupráci tamní radnice a magistrátu. Pro děti a rodiče byly připraveny aktivity a program, během kterého se představily spolky, příspěvkové i neziskové organizace. Demonstraci své činnosti předváděla například i městská policie.

O živou hudební produkci se postarala rocková dětská kapela Docela ze Vsetína. Svou produkci dětský band odstartoval hitem Rolling in the Deep britské zpěvačky Adele. Dále zazněly například písně Another Brick in the Wall od legendárních Pink Floyd či Eye of The Tiger od kapely Survivor, který proslavil kultovní snímek Rocky, nebo song What's up? od kapely Four Non-Blondes.

Zatímco perkusní sekce tak trochu pokulhávala a bicí se táhly poněkud za kapelou, kytarová sóla zvládl hlavní kytarista na výbornou: především tady sólo u kousku od Pink Floyd pro něj představovalo výzvu.

„Vážení rodičové děti, já vás vítám zde na rodinném dni, který organizuje hlavní město Praha, městská část Praha 7 a městská společnost výstaviště Praha. Já vás zde jdu přivítat a doufám, že si společně užijeme toto nedělní odpoledne.

„Mají tady stánky domy dětí a mládeže a další organizace, které se zabývají dětmi. Rodiče zde mohou načerpat inspiraci pro to, co by jejich děti mohly třeba v budoucnu dělat. I já jsem tady dnes s dětmi, takže i já budu čerpat," uvedl Hřib. „Doufám,že se dnešní den vydaří. Praha investuje mnoho peněz do volnočasových aktivit. Snažíme se také více zpřístupnit tento prostor, výstaviště Pražanům," sdělil pirátský primátor. „Chtěl bych poděkovat partnerům a přeji příjemnou a hezkou zábavu pro malé i velké," zakončil Hřib své úvodní slovo.

„Jsem moc ráda, že vás tu můžeme přivítat už na tradiční akci. Loni to byl rodinný dům Prahy 7. Letos poprvé to je rodinný dům Prahy 7 a hlavního města Praha," sdělila pražská radní a dokumentaristka Hana Třeštíková. „Všechno si to užijte a je velký vedro, tak hodně pijte jak děti tak rodiče," doplnila Třeštíková.

„Já zde zastupuji hlavní město hlavně jako zřizovatele Domečku, tedy domu dětí a mládeže . Támhle vlevo, kde máme domeček máme i poníky. Určitě tam jděte a uvidíte, co všechno v domečcích děláme od výuky robotiky přes kurzy sportovní, taneční a další až po minizoo, která u těch domečků jsou". „Takže si to dneska hezky užijte a určitě tam jděte. Jsou tam poníci," doplnil radní.

Velký úspěch mělo i pohádkové vystoupení, během kterého se na hlavním pódiu v převlečení za krále blýskl známý herec Václav Vydra. Návštěvníky se zájmem o historii pak lákalo sousední nově restaurované Maroldovo panorama zobrazující průběh bity u Lipan: ve které husitské hnutí utrpělo drtivou porážku od panské jednoty. I zde z reproduktorů promlouval herec Václav Vydra vysvětlující průběh bitvy i její neslavný konec.

autor: Jonáš Kříž