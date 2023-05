Princ Harry bez Meghan a dětí. Pavlův přílet běžnou linkou. Exprotokolář osvětluje před korunovací

reklama

„Vede si velmi dobře, sleduji to, neviděl jsem žádný přešlap, žádnou chybu, zejména v zahraničí je velmi aktivní, je přijímán velmi pozitivně, takže velmi dobře," sdělil Sklenář k protokolární roli současné české hlavy státu Petra Pavla. „Ta zkušenost, jednak jako náčelník generálního štábu české armády je sama o sobě trochu politická funkce, ale zejména nejvyšší vojenský představitel NATO, to je nejvyšší vojenský diplomat, tak určitě ta zkušenost se setkáváním s nejrůznějšími státníky na celém světě, tak to určitě velmi pomáhá, včetně velmi dobré jazykové připravenosti," řekl Sklenář.

Fotogalerie: - Namátkové kontroly na Hradě

Hovořil také o tom, jak moc bylo náročné protokolárně připravit cestu Petra Pavla a slovenské prezidentky na Ukrajinu. „Vše muselo být připraveno velmi důkladně dopředu, ale řekl bych, primárně bezpečnostně, tady skutečně protokolární aspekty, hlediska šla stranou, protože samozřejmě je to návštěva v zemi, kde probíhá válka, navíc návštěva dvou hlav států, prezidentů, ale primární bylo utajení, primární byly věci související se zajištěním naprosté bezpečnosti. A samozřejmě nelze uspořádat státní návštěvu včetně vojenských přehlídek v zemi, kde se válčí. Takže řekl bych, že to bylo připraveno velmi důkladně dopředu, že se to za pochodu moc neřešilo, a že skutečně ten aspekt protokolární ustoupil tomu aspektu bezpečnostnímu," dodal Sklenář.

A řeč byla samozřejmě zejména o nadcházející korunovaci Karla III. „Korunovace je vrcholný státní akt, takže je samozřejmě připravována státem a mají velmi zkušené pracovníky, kteří se zabývají těmito věcmi dlouhodobě. Co je složité, když si představíte, při té poslední korunovaci bylo 8000 hostů, na pohřbu královny bylo 5000 hostů, tak vlastně dát dohromady ten seznam, ono to může působit, že je to hodně lidí, ale vlastně těch 2000, to není hodně, všichni se tam nevejdou. Takže třeba vytvořili tu hezkou druhou alternativu, a to je na tribunách Buckinghamského paláce, kde primárně budou zváni veteráni a pracovníci zdravotnické služby a další hosté, kteří se nevejdou do Westminsterského opatství," sdělil Sklenář.

Anketa Jste rádi, že EU rozšiřuje emisní povolenky i na dopravu a bydlení? Ano 1% Ne 98% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 25080 lidí

„Vždy se něco pokazí. To prostě nejde. Při takové obrovské akci se vždy musí něco pokazit. Ale Britové to řeší s velkým nadhledem. Z mojí pracovní zkušenosti mohu říci, že oni byli velmi tolerantní a říkali: Podívejte se, on je velký rozdíl, my jsme trochu přísnější na poddané Jejího Veličenstva a na britské občany a trošku méně přísní na zahraniční hosty. Takže u těch zahraničních hostů se toleruje, že nemusí tak dobře znát britský protokol. Ale všiml jsem si i při přípravách korunovace, že jsou i řekněme mírnější na britské hosty, zaznamenal jsem, že dámy nemusí mít nutně klobouk a rukavice," řekl.

Sklenář hovořil také o příjezdu prince Harryho, který se vzdal v minulosti povinností v královské rodině. Na obřad dorazí bez manželky Meghan a dětí. „Takhle se dohodli, je to velmi dobře. Ukázalo se i během pohřbu královny Alžběty, že ta přítomnost Harryho s manželkou přitahovala velkou pozornost. Ten princip je, že je to korunovace krále, královny a je to primárně jeho záležitost a nic by nemělo odpoutávat pozornost. Takže to řešení, že jeho syn tam bude přítomen, bude mít nějakou roli, je myslím velmi správné," sdělil Sklenář.

Český prezident Petr Pavel pozval krále Karla III. do Česka, Sklenář to však považuje za malý zázrak, stalo-li by se tak v nejbližších měsících. „Máte 14 zemí, kde je král formálně hlavou státu a tam bude potřeba, aby tam král zajel," zmínil Sklenář a připomněl také 56 zemí Commonwealthu.

Psali jsme: Nějaký bezvýznamný generál... Pavel na Ukrajině. Petr Žantovský sleduje, co vyplulo po jeho návratu Americké jaderné hlavice na našem území? Nesmysl. A základna... Pekarová promluvila Náměstek ze STAN a finta s pokutou za rychlost. Domáhal se promlčení, teď už prý zaplatil Čunek o vládě: Škrábe a dělá hovadiny. Pokrytecká politika, tu nemám rád

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.