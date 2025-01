Příprava k obraně na školách. Ministerský úředník popsal, jak si to představují

Novou koncepci Přípravy občanů k obraně státu (POKOS) vláda schválila počátkem letošního roku. „Koncepce v návaznosti na Obrannou strategii ČR reflektuje potřebu změny celkového přístupu k obraně, který vyžaduje zapojení celého státu a společnosti, jelikož zajišťování obrany není úkolem pouze Ministerstva obrany a ozbrojených sil,“ uvedlo tiskové oddělení ministerstva (MO).

Vládní úředníci poukazují na hrozby, jako je nedostatečná motivace obyvatelstva k zapojení do přípravy, nízký zájem politické reprezentace posilovat obranyschopnost státu, snížení výdajů, působení dezinformací, snižování důvěry ve stát a jeho instituce včetně armády a nízký zájem pedagogů o vzdělávání v branně-bezpečnostní problematice.

„Nezavádíme povinnou vojnu či brannou výchovu na školách, ale chceme motivovat občany, aby byli ochotni podílet se na obraně své země,“ ujišťuje MO.

Příprava k obraně státu je povinná, ale nikdo neví, co to znamená

Jan Jireš, vrchní ředitel sekce obranné politiky a strategie MO, pro Český rozhlas uvedl, že povinnost připravovat občany k obraně státu vychází z legislativy přijaté v 90. letech a má zajistit, že občané budou adekvátním způsobem – v době míru na dobrovolné bázi – zapojeni do přípravy na obranu.

„Při vyhlášených krizových stavech je pak příprava občanů k obraně státu povinná. Ale nikde v legislativě není napsáno, co to přesně znamená a jak to má vypadat. V době, kdy zákon vznikal, to nikdo neřešil, protože bezpečnostní situace byla úplně jiná. A nikdo si nedokázal představit, že budeme možná reálně čelit hrozbě konfliktu v Evropě a že někdy bude moci být vyhlášen stav ohrožení státu nebo válečný stav,“ řekl Jireš.

Nový předmět do škol se prý zatím nechystá

Základní stavební kameny nové koncepce POKOS jsou: vzdělávání, spolupráce s nevládními organizacemi a spolky, plánování obrany státu a strategická komunikace. Pokračovat mají kurzy pro pedagogy, které již několik let organizují krajská vojenská velitelství. Návrat branné výchovy do škol se však nechystá. Má zůstat na učitelích, jakým způsobem žákům určité informace zprostředkují.

„Bude žádoucí, aby se studenti a žáci dozvěděli, že vůbec existuje nějaká armáda, k čemu ta armáda je, že skoro všechny ostatní státy mají armádu, že je to nějaká pojistka, která nás má chránit proti zlým lidem z cizích zemí, kteří by nám chtěli ublížit,“ vyjmenovává Jireš.

Měli by se také dozvědět, že armáda slouží k podpoře domácích bezpečnostních složek při zvládání krizových situací nevojenského charakteru. Žáci by také měli něco znát o vojenské historii a tradicích a o tom, jak je armáda svázaná se vznikem našeho státu. Dostane se k nim i informace, že v České republice existuje branná povinnost pro muže i ženy od 18 do 60 let.

Štábní cvičení pro zákonodárce a vládu

Proškolení čeká také poslance, senátory i členy vlády. „Vedle seminářů půjde zejména o větší zapojení vrcholných představitelů států do takzvaných štábních cvičení, ať už národních, unijních nebo aliančních. Tato cvičení simulují různé krizové situace a představitelé státu si tak v praxi vyzkouší, jak by reakce na krizi na jejich úrovni vypadala a jakou roli by v jejím řešení měli,“ poznamenal Jireš.

Starší pamatují

Podle reakcí na sociálních sítích je veřejnost k nové koncepci POKOS zatím spíše skeptická. Někteří lidé si z ní dokonce dělají legraci.

Objevují se však také hlasy, že zavedení branné výchovy do škol by nebylo špatné: „Protože povodně, požáry, nehody, všechno to prostě je běžná realita života… A válka – lépe býti připraven než zaskočen. Tady si všichni myslí, že mír je zdarma, že? Ale on není a nikdy nebyl, ani když byli u vesla komanči.“

A vyskytly se i vzpomínky na staré časy: „Dobře si to pamatuji: pláštěnka, plynová maska, čtyři sáčky na nohy a ruce. Do chlebníku buřt a tři polínka na budoucí oheň... střelba ze vzduchovky a celý den se neučilo. Je to ale něco jiného, než když vedle vás vybuchne opravdový granát nebo bomba.“

