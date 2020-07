Přišel krach světové ekonomiky? Bohaté rodiny se připravují, říká ekonom. Dolar padá

reklama

Cena zlata dosáhla svého historického maxima. Dle webu markets.businessinsider.com se jedna unce zlata obchoduje za 1933,85 USD. Začátkem roku se unce zlata obchodovala za 1569 USD. Oproti začátku roku tedy zlato posílilo o 23 %. Dle Štěpána Křečka za růstem stojí vysoká míra nejistoty na trzích, a to zejména kvůli možnému příchodu druhé vlny pandemie. „Ceny mnohých akciových indexů se jim vzhledem ke špatnému stavu globálního hospodářství zdají příliš vysoké. Nicméně vzhledem k uvolněné měnové politice centrálních bank lidé nechtějí držet peníze, a proto jich stále více nakupuje zlato,“ pověděl hlavní ekonom BH Securities Štěpán Křeček ve svém podcastu.

Dále ještě dodal, že k růstu cen zlata mohlo přispět zvyšující se napětí mezi USA a Čínou. „Připomeňme, že zlato dosáhlo historicky nejvyšší úrovně 6. září 2011, kdy vystoupalo až na hodnotu 1921 dolarů za troyskou unci. Vzhledem k současným trendům je možné, že tato hranice bude v brzké době překonána,“ řekl ekonom 5 dní nazpět. Dnešním dnem se tato hranice, alespoň v nominální hodnotě, překonala. Od září 2011 došlo v USA k červnu současného roku k 13% inflaci, alespoň dle CPI ukazatele, tedy dle indexu spotřebitelských cen.

Na zlato upozorňoval i jiný známý český ekonom, a to Lukáš Kovanda. Ten na Twitter napsal, že velmi bohatí lidé a rodiny v těchto dnech převádí historicky rekordní množství zlata z papírové formy do fyzické formy. „Zlato tedy v rekordní míře skutečně odebírají. Hrozí run na fyzické zlato a dramatický růst ceny kovu vysoko nad 2000 USD za unci,“ dodal.

Velmi bohatí lidé a rodiny v těchto dnech převádí historicky rekordní množství zlata z papírové formy (v podobě smlouvy o dodání) do formy fyzické. Zlato tedy v rekordní míře skutečně odebírají. Hrozí run na fyzické zlato a dramatický růst ceny kovu vysoko nad 2000 USD za unci. pic.twitter.com/rfEBcaXZkU — Lukáš Kovanda (@LukasKovanda) July 27, 2020

Co se týče akciových trhů, tak zde se často používá takzvaný koeficient Shillerovo P/E. Shillerovo P/E je ukazatel aktuální tržní ceny akciového indexu k jeho desetiletým průměrným inflačně očištěným ziskům. Znamená to tedy, kolik let výdělků z akcie pokryje investici. U amerického akciového indexu S&P 500 je jeho průměrná hodnota od 70. let 19. století 16,7 a medián, tedy střední hodnota 15,79. Současná hodnota je však 29,97. Vyšší hodnota byla akorát na přelomu tisíciletí během dotcomové krize a během Velké hospodářské krize ve 30. letech.

Vývoj koeficientu Schillerovo P/E.

Jak zmínil Štěpán Křeček, tak uvolněná měnová politika centrálních bank způsobila obrovský nárust peněz v ekonomice. To i díky takzvanému kvantitativnímu uvolňování. Kvantitativní uvolňování je druh měnové politiky centrálních určené ke stimulaci ekonomiky. Centrální banka nakupuje finanční prostředky od komerčních bank a dalších finančních institucí. To, jak velký nárust prostředků způsobilo kvantitativní uvolňování, je možné vidět na rozvaze centrálních bank, tedy například FED.

Graf vývoje rozvahy americké centrální banky FED.

Kromě toho je však možné vidět i to, že dochází k oslabování dolaru. To je možné vidět například na U.S. Dollar index. Ten v posledních týdnech neustále klesá, což znamená, že dolar oslabuje. Jinými slovy jeden dolar stojí méně korun. Zatímco mezi březnem až květnem stál jeden americký dolar přibližně 25 korun, tak v současné době se obchoduje za 22,6 koruny. Znamená to tedy například to, že dovolená v USA je pro Čechy finančně přístupnější než několik měsíců zpátky, ačkoliv v současné době se Čech do USA kvůli koronaviru jen tak nedostane. Popřípadě zlevnily americké vyvážené produkty.

Graf vývoje U.S. Dollar Indexu.

Graf vývoje kurzu amerického dolaru za českou korunu.

