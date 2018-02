Přítel Chovanec by měl dostat šanci ten výsledek opravit. Hovořili jsme se sociálními demokraty v kandidátově domovině

REPORTÁŽ Plzeňská sociální demokracie jednoznačně stojí za Milanem Chovancem, kterého členové strany delegovali na předsedu ČSSD. Bývalý ministr vnitra a hejtman má na Plzeňsku poměrně pevnou pozici. Pro řadu členů je naprosto jediným a nejvhodnějším kandidátem a měl by mít šanci opravit, co se ve straně v poslední době pokazilo. I přední funkcionáři ČSSD z Plzeňského kraje jsou ale znepokojeni množstvím kandidátů i nezvykle krátkým trváním sjezdu, který bude jen jeden den.

Strana by podle svých členů měla vyslat jasný signál, že si zvenčí do svých záležitostí nenechá hovořit. Že má předpoklady pro to, aby se dále rozvíjela a řešila aktuální problémy v naší zemi. V době kulatého výročí vzniku by něco opačného bylo zcela nepřípustné.

Příliš otevřené sociální sítě

Plzeňský primátor, člen ústředního výkonného výboru ČSSD Martin Zrzavecký pro ParlamentníListy.cz uvedl: „Sjezd, který bude 18. února v Hradci Králové, je nesmírně důležitý. Jednak pro budoucnost sociální demokracie a jednak směrem vně tak, aby bylo jasné, kdo reprezentuje sociální demokracii, a také dovnitř ČSSD, protože těch proudů sociální demokracie historicky bylo mnoho a stále je, a ty proudy dnes realizují svoji vlastní politiku i vně díky například sociálním sítím. A to sociální demokracii ubližuje, protože vevnitř se můžeme pohádat kdykoliv a jakkoliv, ale navenek musíme být jednotní,“ posteskl si Zrzavecký.

„Pokud se týká vystupování navenek, musí být zvolen předseda. Pokud by předseda a nové vedení nevzniklo, tak by to byl obrovský problém pro sociální demokracii, pro její existenci. To říkám na všech úrovních, kde jsme o tom s kolegy jednalI. Co se týče mé podpory nebo mého hlasu, byť na sjezd osobně nejedu, tak samozřejmě můj hlas má Milan Chovanec jako kandidát Plzeňského kraje, jako člověk, kterého znám a vím, co má v hlavě a jakým způsobem by chtěl řídit sociální demokracii a její politiku,“ uvádí dlouholetý člen strany Martin Zrzavecký.

Volby mají prioritu. Ostatní musí počkat

„Na tradičních sjezdech, protože tento je mimořádný a specifický, že je jednodenní, byť se hovoří o tom, že by měl být přerušen a měl by za několik týdnů třeba pokračovat dál, s čímž já také souhlasím a preferuji, tak ty tradiční byly třídenní. Minimálně ve dvou dnech se volilo a ten třetí den se řešily organizační věci, případně změny stanov a podobné věci,“ uvádí dále Zrzavecký a znepokojeně dodává: „Teď by se dokonce mělo v jeden den řešit nové vedení i úprava stanov a já si myslím, že se to zvládnout prostě nedá. To znamená – primárně musíme zvolit předsedu a jeho místopředsedy.“

Situace je podle něj demokratická, ale komplikovaná, neboť: „Vždycky jsme měli nějaký omezený okruh kandidátů, nebyl to tak velký počet jako je nyní. Dnes se hovoří o pětatřiceti lidech na místopředsedu a sedmi na předsedu, tak to není vůbec jednoduché. Nakonec stejně bude muset dojít, byť je to kritizováno... že probíhají zákulisní dohody. Strana se ve finále bude muset dohodnout jako celek. Na to, aby podpořila jednoho silného kandidáta. Pokud nebude, těžko bude vyjednávat se současným premiérem v demisi, s předsedou hnutí ANO Andrejem Babiše. o nějaké sociální demokracii v národní politice. Neumím se vyjádřit, jestli jít do vlády spolupracovat s Andrejem Babišem, či nikoliv, protože nejsem nyní součástí užšího týmu a nemám potřebné informace, co je ve hře, či jaké jsou parametry případné spolupráce. Je to na těch, kteří budou zvoleni. A znovu říkám – můj hlas má Milan Chovanec,“ uvádí plzeňský primátor na adresu exministra vnitra, se kterým jej spojují četné osobní a přátelské vazby.

„Opravka“ pro exhejtmana

Delegát sjezdu, krajský radní Ivo Grüner ze severního Plzeňska, na svého někdejšího hejtmana rovněž nedá dopustit. „O tom, že sjezd bude jeden den, rozhodl ústřední výkonný výbor. My jsme měli trochu jiný názor, na druhou stranu jsem rád, že se mimořádný sjezd uskuteční, protože je třeba vyřešit problémy, do kterých se sociální demokracie dostala,“ uvedl Grüner.

„Že to není jednoduché, o tom hovoří i to, že je více než 35 kandidátů na místopředsedu a zatím 7 kandidátů na předsedu. Uvidíme. Myslím si, že z toho sjezdu vyjde sociální demokracie s jasným předsedou, dostane přechodný mandát do standardního sjezdu, který je plánován na leden 2019. Dovedu si představit, že se v mezidobí připraví všechno pro to, aby mohlo proběhnout i nestranické hlasování o předsedovi a uvidíme, co to přinese do budoucna.“

... ani Agrofert tu rozhodovat nebude

„Naše krajská konference i hlasování, které proběhlo, jasně nominovalo na předsedu Milana Chovance,“ říká dále Grüner. „Já jsem jeden z členů krajské organizace a budu hlasovat pro to, co chce krajská organizace. Myslím si, že by přítel Chovanec měl dostat šanci řeknu opravit výsledek, který jsme bohužel utrpěli při volbách do Poslanecké sněmovny, v senátních a volbách do obecních zastupitelstev,“ uvádí důvod své volby krajský radní.

Na adresu případných oponentů zvenku dodává: „Bylo by asi dobré, aby každá politická strana rozhodovala o svém předsedovi ne podle toho, co říká jiná politická strana, ale podle toho, co chtějí voliči. Nemyslím si, že by měl rozhodovat, kdo bude předsedou naší politické strany... ani Agrofert, ani přítel Babiš, ani například TOP 09 a přítel Pospíšil nebo někdo jiný. Sociální demokracie je nejstarší politickou stranou v České republice, budeme slavit 140. výročí, takže si myslím, že jsme jedni z mála, kteří dobře ví, že o sociální demokracii musí rozhodnout sociální demokracie.“

Trhat síly, to je konečná...

Z hlediska dalšího vývoje je Grüner mírně optimistický: „Nemyslím si, že dojde k nějakému zásadnímu rozdělení. V sociální demokracii byly vždy proudy, které táhly každý jiným směrem. Na druhou stranu, je to demokratická strana a demokracie není o diktátu, ale o tom, že se nakonec všichni musíme dohodnout v rámci našich standardních pravidel a stanov. Myslím si, že trhat síly by byl zánik sociální demokracie. Jsme dost chytří, abychom to nedělali.“

autor: Václav Fiala