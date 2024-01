Přítel Kolář? Žádnou smlouvu s Hradem nemá, ujistil Pavel

reklama

Včera uplynul den poté, co byl Petr Pavel přímou volbou zvolen hlavou státu. V druhém kole získal 58,32 % hlasů, a to s rekordní volební účastí (70,25 %) v celostátních volbách v České republice od voleb do Poslanecké sněmovny v roce 1998.

Den po ročním výročí od svého zvolení do funkce prezidenta České republiky byl Petr Pavel hostem v pořadu Dvacet minut Radiožurnálu. Ve své bilanci minulého roku zhodnotil i nedávno oznámenou personální změnu na Pražském hradě.

Kancléřka Jana Vohralíková k 15. únoru končí ve funkci. Důvody jejího odchodu jsou podle Hradu osobní, podle serveru iDnes.cz však za jejím odchodem stojí mocenský boj na Hradě a spor s poradcem prezidenta Petrem Kolářem.

Pavel však v rozhovoru důrazně odmítl, že by za jejím odchodem stáli jakékoliv „zákulisní boje“. Podle prezidenta se jedná pouze o standardní personální obměnu. „Odvedla obrovský kus práce v období, které lze nazvat konsolidačním,“ ocenil její práci s odkazem na svůj nástup po minulém prezidentovi Miloši Zemanovi.

Jedním z mocenských sporů, kvůli kterým však měla Vohralíková údajně odejít, měl být právě i spor o bezpečnostní prověrku Petra Koláře. Kolář chtěl prověrku získat od Národního bezpečnostního úřadu.

Zarazila to však právě Vohralíková. Kolář následně s Hradem ukončil smlouvu, a přišel tak o vstupní kartu, a tím také o volný přístup na Hrad. I k tomu se v rozhovoru Pavel vyjádřil.

„Nemá žádnou smlouvu s Hradem a není důvod, aby měl (vstupní) kartičku. Hrad žádat prověrku pro Koláře nebude, protože pro to není důvod,“ řekl Pavel v rozhovoru.

Následně se vyslovil i proti označování své osoby coby „prezidenta pětikoalice“, jak je mnohdy nálepkován opozicí. „Nevetoval bych zákon jen proto, abych něco dokazoval opozici nebo koalici,“ zdůraznil.

Krátce se vyjádřil i k výrokům slovenského premiéra Roberta Fica (Směr-SD) a předsedy hnutí SPD Tomia Okamury, že na celé Ukrajině není válka. Pavel se ohradil vůči jejímu zkreslování. „Na Ukrajině nepochybně válka je. To, že v Kyjevě po většinu času běží normální život, to je taky pravda, ale bohužel tento život je přerušován tím, že neperiodicky přilétají rakety a zabíjejí lidi, to není normální,“ řekl. „Zkreslovat to tím, že válka – nebo speciální operace, jak ji nazývají Rusové – probíhá jen na východě Ukrajiny, je vážným klamáním veřejnosti,“ dodal.

Zda se v dalších prezidentských volbách, které jsou naplánované na rok 2028, pokusí svůj mandát obhájit, doposud Pavel netuší. „Říct s jistotou, co budu dělat za pět let, by bylo přeháněním, případně přílišnou ambicí. A k tomu já jsem nikdy neměl blízko,“ řekl opatrně prezident. Příští možnou kandidaturu hodlá řešit až těsně před vypršením svého pětiletého funkčního období.

