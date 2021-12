Přivezla migranty, beztrestně. A teď chce, aby volili. Němka Racketeová oslavuje

Anketa Budete se o Vánocích omezovat při setkávání s přáteli a příbuznými? Budu 16% Nebudu 81% Nevím / Je mi to jedno 3% hlasovalo: 18058 lidí

Minulý týden byla naopak uzavřena další kapitola v příběhu migrační krize. Jak informovala německá televize Deutche Welle, italské soudy stáhly poslední obvinění z napomáhání nelegální migraci v případu německé kapitánky Caroly Racketeové. Dotyčná byla zadržena v létě roku 2019 za to, že s 40 migranty na palubě zakotvila v přístavu na ostrově Lampedusa, a to i když neměla ke kotvení povolení. Soud má za to, že Racketeová zcela v souladu se zákonem chránila lidské životy, protože přístav v Tripolisu prý nešlo označit za bezpečný a loď nemůže být pro migranty útočištěm napořád.

Racketeová pak ke svému konečnému osvobození vydala prohlášení. „Nejdůležitější je, že soudce poznamenal, že zákon krajně pravicového Mattea Salviniho byl proti normám a v rozporu s mezinárodními a státními povinostmi při záchraně trosečníků,“ říká kapitánka lodi, která zachraňovala migranty z moře několik let, a dodává, že pokud by tento zákon neporušila a nestanula před soudem, mohl by tento zákon platit dosud. Poselstvím tedy podle ní je, že je možné se nespravedlnosti páchané státem bránit.

Podle německé zachránkyně migrantů ty nejhorší zločiny páchal právě stát, ať už za fašistického nebo komunistického režimu. „Musíme si být vědomi toho, že i demokratické státy, ve kterých žijeme, také závažně porušují lidská práva a je u nich nebezpečí, že sklouznou k autoritářství,“ varuje dotyčná a tvrdí, že po celé Evropě vlády začínají porušovat své mezinárodní i národní závazky k ochraně klimatu a k dodržování lidských práv.

Fotogalerie: - Ohlédnutí za rokem 2021

„V posledních letech EU a její členské státy utratily miliony za vojáky na hranicích, zatímco krok za krokem berou lidem jejich práva tím, že jim odepírají možnost žádat o azyl,“ říká Racketeová a obviňuje například agenturu Frontex, ale také Řecko a Polsko, že migranty, kteří se dostanou na jejich území, vytlačí zpátky mimo EU. Polsko a Maďarsko podle německé zachránkyně migrantů také obírají o práva své vlastní občany, například pokud jde o práva žen, ale také novinářů a nezávislých médií. Ovšem kritizuje i Velkou Británii, Norsko a Německo.

„Největší nebezpečí pro lidská práva a naše společné bezpečí jsou stát a mlčení těch, které to nezajímá,“ prohlašuje a dodává, že demokratické státy a jejich představitele je tedy nutné pohnat k odpovědnosti, kdykoliv se dopustí zločinu a nespravedlnosti. „Musíme se zapojit, abychom naše demokracie posílili tím, že odstraníme vliv škodlivých lobby, jako jsou vojenská, zbraňová a palivová,“ říká.

„Musíme umožnit demokratické zapojení i migrantům, uprchlíkům, bezstátným a jiným vyloučeným skupinám. Je možné dosáhnout ve světě změny, ale jen pokud se zapojí i tichá většina,“ zakončila oficiálně nepotrestaná Carola Racketeová.

Here is my reaction to the final closure of investigations against me and @seawatch_intl



The biggest threat to human rights are the states and their authorities bc they hold so much power. We must watch them closely and challenge them whenever they commit injustices. pic.twitter.com/n8D4IJS6sw