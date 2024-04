Proboha! Fiala že není ukrajinský premiér? V USA jdou za ním titulky... Padlo po Bidenovi

reklama

Premiéru Petru Fialovi se přijetím v Oválné pracovně Bílého domu splnil velký sen. S americkým prezidentem Joe Bidenem si navíc při návštěvě povídal téměř půldruhé hodiny. „Schůzka určitě je vyvrcholením kariéry Petra Fialy. Když pomineme Si Ťin-pchinga, tak s nikým výš už se ve světové politice potkat nemůže. V tomto smyslu je to určitě dobrá reklama pro Českou republiku. Však jsme za ni také zaplatili poměrně vysokou cenu, jenom za F-35 skoro 400 miliard i s provozem, to je nejjistější vstupenka do Bílého domu. Ale tím to nechci snižovat. Je zajímavé, že schůzce věnovali Američané hodinu a půl, což je na poměry Bílého domu opravdu nezvyklé. Bylo oceněno nejen to, že Česká republika nakupuje americké zbraně a je dlouhodobě věrným spojencem USA, ale je to i ocenění za politiku, kterou dlouhodobě sleduje třeba na Ukrajině,“ uvádí pro ParlamentníListy.cz politolog a vysokoškolský pedagog Lukáš Valeš.

„Jde o pokračování tradice, že všichni čeští premiéři snad až na jednu výjimku se vždy sešli s americkým prezidentem. Kdyby se Petru Fialovi návštěvu Bílého domu nepodařilo uskutečnit, přiřadil by se k té výjimce, jíž se toto privilegium nedostalo,“ upozorňuje pro ParlamentníListy.cz komentátor Petr Holec. „Američané vždy vyznávali a brali politiku jako byznys, v tom jsou mistři, to jim jde. Když nám řekli, abychom si stíhačky od nich koupili a my je poslechli, tak tahle Fialova návštěva v Bílém domě je i částečná odměna za to,“ dodává. Jinak to vidí politolog Tomáš Klvaňa, který veřejnosti zvěstoval, že Česko se i díky této schůzce vrací zpátky na mezinárodní pozici, kterou v posledních asi deseti až patnácti letech poněkud ztratilo.

The partnership between the Czech Republic and the USA is the strongest in history. ????????‍???????? pic.twitter.com/qh6bIZH9PB — Petr Fiala (@P_Fiala) April 15, 2024

Žijeme ve světě, v němž Západ ztrácí svou ekonomickou pozici

„Pan Klvaňa přednáší na New York University v Praze a jeho vazba na Ameriku je dlouhodobá a zřejmá. Chápu, co tím chtěl říci, ale měli bychom si uvědomit, že už jsme v jiném světě, než který panoval za Václava Havla. To není otázka toho, jestli ho tak chceme, nebo nechceme vidět, on takový prostě je. Do popředí se derou Čína, Indie a další státy, Evropa z logiky věci chudne, ztrácí svoji mocenskou pozici a Spojené státy orientují svůj zájem jinam. To bude pravděpodobně ztělesňovat i druhé období Donalda Trumpa. Čili podle mého soudu bychom spíše měli dělat politiku všech azimutů. Slýcháme vzletná slova o hodnotách, ale hodnot se člověk nenají. Opravdu už žijeme v jiném světě, v němž Západ svou ekonomickou pozici ztrácí velmi výrazně,“ podotýká Lukáš Valeš.

Snaží se přesvědčit, že není ukrajinský premiér, a pak tohle

Vysokoškolský pedagog připomíná, že většina výrobků a služeb se dnes vyrábí a poskytuje mimo západní státy a Česko to jako exportní země musí reflektovat. Naše diplomacie by měla být multisektorová, multiazimutová a měla by být schopna se na základních věcech dohodnout skoro s každým, možná ne se Severní Koreou. Ale rozhodně by to nemělo znamenat, že buďto Spojené státy, nebo Čína. Protože, jak už jsem řekl, jsme obchodní země a naše zahraniční politika se neopírá o obrovský ekonomický nebo vojenský potenciál, ale o schopnost prodat svoje výrobky napříč a je nám v zásadě jedno, komu a kam. Tahle ekonomická determinanta by podle mého soudu měla také určovat naši zahraniční politiku,“ nabádá politolog.

Petra Holce šokuje, že pro Petra Fialu jako jediného českého premiéra, který letěl do USA na setkání s americkým prezidentem, je hlavním tématem Ukrajina. „Proboha! On se pořád snaží veřejnost přesvědčit, že není ukrajinský premiér, jak si z něj lidé dělají legraci a nazývají ho premiérem Ukrajiny. A z této návštěvy jsou za ním titulky, že hlavním tématem jeho vystoupení v americkém Kongresu bude Ukrajina, hlavním tématem jeho návštěvy v Bílém domě bude Ukrajina. Člověk by tak nějak čekal od českého premiéra, který zastupuje nás všechny a my to – mimochodem – všechno platíme, že by zastupoval primárně nás, Čechy, a české zájmy a Ukrajina by byla až na nějakém dalším místě. Ale pro Petra Fialu je všude na prvním místě Ukrajina,“ diví se komentátor.

V listopadu může význam návštěvy u Bidena prudce klesnout

Vypadá to, že pro Českou republiku kromě jakéhosi zvýšení reputace či prestiže schůzka jejího předsedy vlády s pánem Bílého domu další význam už mít nebude. „Myslím, že žádný jiný ne. Samozřejmě je to zviditelnění země, je to posílení vazeb s Američany. Pro pana premiéra je často možná důležitější zahraniční politika než ta vnitřní. Myslím, že on zejména o návštěvu velmi stál. Na druhou stranu ta návštěva je docela dobře moderovaná. Fiala se potkal nejenom s Bidenem, ale i se zástupci komunity amerických Čechů, dokonce – a to je, myslím, velice důležité – se potkal i s šéfem dolní komory Kongresu, Sněmovny reprezentantů USA, za Republikánskou stranu. Jenom je otázka, ale to je samozřejmě otázka pro budoucnost, jestli by nebylo dobré potkat se také buď s Trumpem nebo s někým z jeho okolí,“ zamýšlí se Lukáš Valeš.

České zájmy? Kdepak, všude to je překryté Ukrajinou

Jedním z efektů Fialovy návštěvy v Bílém domě by mohlo být zvýšení popularity jeho vlády a také důvěrohodnosti jeho samého, protože podle nejnovějšího průzkumu spadl na poslední místo, kde vystřídal šéfku Sněmovny Markétu Pekarovou Adamovou. „Na domácí politickou scénu to vliv mít nebude. Amerika dlouhodobě určitě není úplně populární zemí mezi většinou Čechů, aby návštěva předsedy vlády v USA a ještě takhle pojatá mu mohla vylepšit renomé a zvýšit důvěryhodnost u lidí. To by musela být pojata jinak, ne takto formálně a fialovsky. Když tam byl Andrej Babiš, tak letěli s manželkou, v Bílém domě při setkání měl i Donald Trump svou manželku. To mělo takový lidovější aspekt a mohlo to zaujmout více lidí. Ale tohle je ryze formální a Petru Fialovi to nepomůže,“ míní Petr Holec.

Jen návštěva Ameriky na důvěře vládě ani premiérovi nepřidá

Ohledně vylepšení obrazu Petra Fialy u českých občanů je skeptický i Lukáš Valeš. „Pan premiér o schůzku velmi stál, protože miluje světla ramp zahraničních reflektorů. Ale Česká republika má v současné době dost svých problémů. Pro jeho voliče to bude skvělá známka, ale pro velkou část lidí, kteří mají čistě materiální starosti, jeho návštěva v USA není taková výhra. Ti pořád čekají nějaké hmatatelné výsledky jeho vlády, ale ty zatím moc oslnivé nejsou. Jestli se zvedne popularita premiéra o jedno, dvě procenta, to je možné. Ale na skutečnosti, že Fialova vláda má podporu 17-18 procent nebo na nedůvěryhodnosti Petra Fialy, který má podle posledního průzkumu CVVM 79 procent negativních bodů, což je obrovské číslo, se nic podstatného měnit nebude. Tam jenom návštěva Ameriky nepomůže,“ uzavírá politolog Lukáš Valeš.

