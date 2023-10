Proč chce OSN příměří na Blízkém východě? Je zde vážné podezření

reklama

„Útočník je vždy ve výhodě,“ říká etnolog a spisovatel Mnislav Zelený-Atapana v příspěvku na Aktuálně.cz. „Útočník všechny překvapí, a když se napadený chystá, nedej Bože, k odvetě, tak je hned světem korigován, že má právo na obranu. Tedy myšleno – jen na obranu. O odvetě ani slovo,“ píše Zelený-Atapana.

V komentáři vysvětluje, že útočník má výhodu i v rovině občanských zákonů, vzhledem k tomu, že postrádá respekt k zákonům, zatímco pro obránce v jeho obraně jistá pravidla platí. „Musí se bránit podle pravidel a nesmí použít silnější zbraně,“ zmiňuje etnolog a vysvětlil, že kdyby jeho někdo napadl, tak ke své vlastní obraně proti útočníkovi nesmí použít chvaty juda, vzhledem k tomu, že útočník je nezná a tato obrana by tak byla klasifikována jako „k útoku nepřiměřená“ a tudíž i právně postižitelná.

Etnolog vše vztáhl ke konfliktu probíhajícímu v Izraeli, kde se dle jeho názoru po obránci – Izraeli – chce to samé a ještě k tomu by měl útočníkovi pomáhat. „A tak pro jistotu, že by k odvetě Izraele přece jen někdy došlo, zvedla se okamžitě lavina protestů proti tomuto údajnému útoku, který ještě nezačal. A další lavina protestů, že by napadený měl útočníkovi pomáhat, tedy tzv. humanitárně mu dodávat potraviny, vodu, energie, které sám není a nikdy nebyl schopen vyprodukovat – vlastně nikdy po celou dobu existence Gazy,“ píše Zelený-Atapana a dodal, že Palestinci se jen „naučili natahovat ruce pro podpory z celého světa“ a namísto výroby potravin se podílí na výrobě raket.

V blogu se etnolog věnoval i problematice kolektivní viny a zdůraznil, že souhlasí s tím, že by se všichni Palestinci neměli házet do jednoho pytle a odsuzovat je za činy páchané teroristickou organizací Hamás. Zmínil nicméně, že nikdo z Palestinců proti Hamásu otevřeně nevystoupil, sami si ho navíc zvolili. „Oni si teroristický Hamás zvolili, jako svého času Němci si zvolili Hitlera. Zatím jsem nikde neviděl, že by někdo z Palestinců odsoudil vraždy a mučení Hamásem provedené na území Izraele,“ říká Zelený-Atapana s tím, že pokud se někdo proti Hamásu vysloví, omluví se mu. Do té doby jsou pro něj však vinní: „Všichni Palestinci však jednoduše přistoupili na politickou a válečnou hru vymazat Izrael z mapy a usadit se v jejich městech a zahradách vybudovaných z pouští. Takže, sorry, jsou vinní.“

„Takže nyní ve světě mnohde vlaje palestinská vlajka nad davy, které společně s neomarxisty a novodobými levičáky brání útočníka volající chyťte útočníka ve stylu, kdy zloděj volá, chyťte zloděje. A napadenému hned vnucují různá omezení a různé ohledy vůči útočníkovi či humanitární přestávky a nejraději se ohánějí válečnými pravidly mezinárodního práva,“ komentuje situaci v některých zemích Zelený-Atapana.

Etnolog Zelený-Atapana dále podotýká, že bohužel s tímto souhlasí i někteří světoví politici včetně generálního tajemníka OSN Antónia Guterrese, když OSN říká Izraeli: „Ano, stojíme za vámi, braňte se, ale jemně, humánně, prostě jen tak trochu“.

„Odporné,“ shrnuje jedním slovem Zelený-Atapana. Představitelé OSN se tímto dle jeho názoru snaží předcházet protestům ze strany muslimů. „Neboli ať oni nemusí doma řešit nepokoje protestujících islamistů, kteří za posledních 60 let imigrovali za lepším do jejich zemí západního světa. Vytvořili tam velké a mocné komunity se svými zákony a s velkou silou s cílem konečné likvidace nás, pohanských psů. Neboli tito politici vlastně radí: ustupte útočníkovi, jako v případě ustupování Němcům před Mnichovem.“

Ke konci komentáře etnolog vyzdvihuje, že útočník se neřídí pravidly, v dnešním světě je však chráněn. „Útočník je však tímto světem s pokroucenými a znásilněnými názory prakticky chráněn, protože napadený by podle něj vlastně neměl útočit a hledat odplatu za provedené zločiny. Proto se jen a stále zdůrazňuje, že napadený Izrael má právo na obranu,“ popisuje Zelený-Atapana s tím, že hodně Palestincům by se pravděpodobně líbilo, kdyby Izrael jen tiše čekal na další útok.

S tímto tvrzením také poskytl závěrečné prohlášení, že Hamás jakožto zločinná forma palestinské vlády reprezentuje všechny Palestince v Gaze: „Hamás je však prostě palestinský, Hamás jsou Palestinci, Hamás reprezentuje všechny Palestince v Gaze, a protože ani palestinská vláda s prezidentem Mahmúdem Abbásem v čele na Západním břehu krvavé útoky Hamásu neodsoudila, tak i Palestinci ze Západního břehu stojí za Hamásem. A Hamás je zločinná forma palestinské islamistické vlády, a tak by se s ní mělo zacházet.“

