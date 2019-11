Proč do ČRo pouštíme Xavera? Tady to máte. Zavoralův proslov dostane „kavárnu“ do ráže

Generální ředitel Českého rozhlasu je prý velmi opatrný, když se mluví o tom, že česká média ovládají oligarchové, je opatrný už proto, že se mu zdá, že i do americké politiky vlastně vstupují oligarchové. A podle Zavorala to nemusí být tak špatně. Promluvil také o pravidlech fungování veřejnoprávního rozhlasu a o vlastenectví. Došlo na Luboše Xavera Veselého. Proč s ním ČRo spolupracuje? Nahlédněte.

Do podcastu Insideru zavítal šéf Českého rozhlasu René Zavoral. Hned v úvodu pořadu prozradil, že redaktoři rozhlasu už mají na stole drahnou dobu seznam doporučení, jak se mají chovat na sociálních sítích. „Myslím si, že nějaký rok nebo dva roky Český rozhlas nějaký takovýto manuál má," konstatoval ředitel s odkazem na desetibodový manuál České televize o vystupování novinářů na sociálních sítích, který nedávno mohla spatřit i široká veřejnost.

„Na té druhé straně mi řada právníků oponovala, že jsme vázaní nějakou Listinou základních práv a svobod, principem svobody projevu a tak podobně,“ doplnil Zavoral.

Když se však podíváme např. na BBC, která je českým novinářům často dávána za vzor, má pravidla o vyjadřování na sociálních sítích podstatně přísnější než Český rozhlas a Česká televize. „Vy také máte nějakou povinnost a odpovědnost za to, co napíšete nebo řeknete,“ zdůraznil host.

Někteří novináři mají podle ředitele rozhlasu pocit, že veřejnoprávní médium vlastně patří všem, tedy i jim, a mohou se vyjadřovat svobodně. Zavoral má za to, že to je představa mylná. „Vy nemůžete vystupovat proti instituci, která vás zaměstnává a platí,“ konstatoval ředitel.

Pár slov řekl i ke koupi Novy nejbohatším Čechem Petrem Kellnerem. Zavoral prý chce sledovat, co se kolem této televize bude dít, ale nechce přiživovat „hysterii“, jak sám řekl. Má totiž pocit, že když je zcela jasné, kdo dané médium vlastní, bude také jasné, jaké názory asi tak bude prezentovat. Otázka jen je, zda si lidé opravdu uvědomují, kdo jaké noviny vlastní, a jaké názory tedy bude daný deník preferovat.

„Já mám trochu zdvižené obočí, když slyším, jak oligarchové vlastní různá média. Já bych v tomto byl opatrný, protože když se podíváme na západ od nás, podívali se na různá média, podívali se, komu patří, tak bychom takto mohli očastovat jakýkoliv mediální trh na západ od nás,“ upozornil host.

Poté se podíval za oceán.

„Co je vlastně americká demokracie. To je přece do jisté míry vláda oligarchů. V americké politice, ať jste kongresman, senátor nebo člen prezidentské administrativy, nejsou chudí lidé. Oni si v té politice vydělají velmi málo peněz, tam je ta politika placená úplně jiným způsobem, ale to znamená, že do politiky vstupují lidé s obrovským ekonomickým zázemím,“ upozornil Zavoral.

Do protikladu postavil jednoho bývalého studentského vůdce z roku 1989 a pozdějšího senátora, dnes již také bývalého, který prohlašoval, že si jako senátor bude moct konečně koupit lepší auto. A Zavoral si položil otázku, zda je lepší, když jdou do politiky lidé zajištění, nebo lidé, kteří si teprve v politice přijdou na lepší příjmy.

Lidé by se podle generálního ředitele Českého rozhlasu měli zamyslet nad tím, že oligarchie nemusí být sprosté slovo. Zavoral si posteskl, že žijeme v době, kdy jedni nálepkují druhé, protože to zrovna teď „frčí". „Já jich taky pár mám," pousmál se Zavoral.

Nakonec se vyjádřil k české politice. Očekával by prý od politiků, že se pokusí najít nějaký základní konsenzus v klíčových otázkách směřování České republiky. Na nedávné debatě Českého rozhlasu se mu prý potvrdilo, že dnešní političtí lídři nejsou schopni tohoto nadhledu.

Stejně tak by očekával, že si lidé udrží trochu nadhled, když se slavilo 100 let našeho moderního státu, nebo teď, když se bude slavit třicet let od sametové revoluce. Místo myšlenek, které by nás v takovéto chvíli mohly spojit, mohly by ukázat, že jsme hrdí na svou zemi. Místo toho se vedou spory o to, kdo je pro Zemana, kdo je proti Zemanovi, kdo je pro Babiše, kdo je proti Babišovi a tak podobně.

Pár slov věnoval i moderátorovi Luboši Xaverovi Veselému. Toho prý zapojil do vysílání proto, aby oslovil i lidi, kteří nemusejí mít akademické vzdělání, jsou to traktoristé, prodavačky a tak podobně. To jsou lidé, kteří také platí koncesionářské poplatky a zaslouží si moderátora, který k nim promluví tak, že mu ti lidé budou rozumět.

„To není jen problém nejen Českého rozhlasu, ale i České televize, že my stavíme rádio pořád pro stejnou skupinu, stavíme ho tak trošku pro sebe, ale tady je obrovská část společnosti, kterou my těmito tématy neoslovujeme. Traktorista, prodavačka, zkrátka lidé, kteří si řeší svoje i existenční problémy, po kterých my chceme, aby platili koncesionářské poplatky, ale které my neoslovujeme,“ pravil Zavoral.

Luboš Xaver Veselý je podle Zavorala přesně tím typem moderátora, který takovouto skupinu posluchačů osloví, i když hovoří s politikem, protože i politik je členem společnosti a nelze to vynechat. Proto byl k rozhovoru s Lubošem Xaverem Veselým pozván také premiér Andrej Babiš.

Andrej Babiš ANO 2011



předseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„Médiím unikli Petr Gazdík, Alexandr Vondra, Adam Vojtěch a další. Ale když se hostem stal premiér, tak nastal problém,“ podivoval se Zavoral.

