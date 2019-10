Proč nedostal medaili kněz Piťha? Vysvětlení přímo pro PL.cz

Jen několik minut po skončení slavnostního ceremoniálu na Pražském hradě začala vybraná média psát, že vyznamenaných bylo o jednoho méně, než se očekávalo. Padla otázka, proč si ocenění od Miloše Zemana nepřevzal kněz Petr Piťha.

Jednaosmdesátiletý katolický kněz, spisovatel, jazykovědec a někdejší ministr školství profesor Petr Piťha měl z rukou prezidenta republiky převzít Řád Tomáše Garrigua Masaryka. Od roku 2011 je totiž držitelem medaile Za zásluhy, kterou mu udělil tehdejší prezident Václav Klaus.

Během úterý vyšlo najevo, že profesor Piťha druhé nejvyšší státní vyznamenání sám odmítl.

„Nebudeme věc nijak obšírně komentovat. Co mohu říci, je na každém, aby celou věc vnitřně zvážil a rozhodl se. Rozhodnutí učiněná v tichosti respektujeme,“ zopakoval pro ParlamentníListy.cz své již publikované vyjádření mluvčí Hradu Jiří Ovčáček. Dál to prezidentská kancelář komentovat nechce.

Redakci se nicméně podařilo zjistit několik dalších souvislostí. Prezident podle našich informací Piťhovo rozhodnutí zcela respektuje a odmítnutí nebere nikterak úkorně. Důvodem je fakt, že katolický kněz své rozhodnutí podrobně vysvětlil v osobním dopisu, který prezidentu Zemanovi poslal.

Dalším podstatným momentem je skutečnost, že jde čistě o Piťhovo vnitřní rozhodnutí, které pouze vysvětlil hlavě státu, ale už to nijak „nevytruboval“ do světa. Tohle totiž podle našich informací dokáže prezident ocenit. Na rozdíl od případů, kdy mnozí demonstrativně obcházejí redakce a prohlašují, že od Zemana by metál nikdy nepřevzali.

Jaké konkrétní důvody Petra Piťhu k odmítnutí vedly, se pravděpodobně nikdy nedozvíme. Jak už bylo řečeno, dopis určený prezidentovi byl osobní a Hrad jej nebude nikdy zveřejňovat. Totéž odmítl i sám Piťha. Tolik k samotnému (ne)vyznamenání.

Zajímavý je i fakt, jak některá média celý případ podávají. Podle informací ParlamentníchListů.cz se na Hradě mluví o tom, že jde především o snahu vyvolat konflikt za každou cenu.

„Útoky na vyznamenané nefungují, nad jmény panuje takřka všeobecná shoda, lidé chválí i projev, který prezident pronesl, tak někteří prostě za každou cenu šťourají, za co by nás a hlavně prezidenta natřeli. O ničem jiném to není a o Piťhu v tom vlastně ani nejde,“ sdělil nám zdroj dobře obeznámený s děním v Zemanově kanceláři.

Prezident Miloš Zeman v den 101. výročí vzniku samostatné Československé republiky ocenil 42 osobností. Z toho zhruba čtvrtina obdržela vyznamenání in memoriam, mezi ně patřil třeba Jan Antonín Baťa. Státní vyznamenání si z Pražského hradu odnesli například fotograf Jan Saudek, srbský režisér Emir Kusturica nebo jedna z největších kapacit v oblasti onkologie, profesor Luboš Petruželka.

