Proevropský aktivista neslaví. „Konečně“ pochopil, kde žije. A chce se mu pryč

„Dneska budu ještě upřímnější než obvykle. Když vylezete z liberální aktivistické, twittersko politické bubliny, zjistíte jednu věc. Máme novou společenskou dohodu, která zní: ‚Migrace, LGBTQ a Green Deal jsou zlo. Liberálové jsou zlo, protože tlačí tyto tři věci. EU je zlo, protože tlačí tyto věci. Vláda je zlo, protože tlačí tyto věci a ti z vlády, kteří to popírají, tak a) lžou, a b) dokazují, že ti, kteří říkají, že tyto věci jsou zlo, mají pravdu‘,“ napsal Peszynski, aktivista.

To si podle Peszynskiho myslí většina české populace, která čeká na zlom ve volbách 2025. „Tváří se, že ne, v průzkumech říkají něco jiného, ale myslí si to. Nadávají na to, nadávají na vládu, nadávají na režim. Celé to opravdu připomíná rok 1989, akorát liberálně demokratická bublina je onen „kůl v plotě‘, a ‚národ‘ je reptající a nespokojený. Čekají na svůj 17. 11. – a tím budou volby příští rok,“ poznamenal Peszynski.

„Změnit tento společenský diskurz se do voleb nepodaří. Ale pokud se nepodíváme pravdě do očí, tak ho nezměníme nikdy,“ míní Peszynski.

„A protože jsem to konečně pochopil, nemám 17. 11. náladu na slavení. Začínám tuto zemi a národ opravdu nesnášet a hledám příležitost, jak odsud vypadnout,“ píše občanský aktivista.

V závěru svého příspěvku si stěžuje, že Češi jsou „xenofobní“ vůči Ukrajincům. „Do 2022 většinu Čechů nezajímala. 2022 úlek nad ruskou agresí způsobil krátké sympatie většiny pro Ukrajinu. Od 2022: ve společnosti nad strachem z Ruska převážila xenofobie vůči Ukrajincům. I když jsou bílí, i když jsou křesťané. Někdo je nenávidí, někdo nad nimi ohrnuje nos. Ale většina lidí mimo proukrajinskou bublinu, která se neustále zmenšuje, nechce o Ukrajině slyšet. Vědí, že něco není OK, ale čecháčkovská xenofobie je čecháčkovská xenofobie. Tak o tom nechtějí přemýšlet a tváří se, že Ukrajina ani válka nejsou,“ vyjádřil své vidění situace Peszynski.

Takto emotivně Peszynski zareagoval na příspěvek Karla Paláka, který to, jak dopadla protikomunistická revoluce po 35 letech, shrnul následovně: „Jsme v NATO, ale nechceme se bránit Rusku (viz preference). Jsme v EU jako nejvíc euroskeptický člen. Dění v zemi určují oligarchové, kteří zbohatli na tunelování státu a často na úzkých kontaktech s totalitami.“ K tomu přidal fotografii předsedy hnut ANO Andreje Babiše, exprezidenta Miloše Zemana, předsedkyně KSČM Kateřiny Konečné a poslance Jiřího Kobzy z SPD.

