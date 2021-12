Profesor Pirk má radu pro Petra Fialu. Ví, proč očkování povinné nebude

Kardiolog Jan Pirk se domnívá, že jsme nemocnou společností, a to nejen kvůli koronaviru. Vyzývá k tomu, aby lidé na sebe byli milí. „Je to za jedny peníze a svět je pak mnohem hezčí,“ uvedl v rozhovoru pro server Kupredudominulosti.cz. A také svou radu, pokud by byl tázán, jak z covidové šlamastyky ven. Vyjádřil se i k povinnému očkování.

reklama

Anketa Budete se o Vánocích omezovat při setkávání s přáteli a příbuznými? Budu 16% Nebudu 81% Nevím / Je mi to jedno 3% hlasovalo: 19793 lidí co jsme udělali s naší budoucí generací, s dětmi. „Každý živočišný druh, i s nasazením vlastního života, hájí život svých potomků, protože v nich je naše budoucnost. Nám covid často sebral práci, ale nesebral nám přátele. Dětem sebral i práci i přátele. To je jedna věc. Druhá věc je, že všichni rozumní rodiče se snažili, aby děti seděly co nejméně u počítače a telefonu, někde to měly dokonce jen vyhrazené,“ poznamenal Pirk.

„Člověk je definován čtyřmi věcmi: jídlo, pití, pohyb a odpočinek. To jsou čtyři základní věci lidské bytosti, a musíme je hlavně vrátit ke správnému jídlu, k pohybu, ale i k odpočinku, musíme je k tomu vést,“ poznamenal, jak bychom se nyní měli chovat k dětem.

„Musíme jim ukázat, že je strašně prima běhat s kamarády po trávníku a hrát fotbal a že se v partě mají socializovat. Ale my jsme je právě v době, kdy se mají socializovat, úplně izolovali. Většinu přátel máme z dětských let, celoživotních, ale my jsme je v tuto dobu, kdy mají navazovat tyto vztahy, izolovali. Nikdo na světě to neudělal jako my a nemáme lepší výsledky než jiné země, takže asi to nebylo potřeba,“ dodal Pirk.

Co se týče covidu-19, Pirk se také vymezil proti tomu, že jsme vsadili na vakcinaci, a ne na léčení. Zároveň hovořil i o povinném očkování. „To je něco podobného jako euthanazie. Myslím, že si to musí společnost rozhodnout sama. Proč bych to rozhodoval? Máme demokraticky zvolený Parlament, protože to povinné očkování musí projít zákonem, takže se o tom má hlasovat v Parlamentu. Já jsem demokrat, takže bych akceptoval, pokud by tato společnost demokraticky rozhodovala, že očkování je povinné,“ sdělil Pirk a dodal, že následně má dvě možnosti.

„Buď se odtud odstěhuji, nebo budu akceptovat, nebo musím akceptovat zákony. Víte co? Tady se vůbec nedodržují zákony, to vidíte nejlépe na silnici, co se děje. To je také silniční zákon, a jestli se lidé chovají takto? Myslím, že obava z toho dělat to povinné je z toho důvodu, o kterém jsme už mluvili, tedy z eventuálních vedlejších nežádoucích příhod, protože pak by za to stát nesl odpovědnost. Já jsem příznivec. Když by nebyla vakcína na pravé neštovice...,“ sdělil Pirk s tím, že je zkrátka příznivec vyzkoušeného očkování.

Fotogalerie: - Ohlédnutí za rokem 2021

Své pak Pirk řekl i k tomu, co by dělal, kdyby za ním přišli politici, obrátili se na něj a požádali jej o radu z celospolečenské šlamastiky.

„Řekl bych jim, aby okamžitě použili moji radu, že kdo se chtěl oočkovat, mohl se oočkovat, a ten, kdo se neočkoval, si ponese riziko. A okamžitě bych to řekl lidem. Neumíte si představit, kdyby se zrušila veškerá opatření, kolik by vláda, kdyby byly znovu volby, dostala hlasů, protože to je skutečně velké zasahování do soukromých práv člověka. Díval jsem se na tenis, dámy hrály čtyřhru, a samozřejmě že neměly roušky. A potom, když šly dávat televizi interview, tak roušky mít musely. Kde je v tom logika? Když dvě hodiny předtím běhají upocené po hřišti, padají si kolem ramen, když se jim podaří míč, a potom když v klidu povídají, tak musejí mít roušky. Jaká je v tom logika? A takových nelogičností v nařízeních je,“ zmínil Pirk.

Závěrem vyzval, abychom se všichni k sobě chovali jako lidi, ne být jeden na druhého neurvalý. „Množme se a veselme se, jak to bylo ve Stvoření světa,“ sdělil.

Psali jsme: Babiš u Xavera nadával na vládu: Podvedli lidi, platy jim šly nahoru! Ale neposlechl Zemana Vondráček (Svobodní): Doufám, že ani Michal Šmarda už ČSSD do Sněmovny nedostane Sokolov: Dárečky pro seniory od školáků rozdávali strážníci Jana Zwyrtek Hamplová: Vyhláška o povinném očkování je neuvěřitelným mocenským zneužitím práva k prosazování jiných cílů

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama