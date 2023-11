Profesor Staněk přednášel a je z toho aféra. „Prokremelský konspirátor“. Udání na ČVUT, nakonec donucen rezignovat z Institutu

reklama

Profesor Petr Staněk vystoupil 24. října se svou přednáškou v prostorech Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky (CIIRC) při ČVUT. Nedlouho poté se na něj snesla kritika z českých médií bojujících proti „dezinformacím“.

„Staňkova přednáška v CIIRC se nesla v podobném duchu. Host do mikrofonu křičel různá nesouvislá hesla a výmysly, které se nedají zhodnotit jinak, než další snaha o narušení důvěry posluchačů v instituce a západní společnost,“ popisuje profesorovu přednášku Matěj Voslař z webu BezDezinza.cz.

Zmiňuje například Staňkovo tvrzení, že před třemi měsíci OSN schválilo tzv. Institut mimořádné událostí, podle kterého si USA kdykoliv může odepsat státní dluh. Dále profesorovo upozornění, že oxid grafenu, který by se měl podle něj dostávat z vakcín do našich buněk za použití 5G, později 6G signálů. Nebo jeho slova o tom, že existují potvrzené důkazy, že Hitler nezemřel v bunkru v Berlíně, ale podařilo se mu ponorkou uprchnout do Jižní Ameriky.

Server BezDezinfa.cz proto kontaktoval mediální oddělení CIIRC s otázkou, jak je možné, že se ČVUT propůjčilo k takové akci. ČVUT v Praze se dle tiskové mluvčí Aleny Novákové od Staňkova vystoupení distancovalo. Konkrétně uvedla, že se jednalo pouze o komerční pronájem prostor. S obsahem přednášky se CIIRC prý neztotožňuje a podobná vystoupení se podle ní nebudou opakovat. Zároveň nevyvrátila, že vědecký ředitel institutu Vladimír Mařík, který Staňkovu přednášku uvedl, pomohl „dezinformační přednášku“ zorganizovat.

„V době, kdy čelíme hybridním hrozbám, je třeba, aby vysoké školy budovaly ve společnosti odolnost vůči dezinformacím. Postoj CIIRC ČVUT je ale naprostým opakem,“ domnívá se Voslař z webu BetDezinfa.

Do ekonoma Petera Staňka se kvůli jeho vystoupení na ČVUT opřel také portál HlídacíPes.org. Zde jmenovitě Vojtěch Berger uvedl, že z úst Staňka zazněly některé prokazatelné lži či vyvrácené konspirace, například o Evropské unii, když tvrdil, že příští rok při bruselských volbách si europarlament schválil zásadu, podle které půlku poslanců nominuje Evropská unie a pouze druhou půlku budou volit lidé přímo.

HlídacíPes.org přinesl slov zástupce ředitele Institutu pro evropskou politiku Europeum Viktora Daňka, že europarlament ale nic podobného ve skutečnosti neschválil: „Představa, že polovinu europoslanců ve skutečnosti někdo ‚dosadí‘ zvenku, je absurdní, odporuje smlouvám, technicky je neproveditelná a rovná se konspirační teorii na úrovni pohádek o ještěřích lidech,“ komentuje Staňkova slova.

Profesoru Staňkovi věnoval komentář také Jan Cemper z portálu Manipulátoři, který ho označuje za „prokremerelského konspirátora“. Dle Cempera Staněk ve svém vystoupení šířil konspirační teorie o WHO, které podle něj chystá vlastní policii a že jí na to členské státy budou nově platit čtyři procenta svého HDP, což by v Česku znamenalo zhruba dvojnásobek celkových výdajů na obranu. Poukazuje i na konspirace v rámci globálního oteplování, kde popírá vliv člověka na globální klimatické změny.

Na ekonomovo vystoupení HlidacíhoPsa.org upozornil Richard Pavlík (Thersites_cz). „Můj plán je vyzvat ČVUT k veřejné omluvě a uspořádaní diskuse o dezinformacích, na kterou pozvou profesora Staňka, kde mu budu já pokládat otázky, dokud na ně nedostanu odpovědi,“ napsal Pavlík.

Přednášku Petera Stańka na půdě ČVUT zařizoval Institut Equilibrium, v jehož správní radě Staněk ještě donedávna působil. Po upozornění na dezinformační obsah akce začaly institut opouštět některé významné osobnosti. Nakonec se v Institutu Equilibrium rozhodl skončit i Staněk, uvedl Lukáš Prchal z Deníku N, označující slovenského ekonoma Staňka za „konspirátora“.

Institut Equlibrium byl projektem akademických pracovníků, kteří si kladli za cíl připravit plán rozvoje země. Vystupovalo v něm široké spektrum odborníků od technických oborů přes ekonomy až po historika a archeologa Miroslava Bártu. Svou činnost institut slavnostně zahájil konferencí v Obecním domě. Bohužel se tak stalo v únoru 2020, pár dní před propuknutím covidové pandemie, která pak zásadně omezila jeho další činnost.

