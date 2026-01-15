Profesorka Hogenová: Děsivý útok na Babiše. Hřib a Richterová ztratili lidskost

Jedna souvislost je zarážející, nejdříve musíme potkat skrytost a teprve později neskrytost, což je nesmírně hluboký odkaz desáté knihy Platónovy Ústavy. S neskrytostí se potácíme vždy pohledem dozadu, do podstatné minulosti. V tom je dosud nedostatečně pochopená pravda, s naprosto fatálním důsledkem pro mladé lidi. Přesně toto schází mládí, a proto jsou si tak jistí v tom, k čemu došli svým myšlením. Z toho vyplývá jejich jistota, která v dnešní době, a je to poprvé v naší přítomnosti, se často stává něčím, co se proměňuje v ten prazvláštní druh krutosti, která vypadá normálně, což z této krutosti dělá něco velmi šíleného.
To, co udělali naši mladí poslanci s premiérem Babišem včera v parlamentu, tj. 14. ledna 2026, bylo až děsivé a mrazivé. Svými otázkami na něj útočili tak nenávistně a surově, že se vzedmula vlna odporu proti těmto dvěma pirátům (Richterová, Hřib). Oba tito fanatici byli odkrýváni v jejich tupé neschopnosti sebe samé krotit a humanizovat. Byli si tak jistí svými pseudopravdami, že totálně ztratili hranice lidskosti a chovali se jako příšery. Toto byla ukázka krutosti, která vyrůstá pomalu, nenápadně a nevyhnutelně ve společnosti, v níž se toto naladění ukazuje v latenci a jen občas se vyjeví. To poprvé pochopila Hannah Arendtová. Za to ale může progresivistická mediální sféra ve společnosti, která také ztratila hranice ve své nenávisti a bestiality; není nebezpečnější fenomén mezi námi. Jak je možné toto pochopit z filozofického hlediska (Fenomén postřeleného Fica, Kirk v USA).
Pokud přijdeme o podstatnou minulost a je nám ponechána jen sféra vzpomínek, což je pouhá die Vergangenheit, nikoli die Gewesenheit, pak nemyslíme neskrytost, protože ta se dá potkat jen v podstatné minulosti, to je die Gewesenheit na rozdíl od die Vergangenheit, která je pouhou technikou historie. Toto mladým schází a nemohou to mít, proč? Protože jsou mladí! Bez podstatné minulosti se k pravdě nedostaneme. Proč dnešní mladí nemohou být tak staří, aby byli mladí, proč neslyší „všechny zvony světa“?
Bude to asi překvapení, ale k člověku patří tato podstatná minulost nevyhnutelně, bohužel je to málo známo. A to je přesně to, co ta progresivisistická skupina lidí v sobě nemá, žijí jen pro budoucnost a nikdy je nenapadne, jak důležitá je proliferace podstatné minulosti do právě bezprostředně žité přítomnosti, abychom mohli pochopit pravdivý rozvrh budoucnosti. Bez této proliferace podstatné minulosti do bytostně prožívané přítomnosti, nemůže mít politik dobrý rozvrh pro budoucnost. Člověk není mechanickým procesem živé hmoty, která se odehrává jen v aristotelském čase mechanické kauzality. Jen v lidském čase jsou návraty do podstatné minulosti, zrozené z naléhavosti přítomného času, těmi vhledy, jimiž zahlédneme nevyhnutelnost budoucnosti. To se nedá mechanickou cestou získat, proto jsme lidé, nikoli tající ledovce, kde vládne matematika se svou nevyhnutelností vpřed. Zde vládne čas, kterému fenomenologové říkají temporalita, který náleží jen člověku, nikoli zvířatům. Nejpodstatnější úlohu zde hrají počátky, které se vždy poprvé a vždy také naposled zrodí, a pak se zavinou do sebe samých, ztratí se.
Jejich rození je v jiném čase, než je vědecký čas, a než je čas nebezpečných progresivistů, umanutých pouze pro zářné zítřky, bez pochopení počátků, které se vždy poprvé a vždy naposled rodí. Piráti patří k mořským loupežníkům, nikoli do parlamentu. Progresivisté jsou škůdci. Jak je možné, že temporální čas unikl psychologům? Vždyť zde je klíč k duševním poruchám! To fenomenologie ví už sto let.
