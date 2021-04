Proočkovanost změnila v Izraeli lidem život až k nevíře, říká velvyslanec

reklama

„Jsme první země na světě, která má tak masově proočkovanou populaci. Teď je to více než 50% lidí, a to v posledních třech týdnech zcela zásadně změnilo život v zemi,“ říká velvyslanec Meron.

Vakcínu proti onemocnění covid-19 v zemi dostalo zhruba 5,3 milionu Izraelců starších 16 let, 4,9 milionu mají za sebou i druhou dávku; Izrael má 9,3 milionu obyvatel. „Je to až k nevíře. Když jsem byl v únoru v Izraeli kvůli očkování, tak byl v zemi úplný lockdown, jako je nyní v Česku, ale teď je u nás už všechno otevřené,“ dodává diplomat. Lidé v Izraeli už mohou chodit na fotbalové zápasy, do restaurací, pořádat venkovní akce. Většina školáků se vrátila do lavic.

Jediné, co je jiné proti normálu – lidé na ulicích pořád nosí roušky. „Během dvou týdnů by ale tahle povinnost měla být zrušena. Jen pro srovnání: před dvěma měsíci jsme měli ve vážném nebo kritickém stavu 1300 lidí, nyní to je kolem 350. Všechny nemocnice už začaly zavírat covidová oddělení,“ popisuje Meron.

Podle něj se vyplatilo i to, že Izrael zaplatil za vakcíny víc než USA nebo Evropská unie. „Zaplatili jsme víc, než je běžná cena. Náš premiér Netanjahu řekl, že je připraven investovat do toho každý šekel, který bude třeba. A to proto, že se nám to velmi brzy vrátí.“ A jeho slova se potvrdila, protože už v březnu Izrael znovu otevřel ekonomiku, což je toho důkazem.

Kromě toho se Izrael rozhodl vyrábět vakcíny. To byl také důvod, proč byl český premiér Andrej Babiš v Izraeli, aby prozkoumal tuto možnost.

