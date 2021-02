Propaganda německých protektorů. Vzpomínáte na ten odpad na ČT? Vyoral se dobře baví nad vysíláním pro Maďarsko

reklama

Biolog profesor Emanuel Žďárský údajně opakovaně vládě nabízel PCR testy, které sám vyvinul. Testy získaly certifikaci SÚKL, cenově by vyšly kolem 50 Kč za kus a mohl by si je provádět každý sám. Ministerstvo zdravotnictví prý ale Žďárského odmítlo už loni v březnu. Co na to říkáte? Proč mohla být taková iniciativa odmítnuta?

Předně mýtus takzvaného testování kde koho bez jakéhokoliv opodstatnění, ať už kvůli neprůkaznosti testů (prokazatelně vycházejí lidem jednou tak a podruhé onak), nebo kvůli tomu, že nic neřeší, protože počínaje okamžiky po odběru může být logicky vše zase jinak, je v první řadě jen obrovským tunelem. V druhé řadě totalitní praktikou, která uzurpuje obyvatelstvo, ponižuje ho a připravuje na daleko horší zítřky a nový normál. Takhle můžeme testovat na stovky jiných a daleko horších nemocí, než je PR covid, jenž kompletně převzal agendu obyčejné chřipky, která vymizela. A která má rovněž v řadě případů těžký průběh jako onen covid. Proč to neděláme?

Teď jsem zaznamenal, že už testují i opice v zoologické zahradě. Zřejmě už nestačí jen lidi a je třeba byznys přiživovat a mnohamiliardovou díru za nic neřešící kvazi testy rozšiřovat. A že ministerstvo strachu pod vedením psychopatů, sociopatů nebo finských kašpárků v první řadě musí plnit befely z Německa, Bruselu či USA a až pak se může tvářit, že je tu kvůli zdraví lidí, musí snad být jasné už téměř každému. Zřejmě naši lokajové nedostali seshora souhlas. Případně si přece nenechají nabourávat svůj byznys nějakými českými testy.

„Na našem infekčním oddělení jsou hospitalizovány ročníky 1998, 1999, 2001 a 1982. Na naší intenzivní péči se ventilují a bojují o život ročníky 1972, 1974, 1976,“ sdělila v neděli pro TV Prima lékařská ředitelka nemocnic v Chebu a v Karlových Varech, Dagmar Uhlíková. Covid prý ohrožuje už i mladé lidi, o život jde čtyřicátníkům. Váš komentář?

V tomto případě bohužel, v jiných třeba bohudík, se řada rádoby odborníků, expertů, epidemiologů, vakcinologů, ředitelů nemocnic i samotných lékařů natolik zdiskreditovala, že už občas těžko věřit i některým z těch, co složili Hippokratovu přísahu. Řekněme, že paní ředitelka mluví pravdu. Ale jaký je kontext? Ať nám řekne, s jak vážným stavem jsou ony mladší ročníky hospitalizovány a jaká jsou jejich další onemocnění jako obezita, autoimunitní nemoci apod. Stejně tak u těch vážných případů na ventilaci. A kolik těch mladších ročníků je či bylo ve srovnání s celkem.

Víte, když jsou nemocnice doslova korumpovány tím, že za standardního necovidového pacienta dostanou za týden 45.800 Kč a za covidového 62.117 Kč, v případě JIP za necovidového 166.400 Kč a covidového 579.848 Kč, tak se nelze úplně divit, že někteří v rámci finanční podpory svého zdravotnického zařízení zkrátka „zaškrtnou kolonku covidový“, i kdyby měli testovat pořád dokola, nebo si to snad vymyslet, nebo ve finále i sami covidem nakazit. Samozřejmě s lehkou nadsázkou. Tak se bohužel pod vidinou finanční motivace, korupce či vydírání zkrátka lidské bytosti nezřídka chovají.

Zpěvačka Ilona Csáková opět přitvrdila. Respirátory, které jsou od pondělí na mnoha místech povinné, označila za zdraví škodlivé. Jakou službu dělá Ilona Csáková těm, kteří jsou ke covidu skeptičtí?

Že dlouhodobé nošení respirátorů a roušek není nic zdravého a že naopak přispívá k zhoršení zdraví, snad musí být jasné i intelektuálním trpaslíkům typu stahovače králíků z Jablunkova. Jakou dělá Ilona Csáková službu skeptickým lidem nevím, protože jsem toho od ní příliš zatím nečetl a neslyšel. Pokud mohu soudit z toho mála, co se ke mně dostalo, tak nemám pocit, že by šlo o medvědí službu. Narážíte-li na tohle.

Ústavní soud v pondělí rozhodl o tom, že část omezení pro maloobchodní prodej, která byla vládou nařízena loni v listopadu, byla protiústavní. Pokud by došlo k žalobám a následně ke kompenzacím, bude je platit stát, tedy občané. Nepřispěl by tedy takový výsledek k tomu, že část obyvatel se začne na podnikatele dívat negativně?

Může se to stát. Záleží, jak by to případně postavili vládní politici, kteří jsou tím vším zcela jednoznačně a neomluvitelně vinni. A jaký narativ postaví všehoschopná a intelektuálně neschopná média. Nicméně všechno je to jen takové divadýlko, které v důsledku vždy jde na ruku velkým hráčům a lidem za oponou. Jinak Ústavní soud v čele s politicky angažovaným cenzorem Rychetským je, eufemisticky řečeno, tak trochu pochybná instituce.

Roman Šmucler obhájil pozici předsedy České stomatologické komory; navzdory některým předpovědím šlo o drtivé vítězství. Podle zlých jazyků totiž Šmuclerovi mělo uškodit to, jakým způsobem se vyjadřuje o pandemii covidu-19. Jak se na mediální vystupování doktora Šmuclera díváte vy?

Tak, že v demokracii, jak tento systém alespoň nazýváme, je nutné, aby se objevovaly názory a argumenty ze všech stran. Ze všech různých úhlů pohledu. Nejenom ty pravověrné a povolené, jak se bohužel většinově v současném mediálním a politickém mainstreamu děje. Bohužel se vrátila doba, kdy jsou lidi ostrakizování, dehonestováni, vylučovaní z veřejného prostoru a vyhazováni z práce za své názory, které se odklánějí od těch oficiálních, prorežimních – a často propagandistických.

Myslím, že mediální vystupování lidí jako jsou Šmucler, Peková nebo Žaloudík jsou velmi potřebná. Ale jak vidno, takových lidí je jen hrstka – oproti mase pravověrných apokalyptických panikářů přisátých na cecík, ať už finanční nebo mediální, kteří neznají nic jiného než „lockdown“, „vakcinaci“, „3R“, „příštích čtrnáct dní“, „kolaps“ a podobně.

Psali jsme: Šmucler natvrdo: Když jsme byli mladí, dezinformační centrála byl Západ. Dezinformátor byl Havel. No a covid nám to vrátil Šmucler vidí cestu z pekla. Izrael? Zde jsou jasná čísla, zatímco EU mluví Šmucler: Babiš nemůže rozvolnit, pokyny z Německa a EU jsou jasné. Merkelová to řekla jasně Slova do covidové pranice! Roman Šmucler: Virus se blíží promoření a svému konci

Že je každý zodpovědný především za sebe a za své zdraví a od toho bychom se měli odrazit – to od papalášů a fašistů typu Blatný, Babiš, Hamáček, Prymula, Vojtěch, Flégr, Hořejší, Kubek, nově třeba Hel, nezazní. Neslyšel jsem od nich, že by řekli: Posilujte imunitu, cvičte a sportujte, saunujte se, otužujte se, pijte bylinné čaje, choďte na sluníčko a do přírody, jezte hodně ovoce a zeleniny, vitamíny C a D. Ne. Pouze stresují a psychicky likvidují národ, zakazují veškerý pohyb, ve kterém je právě onen život, přidušují nás náhubky, na nichž se logicky hromadí řada sajrajtů.

Zcela nepokrytě a bezprecedentně probíhá genocida psychického a fyzického zdraví obyvatel. Probíhá likvidace budoucích generací, které ztrácejí kontakt, vzdělání, řád a potřebné návyky a jsou účelově přikováváni k Matrixu – který je on-line. Nejen u nás samozřejmě, ale u nás je to vidno na první dobrou. A proti tomu, proti covidovému fašismu, by se lidé skutečně zodpovědní a ohleduplní ke svým dětem, rodičům a zemi měli konečně postavit.

Německá veřejnoprávní Deutsche Welle se rozhodla tvořit zcela nový obsah v maďarštině. Proč? Podle jejího generálního ředitele Petera Limbourga je „pluralita médií v Maďarsku ohrožena a nezávislý a kritický tisk je pod tlakem“. Nový formát má prý Maďarům přinášet „skutečné příběhy“. Co na takovou novinku, zhruba rok před maďarskými parlamentními volbami, říkáte?

Skutečné příběhy jako třeba ty o vděčných a válkou zkroušených dětských migrantech, pardon uprchlících, 25+? Nebo ty o nejprotežovanější švédské záškolačce vidící CO2, která spílá na nejvyšších plénech politikům za jejich potlesku a slz v očích? Nebo skutečné příběhy o chemických zbraních, které používá Assad v Sýrii a hodné USA tam bombardují zlé nemocnice? Nebo skutečné příběhy o nejsmrtelnějším světovém jedu novičok a superhrdinech, kteří ho přežili? Nebo skutečný Donutilův příběh o Sněhurce, jež měla jedinou vadu, tedy bílou pleť?

Slyším-li ze strany médií touhu sdělovat skutečné příběhy – a nejlépe ještě emoce – vždycky mi to zavání propagandou. A s tou mají Němci, ale nejenom oni, historicky bohaté zkušenosti. Jinak vybavuju si pořad Zaostřeno na Evropu z dílny Deutsche Welle, který docela dlouho svazácky přebírala eurounijní ČT. A to byl jeden z největších propagandistických odpadů, jaké jsem kdy v televizi viděl. Nicméně zřejmě je z nějakého důvodu třeba trochu vycepovat maďarské čtenáře a přinést jim taky trochu „pravdy“ a žádoucího pohledu. Z tohoto kroku „bratrské pomoci“ bych naopak spíše vyvodil, že v Maďarsku jsou možná média jakžtakž ještě v pořádku a informují zřejmě i o tom, co našim společným německým protektorům – v tom pejorativním slova smyslu – není po chuti.

Francouzský učitel Didier Lemaire si postěžoval, že městečko Trappes, kde žije, se podrobuje islámské radikalizaci. „Žádná smíšená kadeřnictví, severoafrické ženy nemohou chodit do kaváren, je na ně vyvíjen nátlak, aby nosily šátek. Děti nemohou zpívat ve školách. Trappes už není ve Francii,“ řekl Lemaire. Starosta města Ali Rabeh s tím zásadně nesouhlasí. Učitel Lemaire již pocítil následky svých slov, když mu musela být přidělena policejní ochrana. Hrozí podle vás Francii, že přestane být tou zemí, kterou známe?

Francie už dávno přestala být tou zemí, kterou známe. Podobně jako Švédsko a podobně jako pomalu i značná část Německa. Ze všech se postupně stávají bašty islámu, útlaku a vražd původních obyvatel a protežování „menšin“ vyznávajících náboženství pravdy a lásky, které nemá nic s ničím a nesouvisí. Jak do nás horem spodem hustili a hustí pologramotní mediální úderníci.

Dokladem toho, že Francie již není takovou, jak jsme ji znali, budiž třeba právě ona aktuální kauza, kdy za pár vpravdě nevinných slov je učiteli přidělena ochranka. Jiný učitel zase za výuku o svobodě projevu byl nedávno jiným zkroušeným prakticky dekapitován. A to jsou jen špičky ledovce, které se dostanou do médií.

