Elfové a podobná lidská verbež, neudržel se Vyoral. Kážou vodu a chlastají nejdražší víno. Prymula, Hamáček, Kalousek

Nereprezentativní vzorek, jen divní lidé a zkrachovalí politici, třeba exprezident Václav Klaus. To byla slova premiéra Babiše, kterými reagoval na osazenstvo nedělní demonstrace na Staroměstském náměstí. Lze se takto jednoduše vypořádat s tisíci lidí, kteří protestovali?

Z hlediska Andreje Babiše zřejmě ano. Z hlediska reality těžko. Navíc řada dalších „divných lidí“ a asi i „zkrachovalých politiků“ sice na demonstraci nebyla, ale určitě za její hlavní myšlenkou stojí. A měl-li premiér oním zkrachovalým politikem na mysli Václava Klause – ať už si o něm myslíme cokoliv – pak je evidentně mimo mísu nejen v rámci PR epidemie a svých prokazatelně zkorumpovaných poradců a obsesivních tunelářů typu vakcinologa Prymuly.

„Ať si pan Klaus dělá osobně, co chce, ví ale, že může mít vliv na lidi své generace, kteří mu věří. Klausovi je 79 let a právě kvůli lidem jeho věku je zavřená celá země, lidi nesmějí chodit do práce, děti do škol, a to vše jen a právě proto, abychom chránili ty nejvíc ohrožené, tedy lidi z Klausovy generace,“ kritizovala Klause a jeho účast na demonstraci pro změnu redaktorka ČT Nora Fridrichová. Sdílíte její obavy?

Kožená star (dance) Nora se vždycky bojí přesně tak, jak je to pravověrně prorežimní a ideologické, protože slovy klasika: Tak je to správně, a tak to má být. Nedělám si žádné iluze o výši, nebo spíše níži jejího intelektu, a tak ji většinou ani nepodezřívám z úmyslného lhaní. Ale celá země vzhledem k platným restrikcím prokazatelně není uzavřená kvůli lidem věku pana Klause, ale kvůli fašistickým tendencím současné vládní garnitury tendenčně plnící či slepě následují nadnárodní notičky totalitního konceptu GREAT RESET.

Aktivistka Nora vidí realitu podobně pokřiveně a sama ji zkresluje jako celá eurounijní ČT, jelikož na ochranu nejvíc ohrožených nevidím prakticky žádné logické opatření. Kdyby šlo opravdu o ohrožené seniory, a nebyli jen propagandistickým nástrojem citového vydírání nastupující totality, pak by z hlediska rozumu a monstrózních negativních externalit nebyla uzavřena celá země, ale v nějakém režimu oni. Pak by za ony miliardy vyhazované do vzduchu a kapes Svědků Covidových za nic nevypovídající testy, zbytečné dezinfekce a podobné voloviny, bylo nakoupeno dostatečné množství respirátorů, vitamínů C a D a podobně a posláno seniorům místo korumpování takzvaným rouškovným a podobných nesmyslů. Jinak věřím, že vliv na lidi, díky bohu, nemá jedna osobnost sama o sobě, alespoň ne u nás, jak se mylně domnívají někteří nepříliš chytří novináři a PR propagandisti tvořící nejrůznější vakcinační a další kampaně. Vždy jde o souběh vícero faktorů.

Prezident Václav Klaus si podle informací deníku Blesk zašel na oběd do své oblíbené pražské restaurace. Prezident neměl roušku a v podniku pobyl cca hodinu. Podle majitele restaurace si Klaus pouze odskočil a pak si vyzvedl jídlo do krabičky. Přičinlivý čtenář Blesku však přispěchal s fotkami a se svědectvím, které je v rozporu s tvrzením prezidenta. O pár dní dříve udal Klause za podobnou věc režisér Vít Klusák a na sociálních sítích se k tomu hrdě přiznal. Jak se na celou věc díváte? Je problémem prezidentovo chování nebo spíše fenomén špehování a udávání?

Problém v prezidentově chování v zásadě nevidím. Sám se veřejně staví proti totalitním restrikcím našimi samozvanými zachránci demagogicky označovanými za protiepidemická či epidemiologická opatření. Myslím, že daleko horší je pokrytecké chování papalášů Prymuly, Faltýnka, Babiše, Hamáčka i onoho Kalouska, kteří kážou vodu a chlastají nejdražší víno. Co se týká nesmrtelnosti bonzáků a udavačů, tak ti budou vždy a všude. Pokřiveností současné doby se však nynější udavači za svou bezpáteřnost a pokřivený charakter neschovávají, ale ještě se veřejně chlubí podobně jako výše zmíněný pravověrný Klusák, známý točením z našich peněz indoktrinačních filmů vydávaných za dokumenty, nebo jiní úderníci, Kartousovi elfové a podobná bezcharakterní lidská verbež.

Vraťme se k premiérovi. „Někteří mi píší: Ano, dostal jsem tolik podpory, že i kdybych podnikal, tak bych možná tolik ani nevydělal,“ hájil se Andrej Babiš v nedělním „Čau lidi“ před kritikou ze strany živnostníků. Dělá pro ně vláda dost?

Ano, současná vláda pro ně dělá opravdu dost. Ale aby je dostala všechny na dlažbu a časem je a jejich děti do hrobu. Pokud se Andrej Babiš chlubí tím, že mu někteří píšou, že dostali tolik podpory, že i kdyby podnikali, tolik nevydělají, tak jde o donebevolající socialistickou prasárnu likvidující normálně fungující trh a korumpující lidi k tomu, aby brali podporu a chovali se jako většina naší nejmenované menšiny. Absolutní likvidace ekonomiky, společnosti a zdraví v přímém přenosu. Hlavní viníci s budoucí krví statisíců na rukou? Babiš, Havlíček, Blatný, Plaga, Prymula, Dušek, Rážová, Schillerová, Hamáček, Maláčová, celý mediální mainstream nektriticky přijímající a šířící koronafašismus a všichni další Svědci Covidovi i ti, kteří jim pro jejich nouzostavové tunelování a likvidaci občanů zvedají ruce.

Opět se otevřela otázka, zda nezeštíhlit politický systém. „Svědčí to o tom, že máme v klidu zrušit Senát, kraje a poslanců by bohatě stačilo 80 a zasedat jednou za měsíc.“ To jsou slova poslance Václava Klause ml., kterými okomentoval provizorní fungování Parlamentu České republiky. Souhlasíte s jeho pohledem?

Ano, souhlasím. Senát coby odkladiště neúspěšných politiků a kádrová základna pro minulé i budoucí prezidentské kandidáty pravdy a lásky bohužel donekonečna dokazuje, jak zbytečnou institucí pro nás je. Opakuji bohužel, protože jistou logiku má. A méně poslanců by rovněž nic nezkazilo, ba možná naopak.

„Neuznal porážku, nepoučil se, ale co horšího, vyštval do akce před Kapitol a nakonec do Kapitolu tisíce lidí. Tím nepřímo způsobil i smrt těch pěti,“ řekl prezident Miloš Zeman o Donaldu Trumpovi a událostech z 6. ledna v rozhovoru pro Blesk. Souhlasíte s tímto pohledem?

Nesouhlasím. Vzhledem k celému průběhu i doběhu amerických voleb, které víc než cokoliv jiného připomínaly tak Lesotho nebo Eritreu, se vším respektem k oněm dvěma zmíněným, se neuznání „porážky“ úplně nedivím. A to jsem alergický na lidi, většinou rozmazlené z dětství, co neumějí prohrávat či porážku uznat. Překvapuje mě, že pan Zeman, sám nechvalně známý svým uměním neuznat porážku a neomluvit se jako v – sic za mě zbytečné – kauze Peroutka, má tolik odvahy zrovna tohle druhému vyčíst.

Chápu, že se mu nedostalo návštěvy v Bílém domě, po které prahnul jak Drahoš po rozumu, ale překvapuje mě, že stejně jako Andrej Babiš najednou proti Trumpovi otočili. Překvapuje mě, že věří tomu, nebo to alespoň předstírají, že senilní Biden, který si vnučku plete s mrtvým synem, který s pedofilní noblesou před kamerami osahává nezletilé dívky, nechť si čtenáři zayoutubují, a charisma má asi jako dva a půl Fialy či Vystrčila, dostal nejvíc hlasů v historii amerických voleb.

K tomu prazvláštní přerušení sčítání, pak sčítání nekonečné a do toho důvěryhodné korespondenční lístky v neuvěřitelném procentu pro Bidena. Babiš se Zemanem, bohužel, jak v otázce koronafašismu, tak Trumpa ukázali, že patří ke stejné břečce jako, bohužel, velká většina nejen naší politické garnitury.

Svoboda slova je drasticky omezována. Lidé prostě mizí z virtuálního prostoru. To uvedl pro server životvčesku.cz hradní mluvčí Jiří Ovčáček, podle kterého budou sociální média jedním z pilířů nového otrokářského režimu. Jakou váhu přikládáte těmto slovům?

S tím souhlasím. Když jsou tyhle nadnárodní technologické firmy schopny se koordinovat na takové úrovni, že bez mrknutí oka a jakéhokoliv odporu všechny během okamžiku vymažou z veřejného, sic jejich soukromého, prostoru amerického prezidenta, jak snadno a lusknutím prstu mohou zatočit s kýmkoliv z nás. Jinak dalšími pilíři korporátně fašistické totality jsou klasická média coby prorežimní hlásné trouby a troubové nebo banky a s nimi spojené novodobé otroctví ve formě zadlužení.

A na závěr jedna otázka ke koronaviru. „Naprostou prioritou je dobře zvládnuté očkování. Očkovat bude třeba více než 50 tisíc, skoro 70 tisíc lidí denně,“ řekl pro iDnes ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) o prioritách své strany ve vládě Andreje Babiše. Je podle vás taková akce v českých podmínkách reálná?

Řekl bych a doufám, že není. Z mého pohledu naštěstí. Panu Hamáčkovi bych místo neustálého mediálního narcismu a strašení doporučil sbalit červené mikiny, nafackovat si přes podbradek, natřískat si pohrabáčem, zasalutovat Aspen Institutu a jít mezi půlky.

