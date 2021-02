Černá je označována za bílou, chlap za ženskou. Co kdyby to bylo naopak. Zkuste třeba... Komentátor vypustil pikantní provokaci

reklama

Vstup Mikuláše Mináře do politiky se nedaří. Podpisů má místo půl milionu necelých 30 tisíc, podle informací Hospodářských novin se od něj odvracejí spolupracovníci. Na transparentní účet lidé naposílali už 3,3 milionu korun, ale dnes tam je necelých 200 tisíc… Půjde tenhle projekt ještě zachránit?

Všechno jde, když se chce a kde je vůle, je i cesta. A kde jsou love ve smyslu eurodolarů, přehnané ambice a ego a nějaký komplex, se vůle najde. Ale myslím, že Minář sám o sobě měl a má šanci malou, zejména ve světle toho, že se bude prát o hlasy voličů zavedených pravdoláskových a antibabišových stran – tedy prakticky celého demobloku, který ze sebe dříve udělal šaška, když právě nedostudovanému aktivistovi mopslíci hrající si na superlídry leštili boty. Přibyl navíc ještě další rival podobného ražení pan Šlachta.

Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová pobouřila část veřejnosti, když řekla, že ani druhá světová válka nezpůsobila na vzdělávání dětí takové škody, jako covid. Snad jen připomeňme, že v časech druhé světové války byly uzavřeny české vysoké školy a vysokoškolští studenti končili na popravišti.

Ústavní soud rozhodl, že za výrok prezidenta Miloše Zemana o bývalém poradci Zdeňku Šarapatkovi se nemá omlouvat ministerstvo financí, ale že je za výrok odpovědný Miloš Zeman, coby soukromá osoba. Výrok totiž prý nesouvisel s výkonem funkce prezidenta. Jak se na tento verdikt díváte? Podotýkám, že o případné omluvě musí opět rozhodnout soud.

Já mám za to, že každý člověk, a to i navzdory funkci prezidenta, premiéra nebo bůhví jaké jiné, by měl být vždy zodpovědný za svá slova. Nechápu, proč by se za někoho měl omlouvat stát. Co se týká rozhodnutí, tam nemůžu sloužit, protože si nevybavuju, o jakou kauzu šlo. A ačkoliv jde o jiné téma, tak, co se týká tématiky omluv, tak se mi vyloženě hnusí ona novodobá tendence lepších lidí celého světa omlouvat se za všechno a všechny, i za to, co jsem neudělal – jen aby to vyznělo politicky a myšlenkově správně uvědoměle. U pana prezidenta je to nicméně druhý extrém. Ten se neomluví prakticky nikdy za nic, kdyby to byla nastokrát jeho pochybení a zodpovědnost.

Zásah Ústavního soudu do volebního zákona má pro jeho předsedu Pavla Rychetského dohru. Prezident Miloš Zeman se rozhodl, že mu neudělí původně plánovaný Řád Tomáše Garrigua Masaryka. Jde o pomstu? Jak se na tento krok díváte?

Zcela evidentně jde o pomstu. Pan prezident, jak lze historicky vyčíst, totiž zcela evidentně oceňuje výhradně své kamarády a příznivce, maximálně osoby k němu historicky neutrální – jakkoliv si to třeba zaslouží. Myslím, že pro většinu lidí takové jednání pana prezidenta není nijak překvapivé. Dle mého jde o zbytečná dětinská gesta. Na druhou stranu zastánce cenzury, převlékač kabátů, popírač vlastních zákonů a věčný bolševik Rychetský neměl být nikdy na jakékoliv státní vyznamenání navržen. A navíc změnu volebního zákona několik měsíců před volbami lze skutečně číst jako snahu Ústavního soudu ovlivnit volby.

„Stačilo, že nás manipuloval minulý režim, teď si záda ohýbat nenechám,“ řekl trenér fotbalistů Liberce Pavel Hoftych na kamery po zápase 1. ligy. Vadí mu, že současná opatření neumožňují svobodné sportování dětí. „Když nemůžou trénovat, rychle si odvyknou a zjistí, že daleko příjemnější je lenošit,“ dodal. Souhlasíte s ním?

Zcela jednoznačně. Jednou z vůbec nejhorších zhůvěřilostí současné vlády, ale i opozice a všech koronafašistů, kteří dopustili a kvitují zavření škol a praktický zákaz amatérského sportování a vlastně pohybu obecně, je zcela bezprecedentní a trvám na tom, že záměrná, likvidace dětí. Tedy budoucnosti celé společnosti. Likvidace dětí z pohledu devalvace už tak devalvovaného vzdělání, likvidace jejich fyzického a psychického zdraví a taky řádu a aktivity. Většina lidí od přírody tíhne k lenosti, a když podmínky k ní tvoříme dětem od útlého věku, co asi můžeme čekat? Doufám, že rodiče budou mít sílu, čas a rozum a navzdory zcela nepokrytému likvidačnímu záměru establishmentu, dětem předají zdravé návyky a přístup k životu. A všichni ti lokajové nahoře, počínaje Babišem, přes Blatného, Prymulu, Vojtěcha až po Plagu, by jenom za tohle měli čelit u soudu nejvyšším trestům.

Maďarské úřady schválily čínskou vakcínu Sinopharm a ruskou vakcínu Sputnik. Vakcíny přitom dosud nejsou schváleny Evropskou lékovou agenturou. Je to podle vás dobrá cesta ve chvíli, kdy má EU problém se zajištěním dostatku vakcín pro členské státy?

V americkém magazínu Time vyšel článek „Tajná historie stínové kampaně, která zachránila volby v roce 2020“. V něm se někteří lidé zcela neanonymně chlubí tím, jak pomáhali posílit demokracii. Docházelo prý například k lobbingu za posílení korespondenčního hlasování, nebo potlačování „fake news“ na internetu. Že by tedy měl Donald Trump částečně pravdu, když hovořil o ovlivňování voleb?

Že byly volby ovlivněny a nebyly zcela košér, je myslím z jejich průběhu i dozvuku zřejmé i papoušku kakaduovi po lobotomii. Tahle vyjádření jsou jen drobnými střípky lepších úderníků, kteří jsou rádi, že mohli posílit svou demokracii, která odmítá jakoukoliv jinou.

V Dánsku vyvinuli mobilní aplikaci, skrz kterou budou moci lidé udělit souhlas s pohlavním stykem jiné osobě. Nový výmysl vám umožní zaregistrovat partnera a odkliknout mu souhlas. Váš milý, či milá by si ale měli pospíšit – souhlas je platný jen na 24 hodin a na 1 sex. Jde o reakci na nově přijatý dánský zákon, podle kterého může být za znásilnění označen jakýkoliv sexuální akt bez souhlasu všech účastníků. Jak aplikace řeší hrátky více partnerů není nikde uvedeno. Co myslíte, vyplatí se Dánům zavedení byrokracie do sexu? Bude pak v Dánsku bezpečněji?

Myslím, že před lety by nám to všem připadalo jak námět na nějakou přiblblou komedii s orwellovským podtextem. Bohužel v současné době, kdy současná civilizace připomíná doutnající Řím, mě nepřekvapí vůbec nic. Navíc byrokracie a všeprožírající byrokratický aparát coby jeden z morů dnešní doby a dnešních systémů má nějakou dobrou lobby. Mimochodem další úrovní této aplikace bude zřejmě povinný videostream kvůli kontrole povolených pozic, povzdechů a slov vyřčených během orgastických stavů. Třeba takový šéf Evropských hodnot Jakub Janda, známá to děvečka z filmů pro dospělé pány, by zřejmě měla k rozvedení oné tematiky hodně co říct.

Americká společnost Netflix oznámila herecké obsazení pro pokračování oblíbeného seriálu Vikings. Jarl Haakona, norského vládce a válečníka v něm má hrát osmapadesátiletá černošská herečka Caroline Henderson. Nevadí, že to je poněkud ahistorické?

Pravda nesmí stát v cestě dobrému příběhu. Současní progresivisté a sociální inženýři všeho druhu si ničím nezadají s úderníky a pravověrnými soudruhy let minulých. Historická realita stejně jako za jiných totalit nehraje v jejich jediném správném a nám nařizovaném vnímání světa roli. Nejdůležitější je uvědomělost, žádoucí prorežimní naladění, smýšlení a konání. Černá označována za bílou, chlap za ženskou, likvidace civilizace za její záchranu, respektive za záchranu jejich dědečků a babiček. Zajímavé by bylo sledovat opačnou situaci, kdy by si někdo ironicky k politickému pokrytectví a uvědomělosti, zvanému za korektnost, dovolil osobu Mandely či Martina Luthera Kina obsadit bělošským hercem. To by bylo najednou vzepětí a pobouření všech možných aktivistů, ziskovek, komentátorů a jiných degenů ohledně rasismu a znesvěcování historie.

