Vyoral se zamyslel nad IQ paní Fridrichové. Chtěly si s Venezuelou kopnout do Babiše, ale nedomyslely to

PÁTEČNÍ ZÚČTOVÁNÍ TOMÁŠE VYORALA „Myslím, že se jen ukazuje, že můj dlouhodobě konzistentní názor na Romana Prymulu není lichý,“ říká komentátor Tomáš Vyoral s ohledem na dnešní třaskavé informace o nočním výletu ministra zdravotnictví Romana Prymuly na pražský Vyšehrad. „Nyní po bezrouškové návštěvě restaurace, která z jeho nařízení má být zavřená, uvedl, že ‚zas toho tolik neprovedl‘. Takže proč jsou zavřené hospody, děti doma a musíme nosit náhubky,“ ptá se Vyoral. A pak to rozjíždí. Připomíná všechno, co může národ na Prymulovi štvát. Jednu věc po druhé. Silná slova padla i ohledně České televize a „debila“ ministryně Maláčové, nebo na adresu ministra vnitra Hamáčka.

Bulvár přistihl Romana Prymulu a Jaroslava Faltýnka, jak si v noci na čtvrtek vyrazili do restaurace, a bez roušek. Reakci nechám na vás.

Myslím, že se jen ukazuje, že můj dlouhodobě konzistentní názor na Romana Prymulu není lichý. Při posledním zavádění dalších drakonických restrikcí na tiskovce uvedl, že je to i proto, že „tady 10 % populace je natolik extremistických, že nejenže opatření nedodržuje, ale dělá vše pro to, aby to bylo jinak“, a že dalších 20 % dodržuje opatření jen občas.

Nyní, po bezrouškové návštěvě restaurace, která z jeho nařízení má být zavřená, uvedl, že „zas toho tolik neprovedl“. Takže proč jsou zavřené hospody, děti doma a musíme nosit náhubky? Když se na to vybodneme, tak vlastně nic moc neuděláme? Ostatně asi podobně jako politické špičky, které si sundávají roušky během přestávky pořadu na NOVĚ, když se domnívají, že je kamery nezabírají. Nebo jako Prymulovi ředitelé nemocnic à la zarouškované surikaty, které těsně před „pohřebně“ vážným a paniku šířícím proslovem k národu ministra strachu, rovněž roušky nemají a bodře mezi sebou vtipkují jak v hospodě.

Jeden poznatek mé kamarádky. Kdyby tady byl opravdový průser s údajnou pandemií, jakým nás potentáti straší takřka válečnou propagandou typu „první linie“, „stavba polní nemocnice“, „válka s virem“, „NATO lékaři do ČR“, tak by přece v rámci vlastní bezpečnosti byli jako první takřka ve skafandrech, své rodiny by neprodyšně uzavřeli a kdovíkam by zalezli.

Ano, covid tady je, a z toho, co doposud víme, je rizikem pro určité skupiny obyvatel. Ale stejně tak tady tímto rizikem byla dřív, a stále, je chřipka a jiné nemoci. Na to nemusím být žádný lékař ani epidemiolog.

Jinak opakovaně fakta. Prymula byl vyhozen coby ředitel hradecké nemocnice, když ji milionově tuneloval s firmou své dcery. Nezískal ani nejnižší bezpečnostní prověrku, i kvůli čemuž musel skončit jako náměstek na ministerstvu. Vakcinolog a farma lobbista. Poté, co získal trafiku zmocněnce, za neustálého ujišťování, že do politiky nepůjde, si založil živnost na výrobu ochranných zdravotních pomůcek, aby posléze mesiášsky pro naše dobro přijal politickou funkci. Před deseti lety se stavěl proti nošení roušek a respirátorů a tvrdil, že zavírání hranic v rámci pandemie nedává smysl. Nyní je vrchním lobbistou za nošení roušek všude a hranice by zavíral na léta.

Nedávno dělal humor, že se děti na první stupeň v listopadu nevrátí jen tehdy, když bouchne jaderná elektrárna. Jeho permanentní „dalších čtrnáct dní bude rozhodujících“, a prymulotýden či čtrnáct dní na vyhodnocení opatření čítající pravidelně maximálně čtyřiadvacet hodin, jsou už legendární. Stejně jako nelogičnost opatření, kdy tu zakáže drobným obchodům, kam přijde pár lidí denně, fungovat, zatímco nadnárodní hytlermarkety, slovy kamaráda Ládi Větvičky, s tísnícími se lidmi, jsou v pohodě. Úřadům v rámci pořádného návalu lidí raději omezí činnost na dva dny v týdnu. A tak dále, a tak dále...

Na Twitteru má čas dělat coby youtuber humor na všechno možné, ačkoliv tvrdí, že se v práci nezastaví. To vše lze volně dohledat na internetu. Přece za tohle by ten člověk měl být s ostudou v teplákách, až zčerná. A nikdy ani neměl být do funkce ministra zdravotnictví instalován. Tohle jde za Andrejem Babišem, a neměli bychom na to zapomínat. Ten ho tam za ochranné ruky a podpory Miloše Zemana navzdory těm hektolitrům másla, co má zkorumpovaný Prymula na hlavě, instaloval.

O víkendu se konala na Staroměstském náměstí v Praze masová demonstrace proti rouškám a vládním nařízením. V závěru se shromáždění zvrhlo, když stovky protestujících začaly doslova bojovat s přítomnou policií. Padala i obvinění na adresu policie pro údajné nasazení provokatérů nebo kvůli tomu, že bezpečnostní složky měly, podle některých, blokovat cestu ven ze Staroměstského náměstí. Jak celou nedělní akci hodnotíte?

Mohu ji hodnotit pouze jako divák od monitoru a televize. Z toho, co jsem viděl a slyšel, i od přímých účastníků, mě ovšem zaráží hlavně jedna věc. A ta dává za pravdu těm, kteří mluví o provokacích či eskalacích. Z několika videí je zřejmě – a potvrzují to na nich svými slovy i sami policisté – že v jistou chvíli po předčasném ukončení demonstrace došlo k prakticky neprodyšné uzávěře Staroměstského náměstí, k eskalaci napětí a následně k vjezdu obrněnce s vodním dělem. A já se ptám, proč? Proč uzávěra náměstí, pokud policie neměla v plánu všechny ty uvězněné uvnitř identifikovat, prověřit či zavřít. Proč to všechno? A vyplývá mi z toho pouze a jen eskalace napětí a vyhrocení situace mezi policií a hooligans.

Jakkoliv si o hooligans nedělám iluze, a je jasné, že někteří si přišli zabordelizovat, tak rozhodně bych to, co se stalo, nepřičítal zdaleka jen jim. Demonstrace síly, znevěrohodnění a následné hození všech těch, kteří mají výhrady k nelogickým vládním restrikcím, co jednoho pytle „extremistů“. A možná trénink na budoucí nepokoje, které i díky řízené demolici ekonomiky schovávané za údajnou pandemii, výhledově bohužel asi přijdou? Jakkoliv my Češi nejsme konfliktní národ, který by chodil do ulic, echt byl tam nějak víc aktivní.

Co se týká provokatérů ze strany policistů v civilu, možné je všechno. Je logické, že policie na akcích tohoto typu nasazuje tajné v rámci infiltrace a sledování terénu. Důkaz, který by ukazoval na provokaci ze strany tajných, jsem neviděl. Nicméně v kontextu celé té události, jak proběhla a jak byla prezentována a zkrášlována mediálním mainstreamem – o veřejnoprávní České koronavizi ani nemluvě – bych se nedivil ničemu.

„Když koukám, na tu demonstraci. Nebylo by nejlepší je přesunout na nějaký nevyužívaný stadion, tam je zavřít a nechat vyhynout? Stouplo by tím průměrné IQ republiky, klesl by počet sobeckých tupců a policie by měla napříště méně práce. Win win win situace!,“ zasnil se dokumentarista Dan Přibáň. Co na jeho slova říct? Někoho zavírat a nechat „vyhynout“, je to v pořádku?

Jednoduchý pohled jednoduchého trabantisty, který by bez dotací byl nahraný. To je to házení do jednoho extremistického pytle, o kterém jsem mluvil výše. Zajímavé, že kdyby tohle někdo napsal třeba o prokazatelně nízkointeligenčních adolescentních sirotčích lékařích 25+ ze Sýrie, Iráku, Afghánistánu či Nigérie, kterým se tak nějak na pravidelné bázi plaší nože či automobily, tak po něm Hamáček s nejvyšším prokurátorem Zemanem a s půlkou politických neziskovek a s mediálním mainstreamem půjdou, jak po Mengelem.

Vláda ve středu na mimořádné tiskové konferenci opět výrazně zpřísnila opatření. Omezil se volný pohyb i mnohé podnikání, a to s platností hned od následujícího dne, což bylo ihned kritizováno těmi, kteří museli během několika hodin připravit své provozy na opětovné uzavření. Premiér Babiš se hned několikrát během svého projevu národu omluvil. Co na to všechno říkáte? V jakém stavu vláda přežije tuto vlnu nařízení?

Infekce pokryteckých omluv za všechno je morem dneška. Ad absurdum, teď nepřirovnávám k Babišovi, ale dnes kdyby se omluvil i Hitler se Stalinem, tak to někteří pokrokoví dnes přijmou, a jde se dál. Buď jednám ve prospěch lidí a jejich zdraví, a pak se nemusím snad omlouvat, protože lidi nejsou blbí a riziko vnímají. Ne všichni, ale většina ano. Anebo je riziko a panika uměle šířena a sami protektoři nedodržují pofidérní a zdraví a imunitu likvidující opatření, která sami pod hrozbou sankcí zavádějí, a pak se musí Babiš omlouvat, že prakticky bez jakéhokoliv významu a argumentů likviduje celou společnost a lidské životy.

A teď si pojďme tipnout – věříte tomu, že 3. 11. dojde k avizovanému rozvolnění?

Sociopat Prymula říkal, že první stupeň se nevrátí do školy jen v případě, že vybouchne jaderná elektrárna. Jen nám zapomněl jaksi dodat, která, protože takhle musí být v pozoru lidé u obou. K žádnému rozvolnění během zimy nedojde. Naopak. Bude se postupně pokračovat v trendu utahování svobody a demokracie ve jménu boje s virem. Rozvolnění, jestli vůbec, odhaduju na jaro.

Poslední čísla nakažených hovoří o tom, že se pandemie zhoršuje. Temný scénář, který před dvěma týdny nastínil ministr vnitra Jan Hamáček, varuje před „mrazáky na mrtvoly“ tak, jako byly v USA. „Doufám, že je mají připravené,“ řekl o eventualitě s mrazáky profesor Flegr v Prostoru X. Prý půjde o situace s několika stovkami mrtvých denně. Jak se s takovouto predikcí nejlépe vyrovnat? Jde o šíření strachu?

Zejména Hamáček, coby vrchní politický představitel, by měl být za šíření poplašných zpráv v době nouzového stavu žalován. Bez jakýchkoliv tvrdých dat neustále šíří strach a paniku, vyhrožuje a snaží se zavádět čím dál šílenější totalitní praktiky.

Že je covid stejně jako chřipka pro rizikové skupiny až smrtící, víme. Že umírají lidé – zejména pak nad sedmdesát, osmdesát, devadesát let, v drtivé většině se souběžnými vážnými zdravotními problémy, víme. Že bychom měli tyto rizikové skupiny chránit, je fakt. Ale s rozumem, logikou a systémově. Dělat taková opatření, která v dlouhodobém horizontu povedou v důsledku k daleko více úmrtím, ať už z důvodu zanedbání jiné lékařské péče, z důvodu chudoby, psychických problémů, oslabené imunity z důvodu přehnaného užívání roušek a dezinfekcí, nedostatku pohybu a neustálého panického strachu, je naprostý nesmysl.

Z pohledu na statistiky ČSÚ vidíme, že umírá stejně nebo méně lidí, jako v minulých letech. Na chřipku či s chřipkou a na zápal plic umírali nemocní, obézní, staří i dříve, a nikdy se nezaváděla ani desetina toho, co v rámci řízené likvidace ekonomiky a společnosti, činí současní Svědci Covidovi. Po celém světě nutno dodat, nejenom u nás. A s čistým svědomím říkám, že o zdraví lidí ani o záchranu životů našich nejbližších ohrožených řadě z nich vůbec nejde. Typickým příkladem budiž právě Prymula.

Pořad České televize 168 hodin proslavil Janu Maláčovou. „Ten bordel, co Babiš udělal, a teďkon to všichni musíme slíznout. To je debil, s prominutím,“ vyjádřila se ministryně práce a sociálních věcí mimo kameru. Inu, i „vypnutá“ kamera je pořád kamera. Co si ze slov paní ministryně máme vzít? Proč je dobrovolně ve vládě člověka, o kterém takto smýšlí?

To je dotaz na paní Maláčovou. Politika je uměním možného. To je jedna možnost. Pak taky, peníze a moc nesmrdí. To je další možnost. O paní Maláčové a jejích schopnostech a zájmech, které nás ženou tak akorát na cestu Venezuely, si myslím své. Navíc, významnou součástí toho bordelu, co tady Babiš udělal, je ona sama.

A jak pohlížet na skutečnost, že pořad 168 hodin tuto věc vypustil do éteru? Jde o veřejný zájem, nebo je to podraz?

Myslím, že nejde v praxi zpravodajských veřejnoprávních novinářů o nic nového. Překvapuje mě, že si smlsli na Maláčové, která coby členka ČSSD, smýšlením TOP 09, a europanka, je jejich koněm. Zřejmě si chtěli kopnout do Babiše, a nedomysleli, zcela v souladu s jejich inteligenčním kvocientem, důsledky.

Mají-li být novináři hlídacími psy, jakože nejsou, tak by měli avizovat, že cokoliv před nimi padne, podléhá možnému zveřejnění. Když ale hlídacími psy údajné demokracie nejsou, tak off record má být off record, a má to zůstat mezi nimi a politiky. Otázkou taky je, zda od Maláčové rovněž nešlo o záměr, neboť myslím, že nemusí být Einsteinem, aby věděla, že cokoliv řekne, může být použito proti ní.

