Minář se radoval, že Turek nebude ministr. Radost mu ale dlouho nevydržela

Kdo za tím stojí? Ptá se Mikuláš Minář, hlava spolku Milion chvilek pro demokracii. A uvádí jména: Chlad, Mrázek, Krejčíř. Rozčílilo ho, že Filip Turek (Motoristé) stále nevzdává svou nominaci na post ministra životního prostředí.
Zakladatel a předseda spolku Milion chvilek pro demokracii Mikuláš Minář se radoval. „Uzavřeno. Premiér Babiš prohlásil, že prezident Petr Pavel Turka NIKDY NEJMENUJE. ‚Otázka je uzavřena – a už se k tomu nebudeme vracet.‘ Přátelé, obrovská mezinárodní ostuda je zažehnána! Když někdo nemá žádné zábrany, musí je dostat zvenčí. Teď je definitivně jasné, že nás ve vládě nebude zastupovat člověk, který adoroval totalitní režim, posílal studenty do pecí – a pak se vymlouval jako malý kluk. Prezidentu Pavlovi patří velký dík, musel si kvůli tomu totiž ustát mnohé – včetně vydírání. Dejme mu najevo, že za ním stojíme!“ napsal na svém facebookovém účtu.
A přidal výzvu k podpisu petice Stojíme za prezidentem. Zároveň svým příznivcům slíbil: „Pokud nás bude MILION, sejdeme se na Letenské pláni.“
Zdá se, že nemůže překousnout zmařenou investici a ušlý zisk
O pouhé dvě hodiny později však publikoval další příspěvek. „Neuvěřitelné. Prezident Pavel s premiérem Babišem očekávají od Motoristů jméno nominanta na ministra životního prostředí. Turek vzkázal: ‚V žádném případě. Nebudeme řešit problémy pana prezidenta.‘ Jako vážně?“ podivuje se aktivista.
A vyjádřil své rozčarování. „Tahle arogance fakt už nezná žádnou mez. Tahle partička si prostě dál hodlá brát naši republiku jako rukojmí. Stojí za tímhle tlakem hybatel a otec Motoristů miliardář Chlad – dobrý přítel mafiánů Mrázka a Krejčíře? Zdá se, že nemůže překousnout zmařenou investici a ušlý zisk,“ napsal na Facebook.
Demonstrovat se má „na stovkách míst po celé republice“
Uvádí, že „téhle aroganci je třeba se postavit“.
Kdo je vinen současnou situací?
„Jasně, klidně a důrazně. Tahle země má spoustu reálných problémů, které potřebuje řešit. Místo toho jsme paralyzováni přebujelým egem několika béčkových politiků, u kterých se zdá, že se do vedení státu dostali omylem. Pojďme dát najevo, že tohle je nepřijatelné! Pojďme dát najevo, že v otázce bezpečnosti, hodnot a směřování státu stojíme za prezidentem,“ vyzývá Minář.
A svolává další demonstrace. „Potkáme se v neděli 15. února v 16.00 na stovkách míst po celé republice – seznam zveřejníme už brzy. Pokud vás to taky štve, přidejte se k 720 000 lidí, co stojí za prezidentem – ať je jasné, kdo za nás mluví – a že nás Turek a Macinka nereprezentují,“ vyjádřil se aktivista.
A opětovně přislíbil: „Pokud nás bude MILION, sejdeme se na Letenské pláni!“
Prezident Petr Pavel opakovaně odmítl jmenovat poslance a čestného předsedu strany Motoristé sobě Filipa Turka na post ministra životního prostředí, a to navzdory návrhu premiéra.
arm. gen. v.v. Ing. Petr Pavel, M.A.
Pavel své rozhodnutí zdůvodnil v dopise Babišovi tím, že Turek údajně dlouhodobě projevoval nedostatek respektu k českému právnímu řádu, adoroval či bagatelizoval nacistické Německo, zlehčoval násilí z nenávisti, dopouštěl se kontroverzních výroků na adresu menšin včetně Romů a spáchal řadu přestupků, jako je např. rychlá jízda. Prezident své odmítnutí odůvodnil jako ochranu ústavního řádu.
Motoristé naopak hovoří o subjektivním hodnotovém soudu prezidenta bez jakékoliv právní opory, ústavním faulu či aktivismu. Spor eskalovaly SMS zprávy vicepremiéra Petra Macinky (Motoristé) adresované Hradu. Kauza vyvolala debatu o hranicích prezidentských pravomocí při jmenování ministrů.
Mgr. Petr Macinka
