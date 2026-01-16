Proti „ruským vyděračům“ tvrdá data. Holec potopil Hladíkův projev

Komentátor Petr Holec v komentáři na svém webu připomíná výroky zástupce opozice, podle nichž nejde o vládu vítěze voleb ani o kabinet, který by si Češi přáli, ale o „vládu ruských vyděračů z SPD a vyčůraných Motoristů“, jak se vyjádřil ministr Petr Hladík. Holec k tomu dodává, že hnutí ANO vyhrálo volby s náskokem více než 11 procent před koalicí Spolu a podle povolebních průzkumů je to právě tato vláda, kterou si většina Čechů skutečně přeje.
Odvolává se také na aktuální data STEM pro CNN Prima News, podle nichž se Andrej Babiš těší téměř stejně vysoké důvěře veřejnosti jako prezident Pavel. Babiš tak vstupuje do dalšího politického období silnější než kdy dřív. Opozice podle něj po volební porážce však znovu naskočila do „ojetých kolejí“ antibabiše, Ukrajiny, strašení Ruskem a vyvolávání strachu – tedy přesně do témat, která ji dovedla do opozice.
Holec zároveň dodává, že volby správně rozhodly peněženky voličů a reakce na výrazné chudnutí, které lidem přinesla vláda Petra Fialy. Téma Ukrajiny podle něj u voleb řešila jen úzká skupina voličů, kteří podlehli Fialově kampani postavené na strachu. Chování opozice v čele s Petrem Fialou vnímá jako paradoxní – přestože volby prohrála, na současnou vládu dál útočí. Přirovnává to k situaci, kdy někdo znovu a znovu pálí po nepříteli zbraněmi, které mu při každém výstřelu vybuchují přímo v rukou.
V té souvislosti se podivuje nad tím, že hlavní tváří opozice zůstává Petr Fiala, přestože právě on nese odpovědnost za její volební debakl. Situaci pak shrnuje tím, že Andrej Babiš může vládnout bez větších omezení – kromě vlastních chyb se už podle něj nemá čeho obávat, zvlášť když pro něj bude stejně jako dřív ochotně pracovat i opozice.
