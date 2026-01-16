Proti „ruským vyděračům“ tvrdá data. Holec potopil Hladíkův projev

16.01.2026 21:03 | Monitoring
autor: Natálie Brožovská

Babišova vláda získala důvěru Poslanecké sněmovny. Komentátor Petr Holec upozorňuje, že Andrej Babiš se po vzniku nové vlády může opírat o vysokou důvěru veřejnosti, která je srovnatelná s důvěrou v prezidenta Petra Pavla. Zároveň ironicky poznamenává, že na opozici se lze spolehnout – pokračuje totiž přesně v tom, s čím ve volbách drtivě neuspěla.

Proti „ruským vyděračům“ tvrdá data. Holec potopil Hladíkův projev
Foto: Repro XTV
Popisek: Petr Holec

Komentátor Petr Holec v komentáři na svém webu připomíná výroky zástupce opozice, podle nichž nejde o vládu vítěze voleb ani o kabinet, který by si Češi přáli, ale o „vládu ruských vyděračů z SPD a vyčůraných Motoristů“, jak se vyjádřil ministr Petr Hladík. Holec k tomu dodává, že hnutí ANO vyhrálo volby s náskokem více než 11 procent před koalicí Spolu a podle povolebních průzkumů je to právě tato vláda, kterou si většina Čechů skutečně přeje.

Odvolává se také na aktuální data STEM pro CNN Prima News, podle nichž se Andrej Babiš těší téměř stejně vysoké důvěře veřejnosti jako prezident Pavel. Babiš tak vstupuje do dalšího politického období silnější než kdy dřív. Opozice podle něj po volební porážce však znovu naskočila do „ojetých kolejí“ antibabiše, Ukrajiny, strašení Ruskem a vyvolávání strachu – tedy přesně do témat, která ji dovedla do opozice.

Holec zároveň dodává, že volby správně rozhodly peněženky voličů a reakce na výrazné chudnutí, které lidem přinesla vláda Petra Fialy. Téma Ukrajiny podle něj u voleb řešila jen úzká skupina voličů, kteří podlehli Fialově kampani postavené na strachu. Chování opozice v čele s Petrem Fialou vnímá  jako paradoxní – přestože volby prohrála, na současnou vládu dál útočí. Přirovnává to k situaci, kdy někdo znovu a znovu pálí po nepříteli zbraněmi, které mu při každém výstřelu vybuchují přímo v rukou.

V té souvislosti se podivuje nad tím, že hlavní tváří opozice zůstává Petr Fiala, přestože právě on nese odpovědnost za její volební debakl. Situaci pak shrnuje tím, že Andrej Babiš může vládnout bez větších omezení – kromě vlastních chyb se už podle něj nemá čeho obávat, zvlášť když pro něj bude stejně jako dřív ochotně pracovat i opozice.

Psali jsme:

Nešlo o Turka. Kovářová k zákulisí střetu Babiše s Pavlem
„Dělám výjimku.“ Babiš byl nebývale ostrý. Jde o Piráty
Štafeta proti Okamurovi. Opozice chce podávat návrhy na jeho odvolání dokola
Vláda Andreje Babiše získala důvěru Sněmovny

 

Zdroje:

https://pholec.opinio.cz/babis-ma-duveru-opozice-ukrajinu

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

Babiš , Fiala , Holec , opozice , vláda

Váš názor? (Hlasovali 2 čtenáři)

Souhlasíte s Petrem Holcem?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím
Mgr. Igor Červený byl položen dotaz

Vážený pane Červený

Dobrý den, četla jsem zde vaši odpověď, kde prezentujete své úspěchy. Nemyslíte, že kdybyste už konečně vyřešili celou tu věc s Turkem, víc by se pak řešilo, co děláte? Na co čekáte, že prezident změní názor? Proč by to dělal? A jestli tak chcete Turka za ministra, mě je to upřímně jedno, kdo jím bu...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Videotestování: Prémiové produkty Advance nutraceutics na posílení imunity, optimalizaci trávení, regeneraci svalů a podporu krásy

Videotestování: Prémiové produkty Advance nutraceutics na posílení imunity, optimalizaci trávení, regeneraci svalů a podporu krásy

Mast LALIUM od Eoné, levandulové pohlazení pro citlivý dětský zadeček i ochranu před mrazem

Mast LALIUM od Eoné, levandulové pohlazení pro citlivý dětský zadeček i ochranu před mrazem

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Proti „ruským vyděračům“ tvrdá data. Holec potopil Hladíkův projev

21:03 Proti „ruským vyděračům“ tvrdá data. Holec potopil Hladíkův projev

Babišova vláda získala důvěru Poslanecké sněmovny. Komentátor Petr Holec upozorňuje, že Andrej Babiš…