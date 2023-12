Prouza na ČT. Ale tentokrát to nebylo o řetězcích. Vzpomínal na OKD

Problémy s podnikem Liberty Steel nebudou zdaleka tak krizové, jak se říká, věří prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáš Prouza. Řešením pro tuto ocelářskou firmu je podle jeho slov insolvence a pomoc lidem najít novou práci. Zmínil také analogii s OKD. V pořadu Interview ČT24 také uvedl, že Česko není do budoucna země pro těžký průmysl.

reklama

Ministr průmyslu a obchodu Josef Síkela (STAN) jednal s vedením podniku Liberty Steel a zopakoval, že vláda do něj peníze lít nechce. Naopak se bude hlásit o své pohledávky. Neupřesnil, jestli firmě umožní restrukturální plán nebo ji bude chtít poslat do insolvence. Zaměstnancům a lidem, kteří by na problémy doplatili, je stát připraven pomoci.

„Česko dnes není místem pro těžký energeticky náročný průmysl. A ne proto, že by tu dnes byly problémy s cenami energií, ale proto, že se tu roky zanedbávala energetická transformace,“ řekl k problémům podniku Liberty Steel Prouza, který je v týmu poradců ministra Síkely.

„Když si vzpomenete, dokud tu byl levný ruský plyn, levné energie, všichni se tu vysmívali Green Dealu, zesměšňovali to, zatímco v západní Evropě firmy modernizovaly – snižovaly energetickou náročnost, když pak přišla energetická krize, nebyl pro ně ten náraz tak tvrdý jako pro českou ekonomiku,“ pokračoval prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu.

Situace kolem podniku Liberty Steel podle něj ukazuje, že zde chybí dlouhodobá práce s daty. „Ve finančních výkazech muselo být vidět, že Liberty má problém, že nesplácí pohledávky. Všichni se to vlastně snažili strašně dlouho tutlat,“ upozornil v pořadu Interview ČT24.

Psali jsme: Za problémy Liberty Steel nemůžou majitelé, ale politici

„Takže poučení z té situace je podívat se na to, jaká data má stát k dispozici a jak s nimi pracuje. A podívat se na tu restrukturalizaci, na pracovní příležitosti,“ dodal.

V tomto kontextu vzpomněl konec těžební firmy OKD. „Dnes zase slyšíme téměř o sociálních bouřích. Já si pamatuji, když končilo začátkem 90. let OKD Ostrava, ty příběhy byly podobné, nic se nestalo, naprostá většina lidí si našla novou práci. Takže myslím, že ten problém nebude zdaleka tak krizový, jak se o tom mluví. Musíme si přiznat, že některé průmysly už v Česku nedávají smysl,“ dodal viceprezident Hospodářské komory ČR.

Jde o strukturální problém, který je potřeba řešit. „Viděli jsme, jak se český průmysl poslední rok a půl dostal do velmi složité situace, najednou byl výrazně dražší než konkurenti, kteří neměli tak velkou energetickou náročnost. Jedna věc je restrukturalizovat, musíme i výrazně víc tlačit na to, že skutečně musíme dělat nějaké změny,“ pokračoval Prouza. Stát podle jeho slov má díky evropským prostředkům dostatek peněz, aby na změnu tlačil.

V otázce, zda Ministerstvo průmyslu a obchodu rozhodne, jestli Liberty Steel povolí restrukturalizovat, nebo bude chtít insolvenci, rozhodne podle Prouzy důvěryhodnost nebo nedůvěryhodnost majitele: „Vidíme, že Liberty v rámci té skupiny není jediná firma, která má problémy. V jiných evropských zemích jsou ty problémy podobné. Je tu opravdu obrovský otazník nad tím majitelem. Kdyby se možná choval v minulosti zodpovědněji a dostal se do nějaké nečekané situace, byla by tu větší ochota pomoci. Tady má větší smysl dívat se na to, jak pomoci lidem najít si novou práci, než zachraňovat někoho, kdo tu pomoc státu několikrát už dostal a nikdy ji nevyužil. Myslím, že insolvence je v tuto chvíli čistší,“ míní Prouza.

Psali jsme: Nepoučitelní. Kocáb naříkal, že pro dnešní děti je sametová revoluce jako druhá světová Další peníze v háji. „Jsi zelený? Máš tam ženy?” Rozhodnutí EU ovládne náš život Fiala: „Rozpočtově odpovědné řešení“ drahých energií. Soukromníci protestují, zase se zvýhodňuje jen někdo Chtějí další Ukrajince do Čech. Teď na práci. Jenže přišlo srovnání, co dostanou

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE