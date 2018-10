Průmysl 4.0? To je jen marketingový trik Německa, aby procpalo do továren své technologie. I to jsme slyšeli na debatě v Plzni

REPORTÁŽ Matematika nepatří mezi oblíbené předměty a maturita z ní by plošně rozhodně neměla být, zaznělo na slavnostním rozšíření Centra robotiky v Plzni. Nikam se prý neposunula a není do života. Průmysl 4.0 je marketingový tah Německa a problematika robotů a lidí nás ještě nemusí příliš zajímat, natož, abychom měli nějaké obavy. I to zaznělo na setkání v plzeňské metropoli.

Primátor Plzně Martin Zrzavecký (ČSDD) při té příležitosti vzpomenul: „Když jsem se v roce 2010 až 2014 s Hospodářskou komorou pohyboval kolem technického, tedy přírodovědného vzdělávání, navštěvoval jsem jednotlivé instituce. Tak jsem dospěl k zjištění, že jednotlivé stupně vzdělávací soustavy spolu nekomunikují. Přišel jsem na vysokou školu a tam mi řekli – vy nám posíláte ze střední školy studenty, kteří neumí pořádně jazyk. A my je můžeme jen odborně dovzdělat“.

Nemučte matikou!

„Když se bavíme o matice, tak střední školy zase nadávaly na základky, že studenti neumí pořádně matiku. Mučte někoho, aby se nuceně setkával nebo řešil. Tady v Centru robotiky se potkávají děti ze základní školy jak se středoškoláky, tak s vysokoškoláky. A to je velmi důležité,“ zdůraznil Zrzavecký, který zároveň k nové průmyslové revoluci poté dodal: „Já jsem měl plán nechat na katedře sociologie filozofické fakulty nechat zpracovat analýzu, co je to průmysl 4.0. Když se totiž bavíte s lidmi, kteří o tom něco ví, tak říkají, že to může být jen a pouze marketingový nástroj Německa, aby dokázali prosadit svoje technologie do výrobních procesů,“ překvapil přítomné.

„Každá průmyslová revoluce nějak ovlivnila chování společnosti. Jestli nás tedy čeká, tak bych chtěl vědět, co mám od ní čekat. Pokud se bavíme o automatizaci výrobních procesů, tak je jasné, že robotika do toho úzce zapadá a můžeme říci, že tomu jdeme naproti. Je jedno, jestli tomu budeme říkat průmysl 4.0 nebo Smart city nebo Smart řešení. Touto cestou se město vydalo,“ pochvaloval si primátor Zrzavecký. „Prostě, zbláznili nás na satelity a podobné věci,“ konstatoval představitel města. Luděk Šantora, ředitel Správy informačních technologií města Plzně, si s ním notoval: „Plošně zavést matematiku, to ne. Jsou lidi, kteří umí kreslit a nemusí matematiku, ale pro technické obory je to samozřejmě důležité“.

Nehrozte roboty

Vedoucí Centra robotiky Martina Kupilíková v rozhovoru pro ParlamentníListy.cz uvedla: „Roboti jsou dobrý motivační prvek. Kdybychom dětem dali tužku a papír, tak je to tolik nenadchne… Samozřejmě otázky ohledně budoucnosti, vztahu robotů a lidí přicházejí, byť postupně, protože jsme na začátku vzdělávání v této oblasti. Ne tak od dítěte, ale spíše od rodiče nebo pedagoga. Já si myslím, že na takové dotazy je možná ještě brzy a že nejsme schopní na to odpovědět,“ uvedla k problémům práce a robotů Kupilíková v době, kdy se v EU vážně diskutuje o zdanění práce robotů, autorských právech, snížení práce lidí a kdy již i čeští špičkoví odborníci si pokládají otázky, co tato změna udělá nejen s montovnami, ale s lidskou prací jako celkem.

„Já jako vzdělaný pedagog v oblasti matematiky a s praxí učitele matematiky na základní škole, tak by se ode mne očekávalo, že budu pro povinnou maturitu z matematiky. Ale v tuto chvíli říkám ne, protože vzdělávací plány, rámcový vzdělávací plán, výuka matematiky jak na základních, tak středních školách, není výuka pro život, ale výuka pro tu danou dobu a pro to, co zrovna potřebujeme,“ dodala k případné povinné maturitě z matiky Kupilíková. „Matematika je pouze pro to, aby děti uměly něco spočítat, ale není to do života. Díky tomu, že matematika je v takovém stavu, v jakém je a prakticky se desetiletí neposunula nikam jinam z hlediska metod vzdělávání, tak si myslím, že v tuto chvíli není potřeba, aby všichni měli maturitu z matematiky,“ uvedla v době, kdy přední profesoři pražských univerzit apelují po znovuzavedení matematiky, která podle nich podporuje myšlení dětí a mladých lidí a bez ní budeme v příštím desetiletí v nastupující technické revoluci 4.0 vydáni na pospas stále více vzdělanější indo-pacifické oblasti a jakékoliv finanční injekce se v našem teritoriu budou míjet účinkem.

„Vnímám to laicky a s nohama na zemi. Vždy je to spojeno s legislativou. Nemyslím si, že nás zcela nahradí,“ uvedl ještě k problematice robotů Šantora. „Věřím ale tomu, že se objeví v továrnách, v lékařství. Nemyslím si ale, že za deset let budeme bez práce a budeme se věnovat místo matematiky a fyziky volnějším vědám a umění,“ uklidňuje šéf Správy informačních technologií města Plzně.

autor: Václav Fiala