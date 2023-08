Průšvih koalice podle novináře: Měli jen antibabiše a nějaká hesla. A shodou okolností se dostali do vlády...

reklama

„Jsou tam některé změny, které jako kosmetické úpravy vypadají a vlastně od začátku by vlastně té státní kase nic moc nepřinesly, ale přineslo to velké nepříjemnosti vládě, to je třeba daň na noviny, že to vrátili do 12 procent. Stát by tím nic moc nezískal, navrch za to ale schytával velkou kritiku médií, logicky. Pak mě nejvíc zaujala ta daň z nemovitosti, že to zůstane celé obcím, to si asi vyhádali starostové, chápu to, na druhé straně jestli to chápu správně, tak ta daň z nemovitosti zůstane téměř o sto procent vyšší," podotkl Kolář úvodem k jednáním vlády tento týden a změnám v konsolidačním balíčku, které vláda učinila.

Podle Schmarcze vláda ustoupila například odborům. „To je docela porážka. Do úvodu bych chtěl říct: Zaplaťpánbůh, že je nějaký balíček. Ale z mého pohledu je příliš malý, za druhé, polovina jde na úkor vyšších daní. Vidíme, že v tom druhém roce vláda jenom polovinu toho snížení deficitu ušetří a druhá polovina je zvýšení daní. Má to být tak, že je jedna třetina zvýšení daní a dvě třetiny se ušetří. To platí pouze první rok. A další, na to jsem narazil s těmi benefity. Ono to nemá nějakou ideologickou stavbu. Já třeba vůbec nevím, kdybych pracoval pro vládu, jak bych to zdůvodňoval, pro koho to vlastně je. Tak jsme ustoupili odborářům, fajn. Na druhou stranu jsme zmáčkli rodiny, sebrali jsme jim slevy na manželky, sebrali jsme slevu na studenty, zvýšíme daně živnostníkům, sociální pojištění, takže já tomu ideologicky nerozumím," sdělil k balíčku Schmarcz, že neví, za co vlastně vláda bojuje. Půjde podle něj o velký střet, za velice malý balíček. „Vláda by okamžitě měla vyhlásit, že bude pokračovat, jinak ta vláda neplní svoji reformní roli. Protože my jsme nevolili tuto vládu, že je antibabiš, ale že udělá reformy. Teď to vypadá, že je to jen antibabiš," dodal.

Tato vláda však podle Koláře kandidovala s jediným program - a to byl právě antibabiš. „A shodou okolností se do té vlády dostala, sestavila ji, myslím si, že oni z toho sami byli poměrně překvapení, že se jim to povedlo, a teď najednou museli vymyslet, co budou rychle dělat. To znamená, že kromě toho antibabiše tam psali nějaká hesla, která ale když se dostala k praktickému výkonu moci, tak jako úplně přestala platit a dneska je samozřejmě vysvětlují, ale vysvětlují je občas až komickým způsobem," dodal Kolář.

Schmarcz se následně rozhorlil nad tím, že vládní strany, které byly dlouhá léta v opozici, nemají reformy. „Někomu vadí, když se někdo s někým sejde. Mně to vůbec nevadí. Mně vadí, že někdo těch osm let v opozici spal, to je to, co vadí mně," rozhorlil se Schmarcz.

Kolář následně hovořil o dle jeho slov demonstračičce Milionu chvilek proti ministru spravedlnosti Pavlu Blažkovi (ODS), který se v minulých dnech sešel s lobbistou Martinem Nejedlým. Blažek chtěl na demonstraci promluvit, nebylo mu to však umožněno. „To svědčí o nich samotných, je to poměrně legrační spolek. Když to předtím dělali proti Babišovi, tak ta nálada ve společnosti, v její části, byla taková, že na to slyšeli, a přišli by tam, i kdyby tam mluvil prostě Marťan, nebo Jiří Paroubek, a ještě by mu zatleskali, i kdyby říkali jenom to, že Babiš špatně, Zeman špatně. Tady prostě ten spolek se úplně vyprázdnil," dodal.

„Bez Mikuláše Mináře jsou jako by bylo ANO bez Babiše. V té době, kdy se demonstrovalo proti Babišovi, tak Mikuláš Minář naopak vyzval Babiše, ať není srab a ať s ním jde do televize. Odmítl to Babiš. Dneska je to obráceně. Dneska ten politik chce a oni řeknou: Ale my to vysvětlení nechceme slyšet," řekl Schmarcz.

„Co se týká Pavla Blažka, já jsem o tom přemýšlel, teď už je jasné, že je to pseudoaféra, nicméně mě spíš zajímá to, proč měla takové dopady. A on to vlastně Pavel Blažek říkal, když uváděl, že si neuvědomil to, jak strašně tady lidé přehánějí to, že je někdo s někým viděn. A samozřejmě, že v politice není důležité, jak ty věci jsou, ale jak vypadají. Tomu já rozumím. A rozumím tomu, že chceme po politicích, aby byli pokrytci. A já zase chci po těch politicích, aby se chovali jako normální lidi. Pavel Blažek je komunikativní člověk, já to vím a on skutečně je takový, že když přijde, sedne si a povídá, tak neví, kdy odejít. A jestliže to má být tak, že voliči tady poptávají politiky, kteří se s nikým nestýkají, s nikým se raději nevidí - a jsou sterilně čistí, no tak je možná budou mít, ale také budou mít politiky, kteří jsou úplně neschopní, protože nikdy nic neudělali, nikoho neznají, s nikým se neviděli, aby se nenamočili. A to je otázka spíše pro voliče, co tedy potkávají. Já poptávám politiky, kteří něco dělají. Já jsem měl tu kliku, že já když jsem dělal pro politiky, tak to byly typy jako Mirek Topolánek nebo Pavel Bělobrádek, to ještě byli přímí politici, kteří říkali, co si myslí. Říkali natvrdo své myšlenky. Ano, oni za to platili nějakou cenu, ale ti voliči nakonec věděli, že v nich mají nějakou jistotu. Co máme teď? Liberální politiky, kteří hlavně když někdo má někoho v mobilu, tak rychle odstupují, ale co udělali pro nás ti politici? Nic," sdělil Schmarcz s tím, že sterilní politici jsou nám k ničemu.

Kolář pak celou situaci oglosoval s otázkou, že není jasné, z čeho by se měl ministr očišťovat. „Vždyť se setkal s někým, kdo je sice sledovaný tajnou službou, ale obviněný z ničeho zatím není. Je na něj něco? Je obžalován? Je obviněn? Ale i kdyby to nebylo náhodné setkání a Blažek za Nejedlým šel cíleně, tak co? Potkali se dva lidé a do několika hodin se to řeší. Mně to přišlo jako svazáctví,“ poznamenal Kolář.

„Potkají se dva lidi a hned je z toho kauza, natáčí se podcasty. Je to úplně bláznivý. Jen připomínám, že když Miloš Zeman v roce 2021 chtěl, aby byl premiérem i přes prohru ve volbách Andrej Babiš, byl to právě Blažek, kdo Petru Fialovi umetl cestu k tehdejšímu prezidentovi. Jelikož je komunikativní člověk, musel se samozřejmě v okruhu Zemana potkávat i s Martinem Nejedlým, který tehdy seděl se Zemanem na Hradě. Jak to že tehdy mu nechtěl Fiala dávat žlutou kartu?" míní Kovář.

