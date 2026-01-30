Průšvih pro rok 2028. Co Petr Pavel v boji s Macinkou s Turkem podcenil

Ještě předtím, než prezident Pavel rozjel (nebo mu bylo přikázáno, aby rozjel) velkou hru se zveřejněním údajného vydírání ministrem zahraničí Macinkou, debatovalo se o tom, jestli bude znovu kandidovat na prezidenta. Což Pavel celkem nedávno připustil a rozjela se debata o tom, kdo bude kandidovat proti němu.
O kandidátech netřeba spekulovat, do voleb je ještě čas. Byť jedna poznámka je namístě, Pavlův „přítel po boku“ začal současného prezidenta připravovat se značným předstihem. Pokud chce někdo udělat něco podobného v opačném gardu, nu „pane profesore, už je čas“. Těžko odhadnout s kým se Petr Pavel v případné volbě střetne. Nicméně, jedno je však jisté. Petr Pavel to v ní bude mít těžší, než to měl proti Andreji Babišovi. A to z jednoho a prostého důvodu.
Z druhého kola prezidentských voleb 2023 toho v paměti mnoho neutkvělo, možná tak Babišova ne úplně šťastná doporučení si na něho vsadit a poměrně značný rozdíl ve prospěch Petra Pavla. Bylo v nich mnohem důležitější to, co se nedělo, než to, co se dělo. To, co se nedělo, bylo přiznání tehdejší vlády premiéra Petra Fialy, že se jedná o jejich kandidáta.
Kdo je vinen současnou situací?
Anketa
Kdo je vinen současnou situací?
Jenže volby nedopadly a pohodlnou většinu má nyní opozice. Asi nikdo nečekal, že Pavel bude jen tak sedět jako dosud, podepisovat zákony a čas od času řekne „Hmm, hmm, tohle se mi moc nelíbí, pane Babiši.“ Za to by skalní voliči Petra Pavla i jeho poradce vypískali. Ale konflikt ohledně Turka přichází nečekaně brzy. Kdo ví, možná prezidentovi poradci nečekali, že se na Turkově jméně bude trvat. Nebo možná chtěli vrazit klín mezi Babiše a Petra Macinku. I z proprezidentských kruhů už zaznělo, že snaha nejmenovat Turka je nesmyslná, když by pro vládnoucí koalici byl zdrojem kontroverzních výroků a skandálů. Ale někdo z Pavlova okolí má asi pocit, že teď už není možné uhnout. Ironicky i kvůli pověsti prezidenta.
Jenže právě tu si prezident konfliktem s Motoristy kazí. Ne u svých nejvěrnějších. Ti ho za to milují. Ale u těch, kdo ho volili jako toho reprezentativního a umírněného. Petr Macinka může konfliktem s prezidentem jen získat, je šéf malé strany a těch, kterým prezident leží v žaludku, není zase málo. Naopak Pavel konfliktem zabředá do té „obyčejné“ politiky, o které panuje (nikoliv bezdůvodné) mínění, že je to hrozné svinstvo.
Za Pavla se staví celá opozice, Milion chvilek, umělecká fronta a bůhví, kdo ještě. V neděli se na jeho podporu bude i demonstrovat. „Prezidenta ubráníme!“ vzkazuje nám bývalý Pirát, výhledově možná člen ODS Jan Lipavský. Prezident s tím nemůže nic dělat, odrazovat tyto lidi od jeho podpory by byla sebevražda.
Prezidenta ubráníme!— Jan Lipavský (@JanLipavsky) January 27, 2026
Jenže tito lidé burcovali, prosili, hrozili, řvali i škemrali už v posledních volbách. A prohráli. A to o dost. Kdyby nepropadlo 4,3 % hlasů Stačilo!, prohráli by ještě o víc. Samotné jejich hlasy Pavla znovu na Hrad nepřivedou. Za to jejich rétorika plná fašistů a ohrožení bezpečnosti země v kombinaci s praktickou jistotou, že někdo na demonstraci prohlásí něco tak hloupého, že to zlidoví, může od Pavla odehnat ty, kdo ho volili proto, aby byl klid.
Opět je nutné říct, že do voleb je ještě daleko. Do té doby se situace uklidní a lidé leccos zapomenou, zvláště pokud jim bude naservírováno dost skandálů. Ale neřekl bych, že v Milionu chvilek zapomenou. Ani v opozici. Prezident bude už navždy jejich. Akorát kvůli tomu může být první český prezident, který neobhájí funkci.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.