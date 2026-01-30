Průšvih pro rok 2028. Co Petr Pavel v boji s Macinkou s Turkem podcenil

31.01.2026 8:30 | Komentář
autor: Karel Šebesta

Svou neochotou jmenovat Filipa Turka si prezident Pavel naklonil Milion chvilek, komentátory i opozici. V neděli mu chvilkaři budou provolávat slávu, nadávat na Macinku a všeobecně si vybíjet vztek z prohraných voleb. Jenže tím, jak aktivisticky přistoupil ke jmenování vlády, si prezident dost dobře zadělal na průšvih, pokud chce funkci obhajovat.

Foto: Hans Štembera
Popisek: Nově zvoleným prezidentem České republiky je Petr Pavel. Obdržel hlasy od 3 358 926 oprávněných voličů

Ještě předtím, než prezident Pavel rozjel (nebo mu bylo přikázáno, aby rozjel) velkou hru se zveřejněním údajného vydírání ministrem zahraničí Macinkou, debatovalo se o tom, jestli bude znovu kandidovat na prezidenta. Což Pavel celkem nedávno připustil a rozjela se debata o tom, kdo bude kandidovat proti němu.

O kandidátech netřeba spekulovat, do voleb je ještě čas. Byť jedna poznámka je namístě, Pavlův „přítel po boku“ začal současného prezidenta připravovat se značným předstihem. Pokud chce někdo udělat něco podobného v opačném gardu, nu „pane profesore, už je čas“. Těžko odhadnout s kým se Petr Pavel v případné volbě střetne. Nicméně, jedno je však jisté. Petr Pavel to v ní bude mít těžší, než to měl proti Andreji Babišovi. A to z jednoho a prostého důvodu.

Z druhého kola prezidentských voleb 2023 toho v paměti mnoho neutkvělo, možná tak Babišova ne úplně šťastná doporučení si na něho vsadit a poměrně značný rozdíl ve prospěch Petra Pavla. Bylo v nich mnohem důležitější to, co se nedělo, než to, co se dělo. To, co se nedělo, bylo přiznání tehdejší vlády premiéra Petra Fialy, že se jedná o jejich kandidáta.

Anketa

Kdo je vinen současnou situací?

97%
2%
0%
1%
hlasovalo: 23416 lidí
Fialova vláda si dávala veliký pozor, aby se k Pavlovi příliš nehlásila, stejně tak Miroslav Kalousek. Všichni dobře věděli proč, není nic horšího, než když se k vám hlásí lidé, které nikdo nemá rád. A Petra Fialu lidé skutečně rádi neměli, jak prokázaly průzkumy teoretické i praktické. Pavel se pro změnu nehlásil k nim. A voilá, sympatický, umírněný generál zvítězil nad šéfem největší opoziční strany. Usedl na Hradě, kde se náplní jeho práce stalo vypadat nadstranicky a nefandit své vládě moc okatě, protože to nebylo potřeba, když měla pohodlnou většinu.

Jenže volby nedopadly a pohodlnou většinu má nyní opozice. Asi nikdo nečekal, že Pavel bude jen tak sedět jako dosud, podepisovat zákony a čas od času řekne „Hmm, hmm, tohle se mi moc nelíbí, pane Babiši.“ Za to by skalní voliči Petra Pavla i jeho poradce vypískali. Ale konflikt ohledně Turka přichází nečekaně brzy. Kdo ví, možná prezidentovi poradci nečekali, že se na Turkově jméně bude trvat. Nebo možná chtěli vrazit klín mezi Babiše a Petra Macinku. I z proprezidentských kruhů už zaznělo, že snaha nejmenovat Turka je nesmyslná, když by pro vládnoucí koalici byl zdrojem kontroverzních výroků a skandálů. Ale někdo z Pavlova okolí má asi pocit, že teď už není možné uhnout. Ironicky i kvůli pověsti prezidenta.

Jenže právě tu si prezident konfliktem s Motoristy kazí. Ne u svých nejvěrnějších. Ti ho za to milují. Ale u těch, kdo ho volili jako toho reprezentativního a umírněného. Petr Macinka může konfliktem s prezidentem jen získat, je šéf malé strany a těch, kterým prezident leží v žaludku, není zase málo. Naopak Pavel konfliktem zabředá do té „obyčejné“ politiky, o které panuje (nikoliv bezdůvodné) mínění, že je to hrozné svinstvo.

Za Pavla se staví celá opozice, Milion chvilek, umělecká fronta a bůhví, kdo ještě. V neděli se na jeho podporu bude i demonstrovat. „Prezidenta ubráníme!“ vzkazuje nám bývalý Pirát, výhledově možná člen ODS Jan Lipavský. Prezident s tím nemůže nic dělat, odrazovat tyto lidi od jeho podpory by byla sebevražda.

Jenže tito lidé burcovali, prosili, hrozili, řvali i škemrali už v posledních volbách. A prohráli. A to o dost. Kdyby nepropadlo 4,3 % hlasů Stačilo!, prohráli by ještě o víc. Samotné jejich hlasy Pavla znovu na Hrad nepřivedou. Za to jejich rétorika plná fašistů a ohrožení bezpečnosti země v kombinaci s praktickou jistotou, že někdo na demonstraci prohlásí něco tak hloupého, že to zlidoví, může od Pavla odehnat ty, kdo ho volili proto, aby byl klid.

Opět je nutné říct, že do voleb je ještě daleko. Do té doby se situace uklidní a lidé leccos zapomenou, zvláště pokud jim bude naservírováno dost skandálů. Ale neřekl bych, že v Milionu chvilek zapomenou. Ani v opozici. Prezident bude už navždy jejich. Akorát kvůli tomu může být první český prezident, který neobhájí funkci.

Článek obsahuje štítky

Babiš , Pavel , volba prezidenta , volby , Turek , Macinka , Lipavský , aktivismus , Milion chvilek

Váš názor? (Hlasovalo 8 čtenářů)

Prohrál si Pavel případné volby?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

Diskuse obsahuje 38 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

