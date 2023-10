Průzkum: Babiš jasně vede, dostal by se i Rajchl

Je tu další průzkum, který ukazuje, koho by si dotázaní voliči přáli za premiéra, pokud by se konaly volby na konci září. Momentálně opoziční hnutí ANO by získalo takřka 33 procent hlasů, zatímco ODS by nedosáhla ani na procent 12. Na pátém místě průzkumu se nalézá hnutí PRO Jindřicha Rajchla.

Agentura SANEP uveřejnila další z řady průzkumů, který odráží nálady voličů z konce září. Odpovídalo 1632 dotázaných z celé republiky.

Takřka 33 procent dotázaných, konkrétně 32,9 procenta lidí dalo najevo, že by volili Andreje Babiše (ANO) a jeho momentálně opoziční hnutí ANO. Druhá skončila ODS, ale s obrovským odstupem 11,8 procenta hlasů. Na třetím místě skončil Tomio Okamura se svým hnutím SPD a ziskem 10,2 procenta hlasů.

Na čtvrtém místě se ocitli Piráti se ziskem 9,1 procenta hlasů a na pátém místě s 5,7 procenty voličů dlí momentálně hnutí PRO Jindřicha Rajchla. Na místě šestém zůstalo tentokrát hnutí STAN se ziskem 5,2 procenta hlasů.

Další strany, včetně TOP 09 a lidovců, by podle aktuálního průzkumu agentury SANEP zůstali mimo Sněmovnu. To ukazuje, že koalice SPOLU, tedy koalice ODS, lidovců a TOP 09, ale i jejich partneři ve vládě Piráti a STAN, ztrácejí své voliče. TOP 09 by totiž podle tohoto průzkumu získala jen 4,6 procenta hlasů a lidovci dokonce jen 3,7 procenta. To znamená, že by lidovci ještě dosáhli na státní příspěvek určený všem politickým subjektům, které získají alespoň 3 procenta hlasů.

Prostým součtem výsledků jednotlivých partnerů v koalici SPOLU by celá koalice získala 20,1 procenta hlasů, což je stále výrazně slabší výsledek než u Andreje Babiše. Teprve součet hlasů celé vládní pětikoalice je vyšší než u samostatně stojícího hnutí ANO. Konkrétně jde o 34,4 procenta hlasů.

Tříprocentní hranici a také státní příspěvek by získali ještě komunisté se ziskem 3,2 procenta a ostatní strany včetně Přísahy Roberta Šlachty by už zůstaly bez státního příspěvku. Přísaha by získala 2,8 procenta hlasů a sociální demokraté 2,7 procenta hlasů.

