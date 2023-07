První změna v ČT: Nový ředitel ohlásil konec Šámala. Wollnerův návrat bez komentáře

Personální změny má Souček oznámit na přelomu srpna a září, budou se prý týkat zhruba třetiny nejvyššího vedení. „Taky jsem mluvil o tom, že to chci trochu zredukovat, takže některé divize chci sloučit. A to tak, aby nejužší tým, se kterým chci řešit strategie, vedl věcné diskuse,“ dodává dosavadní šéf brněnského studia, který se šéfem televize veřejné služby stane v říjnu.

Konkrétně zmínil, že končit bude například šéf zpravodajství: „Zdeněk Šámal už to avizoval ve zpravodajství, před pár dny jsme se potkali a můžu potvrdit, že na tomto kroku jsme se shodli, takže ano, Zdeněk Šámal opouští pozici ředitele zpravodajství České televize,“ uvedl s tím, že jméno nástupce bude známo na přelomu měsíce srpna a září. „Předpokládám, že svoláme nějakou malou tiskovou konferenci, kde ten tým představím. Ta skupina lidí, které jsem zvažoval, je zvenčí i zevnitř,“ naznačil pro Seznam Zprávy.

Prozradil zároveň, že v jeho úvahách figuruje výkonný ředitel ČT24. „Petr Mrzena je jedním z dalších jmen, o kterých uvažuji. Je to člověk, který nejen ve zpravodajství osvědčil své kvality. Takže uvažuji o jeho dalším angažmá v té manažerské struktuře,“ podotkl.

Součkovy výhrady ke zpravodajství ČT se týkají spíše věcí image, jak zpravodajství kosmeticky dnes navenek vypadá. „Rozhodně nekritizuji úroveň nezávislosti nebo objektivity zpravodajství ČT. Myslím, že ČT24 nemá v českém kontextu vážnější konkurenci. A jsem připravený pracovat se svými kolegy na tom, aby to tak nadále zůstalo. Pokud bych chtěl něco změnit, je to rozšíření počtu publicistických formátů, které by byly zaměřené na dosledování kauz, které se objeví v denním zpravodajství.

Myslím si, že jsme v České republice, nejen v ČT, rezignovali na dosahování tlaku na řešení vnějších příčin, které vedly k událostem mapovaným ve zpravodajství. Také bych rád doplnil portfolio diskusních pořadů propojených s fact checkingem, třeba pomocí umělé inteligence. Začínám debatovat s univerzitami, které by se mohly věnovat online fact checkingu. Dnes je to velmi trendy obor,“ doplnil Souček ke svým vizím.

Souček také Marii Bastlové řekl, že by byl jako generální ředitel rád otevřenější, než byl Petr Dvořák. Hovořil o tom v souvislosti s interním šetřením redakce Reportérů ČT a jejího šéfa Marka Wollnera. Moderátorka jej tlačila do odpovědi, zda se někdejší tvář pořadu do České televize vrátí, když bylo odloženo jeho trestní stíhání.

Souček odpovědět odmítl, rozhodne se prý až na základě závěrů interního vyšetřování ČT, ke kterým se ale dostane až po nástupu do funkce. Ale připomněl, že se po svém zvolení netajil tím, že u Reportérů ČT je jeho záměrem restart týmu. Byť investigativní formát je podle něj pro veřejnoprávní televizi nezbytností.

„Já se rád budu bavit s tím týmem, který dnes v ČT funguje, bavit se s lidmi, kteří by do budoucna měli vést zpravodajství a aktuální publicistiku, o jejich představách. Věřím, že tu společnou představu najdeme tak, aby ta nová podoba byla divákům k dispozici třeba na začátku příštího roku,“ uvedl dosavadní šéf brněnského studia, který se šéfem televize veřejné služby stane v říjnu.