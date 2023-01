Ptačí chřipka: Tři čtvrtě milionu vybitých nosnic, patnáct procent vajec pryč. Toto nám přímo na místě řekl krajský veterinář

Patnáct procent produkce vajec u nás je ztraceno. Gigantická akce na vybíjení tři čtvrtě milionu nosnic v nových halách společnosti Česká vejce v Brodu nad Tichou na Tachovsku, kde se objevila ptačí chřipka, začala. A bude trvat několik dní, protože se jedná o největší koncentraci chovu slepic u nás. Shodou okolností tento vysoce moderní chov, který u nás nemá obdoby, vlastní německý majitel. Okamžitě se vyrojily informace, že vejce mohou stát až desetikorunu, protože po celé Evropě není kde brát – kvůli milionovým ztrátám je dramatický nedostatek nejen vajec, ale i kuřat. Desítky milionů drůbeže napříč naším kontinentem už byly vybity. A výhled je na pováženou. Další citelná ohniska by již řádně zakývala trhem. Vždyť nejde jen o vejce, ale i kuřata, slepice… prostě je to nekonečné soukolí, které se díky ptačí chřipce zásadně zaseklo.

To nekonečné soukolí, které se díky ptačí chřipce zásadně zaseklo.

Je smutnou skutečností, že nedaleko tohoto místa je také Lom u Tachova, kde se před léty s nezdarem chovaly krůty. Nešťastné místo v oblasti s vysokou nezaměstnaností a sociálními problémy…

Gigantická smůla

Do této části západních Čech, nedaleko Plané u Mariánských Lázních, se tak sjely doslova desítky hasičských aut, aby jejich posádky zajistily mimo jiné dekontaminaci pracovníků této mimořádné akce.

Na místě byl rovněž přítomen MVDr. Richard Bílý, ředitel Krajské veterinární správy v Plzni, který pro ParlamentníListy.cz potvrdil, že se akce účastní „…10 lidí z veterinární správy a stovka hasičů a také agenturní pracovníci, kteří zde dělají pomocné práce. Je to největší a nejmodernější farma v ČR, bohužel přes všechna bezpečnostní opatření, a ta tady byla nadstandardní, nezabránila infikaci, takže je to předmětem vyšetřování. Ale neděláme si nějaké naděje, že se to vyšetří a prokáže. Chov tedy musí být zcela zlikvidován, slepice utraceny, klece a celý vnitřek důkladně desinfikován. Za 2 až 3 měsíce se bude pak naskladňovat novou drůbeží,“ uvedl MVDr. Bílý s tím, že když vše poběží podle plánu. Odmítl také dohady, že by kafilerie nestíhaly likvidaci takovéhoto množství bilogického odpadu. Jedna z nich je nedaleko Horažďovic.

Daň z divoké přírody

„Kafilerie v Biřkově na Klatovsku si předisponovala část své činnosti na partnerskou firmu na Vysočině a má dost kapacity na denní vyskladňování,“ uklidňoval ředitel veterinární správy. „Problém ptačí chřipky je problém celé Evropy, kdy bylo utraceno více než 50 milionů kusů drůbeže. Ceny vajec začaly stoupat, ale máme po Vánocích a Velikonoce jsou poměrně daleko, takže si nemyslím, že toto bude mít nějaký zásadní vliv, ale to ostatně není věc Státní veterinární správy.“

„Virus se sem pravděpodobně dostal z vnějšího prostředí, je tu oblast řady rybníků, kde jsou divoké kachny, labutě a to jsou přenašeči viru. S tím se nedá nic udělat. Nedokázali jsme zabránit jeho prostupnosti do tohoto velkochovu. Od 14. prosince platí mimořádná opatření mít drůbež zavřenou, mít krmení pod přístřeškem nebo v hale, nepouštět je ven a když to nejde jinak, tak na omezený prostor za plotem, pod sítě nebo ještě lépe pod plachtu, aby volně žijící ptáci nemohli nakálet do prostoru, kde by se drůbež mohla nakazit…“ vypočítával MVDr. Bílý opatření drobných chovatelů.

Jen žádnou paniku

Šéf krajské Agrární komory, rokycanský zemědělec Ing. Jaroslav Šíma to nevidí tak černě: „Jsou tu samozřejmě další chovy, které byly postiženy, ale já bych v těch číslech byl střízlivý. Já samozřejmě doufám, že se slepice do těch hal zas vrátí. Dopad myslím nebude tak velký, i když se cena určitě o něco zvedne. Teď to bude několik měsíců těžší, určitě už postižená firma v tom něco dělá a shání malé slepičky. Z venku se asi těžko přivezou, nejsou vlastně nikde. Takhle to dopadá, když všechno chceme držet ‚knop‘, a to v případě drůbeže ještě jde,“ konstatuje Šíma smutně. „Podívejte, třeba prasečí mor, to je velké nebezpečí. A dělat si iluze, že nám někdo pomůže, třeba Polsko, tak to je iluzorní. Ti mají své problémy a to se týká i Německa. Nu, tak holt místo třech vajíček ráno budeme mít dvě… “

„Víte, je otázka, jak je to s těmi veterinárními kontrolami. Nu a když si to vajíčko nevezmeme syrové, tak epidemiologicky to není nijak zásadní. Dříve byly chovy samozřejmě neskonale menší, ale tím, jak se tlačí na ekonomiku, protože se budou omezovat a rušit klecové chovy, je snaha o centralizaci. Takže chovatelé tlačí na co největší koncentraci a když se tohle svinstvo někam dostane, tak je jasné, že to jde bohužel ráz na ráz,“ uvádí Šíma.

Bejvávalo to jinak…

„Pro někoho paradoxem je, že firmu s názvem Česká vejce má německý majitel. Ale je třeba říci, že je jedna z nejnovějších a nejmodernějších na západě Čech a o kapacitě ani nemluvě.“ A jak je to s drobnými hospodáři? „Já se po vesnicích pohybuji a řeknu vám, že malochovatelé si z toho nic nedělají a že sem tam jim k tomu zobání přiletí vrabec, to přece bylo vždycky. A když nepřijde přímo veterinář, tak se prostě jede dál. O nějaké síti ani nemluvě. Holt to ty holky přežijou, nebo ne. A samozřejmě že se nenajde zdroj a způsob přenesení viru do toho chovu, protože to je takových variant… S tím by se pomalu jen ztrácel čas.“

Ing. Šíma se shoduje s ostatními, že půjde o zásah do trhu, „...ale slepice a drůbež jsou takzvaně rychloobrátkové. Horší je to s prasaty a ještě horší pak s hovězím, o tom nemluvě. Když to tam budou plynovat, tak samozřejmě to bude jen po částech a slepice budou dál snášet, takže toho biologického materiálu k likvidaci bude požehnaně. Vezměte si, kdyby slepice vážila jenom kilo, tak ty všechny jsou 750 tun! Co s tím vším nadělením budou dělat v těch asanačních ústavech nemohu říci, ne z důvodu, že by to bylo nějaké tajemství, ale prostě že si to nedokážu představit, a to dělám v zemědělství. Takže to bude trvat dlouhé dny… Takže bude asi hodně masokostní moučky,“ žertuje pak.

Tři kilometry kolem ani pírko z drůbeže?

Dlouholetý zemědělský odborník a šéf Agrární komory Jan Veleba k tomu říká: „Domnívám se, že likvidovat drůbež v halách, kde byl prokázán nakažlivý virus ptačí chřipky, je nutné. S tím nejde nic jiného dělat. Nemohu ale souhlasit s vyhláškou, která nařizuje likvidaci drůbeže v okruhu tří kilometrů od epicentra nákazy, tedy drůbeže zdravé. To je zbytečné a postačilo by zavést v okruhu zvláštní veterinární opatření, která spočívají především v izolaci epicentra.“

„Pokud se bude nákaza u nás a v okolních zemích dále rozšiřovat a budou likvidovány moderní velkochovy, tak vajíčka v obchodech nárazově chybět budou. Pro představu – po likvidaci posledního ohniska na Tachovsku ubude na domácím trhu denně 900 000 vajec! Další vývoj tímto směrem by pro jejich cenu znamenal fatální důsledky. Současná cena, která se pohybuje mezi čtyřmi až sedmi korunami za kus se může klidně vyšplhat na desetikorunu,“ prognózuje Veleba. „To přinese i nadále vysoké ceny hotových jídel s dopady do společného stravování, restauračních zařízení či cen školních obědů.“

„A ještě bych uvedl pár faktů: Zatímco ještě v roce 2005 jsme produkovali 3,681 miliardy vajec, v roce 2020 to bylo už jenom 1,607 miliardy vajec. Je nejvyšší čas, aby vláda a ministr zemědělství začali konat a neházeli velkým chovatelům klacky pod nohy.“

