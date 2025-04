Půl milionu za migranta. U Moravce myli hlavu Rakušanovi

V nedělním pořadu Otázky Václava Moravce České televize se střetli předseda STAN a ministr vnitra Vít Rakušan, senátorka a hejtmanka Karlovarského kraje Jana Mračková Vildumetzová (ANO) a poslanec a bývalý předseda Pirátů Ivan Bartoš. Hlavními tématy byly platy příslušníků bezpečnostních složek, migrační politika a postoje k prezidentovi USA Donaldu Trumpovi.

Platy – vnitro, obrana...

Ministr vnitra Vít Rakušan reagoval na kritiku ohledně navýšení platů policistů a hasičů o 4000 Kč, zatímco vojáci by měli dostat přidáno 8300 Kč. „My jsme vláda, která se nebojí i ostřejší debaty. Otevřeně jsme diskutovali o navýšení platů policistům. Nervy jsem udržel na uzdě. Musíme se bavit o ekosystému bezpečnostních složek komplexně. Pojďme řešit platy vojáků, policistů i hasičů najednou. Za mě je neakceptovatelné, aby se nůžky rozevíraly a policisté s hasiči byli platově nekonkurenceschopní.“

Senátorka Mračková Vildumetzová však Rakušanovi vytkla, že ministerstvo vnitra nepodalo připomínku k navýšení rozpočtu obrany, kde vojáci mají získat milionový nástupový bonus: „Velkou chybu udělal ministr Rakušan. Ministerstvo vnitra nedalo připomínku, že by vojáci dostali jeden milion korun jako nástupový bonus. To měl Rakušan připomínkovat, ale neudělal to. Podívejme se, kolik slibů o navyšování platů dal, ale nenaplňoval je. Na obranu jde v roce 2024 39 miliard navíc, ale ministerstvo vnitra má minus 2,2 miliardy. To je Rakušanova chyba,“ usadila ministra vnitra senátorka.

Ivan Bartoš kritizoval přístup vládní ODS k financování státní sféry. „ODS si představuje, že stát nedělají lidé. Měl by tu sedět ministr Stanjura a vysvětlit, jaké jsou deficity u policie. Kdybychom navázali platy na koeficient vůči HDP, nemuseli bychom se rok co rok hádat o navyšování platů. Slibovali jsme 130 % průměrné mzdy učitelům, ale nenaplnili. Pojem státní zaměstnanec nesmí být sprosté slovo.“

A ukázal, že i mezi vládními stranami je tvrdý předvolební boj. „Pokud ministryně Černochová prosadí milion jako náborový příspěvek pro nastupující vojáky, naštvou se ti vojáci, kteří nastoupili do služby předtím. Pro ODS je lepší, když uspěje Jana Černochová s navyšováním platů pro vojáky, než když uspěje Rakušan s navýšením platů pro policisty a hasiče. Uvědomme si, že je před volbami a že i strany ve vládní koalici si konkurují,“ řekl pirát Bartoš.

Rakušan v reakci zdůraznil, že v roce 2023 se podařilo přijmout více policistů, než kolik jich odešlo, a loni byla bilance vyrovnaná.

Mračková Vildumetzová však kontrovala: „V roce 2018 jsme byli v žebříčku bezpečnosti na šestém místě, v roce 2021 na devátém, teď na dvanáctém a padáme na šestnácté. To je alarmující a jde to na vaši hlavu, pane ministře.“

Trump, cla a „přeregulovanost“ EU

Diskuse se stočila i k nástupu Donalda Trumpa do Bílého domu.

Mračková Vildumetzová přiznala sympatie k jeho politice, ale odmítla jeho celní politiku. „U voleb jsem byla více příznivkyní Donalda Trumpa. Líbí se mi jeho snaha o příměří na Ukrajině, pohled na migraci i na Green Deal. S jeho cly ale nesouhlasíme. On bojuje za Ameriku, my musíme bojovat za Česko. Nelituju, že jsem si vzala trumpovskou červenou kšiltovku,“ řekla senátorka mj. k tomu, jak na ni Bartoš i Rakušan během diskuse doráželi, proč si nevzala červenou trumpovskou kšiltovku.

Podle Bartoše se hnutí ANO chová populisticky. „40 % příznivců ANO nesouhlasí se cly, v tu chvíli Babiš vydal video, kde cla i Trumpa odsuzuje. Takhle on funguje. Jsem rád, že se ta cla na 90 dní pozastavila. Pojďme cestou silné Evropské unie,“ pravil pirát.

Rakušan Trumpovu politiku ostře odsoudil. „Jedině v silné Evropě je naše místo. Trump tvrdí, že jde o obyčejné Američany, ale ti na tom byli biti nejvíc. Vydělali jen ti, co se umí pohybovat na akciových trzích. Je to poučení – nevolit egomaniaky. Paní senátorka dnes s trumpovskou čepicí nepřišla. Je to přesně ten styl politiky, která nám ubližuje,“ spojil Rakušan politiku prezidenta Trumpa s politikou hnutí ANO.

Jak by se EU mohla stavět proti trumpovským clům? Bartoš se vyjádřil, že problém je v „přeregulovanosti“ nejen v EU, ale hodně i v české legislativě. „Přeregulovanost je problémem nejen EU, ale hodně problémem vnitřní legislativy České republiky. ČR proti Meta, Facebooku, Googlu nezmůže nic. Tak to v tom digitálním světě je. Evropa je market, který digitální giganty zajímá, ČR sama nic nezvládne,“ horoval Bartoš za eurounijní řešení.

Migrace, novela azylového zákona

Rakušan kritizoval hnutí ANO za absenci při projednávání novely azylového zákona. „ANO, kde se nemůže fotit pro sociální sítě, tam ani nejde. Migrační pakt je zpřísnění azylových opatření,“ snažil se vysvětlit ministr vnitra. A že hnutí ANO roky vykřikovalo, že migrační pakt je pozvánkou pro migranty, ale teď na projednávání této problematiky ANO nechodí.

Mračková Vildumetzová však kontrovala se zcela jinou optikou. „Pan ministr Rakušan hasí požár, který sám způsobil. To on jel a zvedl ruku pro migrační pakt. Ministr schválil povinnou solidaritu, kdy za jednoho odmítnutého migranta budeme muset zaplatit půl milionu korun ročně. Migrační pakt řeší následky, nikoliv příčinu. Ministr to nechá schválit na vládě a pak svolává schůzku, když už na novele azylového zákona nejde nic změnit.“

Když byl s novelizací azylového zákona konfrontován Bartoš, řekl, co se mu nelíbí. „Můžeme jít cestou přísnějšího azylu, ale odmítám azylová centra mimo EU, kde se s lidmi zachází jako se zvířaty.“

