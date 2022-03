Putin přitvrdí. Změna taktiky na Ukrajině. Britský expert přesně

reklama

Což by pro ukrajinské síly nebylo dobré, mírně řečeno. Závod k Dněpru včera ještě vítěze dle Gadyho neměl, pokud ho Rusové chtějí vyhrát, musejí zrychlit, což ale znamená ještě větší problémy s logistikou. „Nejpravděpodobnější ruské cíle v této fázi války: Obklíčit, zajmout, případně zničit většinu ukrajinských sil na volném prostranství, zabránit jim, aby se stáhly do měst, vytvořily obranná postavení a obranné linie,“ analyzuje situaci.

Má podezření, že potřeba konat rychle a špatná logistika je důvod, proč ruská armáda příliš nekoordinuje různé složky, aby útočily zároveň. „Operační skupiny na úrovni praporů zřejmě byly rozděleny na ještě menší a vyslány vpřed po různých osách útoku s velice omezeným předchozím průzkumem a bez patřičné ochrany z boku, aby dodržely nyní evidentně nerealistický časový plán,“ odhaduje a dodává, že to umožňuje Ukrajincům na ně útočit jak na zemi, tak ze vzduchu. Což dokládá záběry od dalšího analytika, Roba Leeho, o kterém jsme již psali. Lee zveřejnil záběry, na kterých je ruský konvoj zasažen zřejmě střelou z dronu typu TB2, které Ukrajina zakoupila od Turecka.

Dle Gadyho právě spěch ruských jednotek vysvětluje, proč se některé nacházejí mimo bubliny ruské protiletecké obrany. „Existuje řada důkazů o nedostatku spolupráce na ruské straně, které jsou o to horší, že v nedávné historii ruské síly nemají zkušenost s vojenskou kampaní takovéhoto rozsahu. Klíčová otázka v následujících několika dnech bude, zda budou schopné se znovu seskupit a přizpůsobit na operační úrovni, aby splnily dosti nerealistický válečný plán,“ říká. Další otázkou je pak udržení morálky ruských vojsk.

Již v neděli uvedl, že nemá za to, že v této úvodní fázi války mají Rusové za cíl dobýt města, a tudíž úspěch či neúspěch ruské operace by neměl být takto měřen. Včera doplnil, že ruský plán zřejmě je města obklíčit, zkoušet jejich obranu, zatímco většina ukrajinských jednotek bude zničena rychlými manévry a palebnou přesilou. Na závěr konstatoval, že z vojenského hlediska je ještě příliš brzy válku hodnotit. A vše závisí hlavně na tom, zda mají Rusové schopnost se učit na úrovni organizací.

Short summary of the military situation in Ukraine ????



Most important development IMO:???? forces have reportedly crossed Dnpr in the South a. are advancing north of Nova Kakhovka meeting heavy ???? resistance. This means Russian forces could cut off bulk of ???? forces east of Dnpr. — Franz-Stefan Gady (@HoansSolo) February 28, 2022

Dnes tuto analýzu doplnil. Rusko prý dle amerického ministerstva obrany přesunulo 75 % všech sil, které mělo shromážděno na hranicích Ukrajiny, na její území. Ale jen zlomek se zatím účastnil bojů. Ruské síly se shromažďují k útoku na Kyjev. Ruské síly se údajně přeskupují, doplňují zásoby a přizpůsobují se ukrajinským taktikám. „I když Rusové stále dělají taktické chyby, jsou zde známky toho, že opustili pokusy rychle a zběsile zabrat klíčové body bez podpory a už spolupracují lépe,“ uvádí Gady.

„Očekávejte větší spolupráci mezi různými složkami (pěchota, tanky, letectvo, dělostřelectvo – pozn. red.), větší použití dělostřelectva a útoků ze vzduchu. Jak už poznamenali jiní, zřejmě se dočkáme toho, že operační skupiny na úrovni praporů budou postupovat jako celé jednotky (tedy nikoliv odděleně, jako tomu dle Gadyho bylo nedávno – pozn. red.). Což bohužel znamená, že mrtvých bude v této fázi konfliktu mnohem více,“ odhaduje.

Rusové mají stále problémy s logistikou a Ukrajinci jim způsobují těžké ztráty. Nicméně, úroveň ztrát zatím není dle bývalého válečného reportéra pro ruské síly nepřijatelná. Jak poznamenal, všechny údaje o ztrátách by měly být brány s velkou rezervou.

Short summary of the military situation in Ukraine ????

Russia has moved around 75% of its forces it had previously deployed along the U. borders into ???? (per US DoD). Appears that only a fraction of these have been engaged in combat yet.???? forces are massing for assault on Kyiv. — Franz-Stefan Gady (@HoansSolo) March 1, 2022

Franz-Stefan Gady měl ještě jednu důležitou poznámku, a to k tomu, že Bulharsko odmítlo Ukrajině dodat stíhačky Mig-29, aby Ukrajina mohla bojovat o vzdušný prostor. „Dodávat teď stíhačky je nesmysl. Co Ukrajina teď potřebuje, jsou ručně přenosné systémy. Tedy protiletecké FIM-92 Stinger, Javeliny a další naváděné protitankové střely, noktovizory, protitankové miny a další. A samozřejmě střelivo všeho druhu. Nemylte se, to povede k nárůstu obětí z řad civilistů. To je tragický vedlejší efekt dodávek těchto zbraní,“ pravil na twitteru.

Utter nonsense to deliver fighter jets now. What ???? needs most right now are any man-portable systems. This includes FIM-92 Stinger MANPADS, Javelin, other anti-tank guided weapons, night-vision goggles, anti-tank mines etc. https://t.co/NSr20etX4P — Franz-Stefan Gady (@HoansSolo) February 28, 2022

