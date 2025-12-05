„Najdou mezeru.“ Starosta a expolicista tuší další kroky proti Babišovi

„Toto není jen obraz justice. Toto je současný obraz celé naší společnosti. Lidem je jedno, co se v naší zemi děje,“ napsal jste ohledně případu znásilnění patnáctileté dívky. Co vás tak „nadzvedlo“ ze židle a jak tento případ vnímáte jako bývalý policista?
To by mělo nadzvednout každého normálně uvažujícího člověka. Dva muži znásilní patnáctiletou dívku tak, že se na ní vystřídají a jeden pak dostane jako trest vyhoštění do své země, kde si spokojeně dál žije svůj život. Ta slečna z toho může mít celoživotní následky a společnost se chová, že se vlastně nic nestalo. Tady je na místě si uvědomit, co tato společnost hodlá ještě tolerovat. Jak je vůbec možné, že společnost mohla vyprodukovat soudce, který se neumí vžít do pocitu poškozené.
K pachatelům takových trestných činů by se mělo přistupovat nekompromisně.
Sledujete například i vývoj kauzy Dozimetr? Co k ní aktuálně říci?
Tak ono nyní není moc co sledovat. Je to u soudu. Dozvíme se sice, že z Dozimetru se financovaly politické strany TOP 09 a STAN, ale v médiích se to jen zmínilo. Nikde nebyly rozhovory s představiteli TOP 09 a STAN, jak je to vůbec možné. Někde jsem dokonce četl, že STAN snad použil peníze na charitu. To jako fakt? Jako ministr vnitra nevěděl, že peníze z trestné činnosti měl někdo zajistit? Novináři o tom píšou jen okrajově tak, aby celá kauza vyšuměla stejně jako kauza Bitcoiny. Ta skončila časovou osou.
Pojďme se podívat na aktuální situaci na české politické scéně. Jak vnímáte povolební vyjednávání? Co říci na postoj prezidenta, ale i postoj Andreje Babiše ohledně nové vlády?
Máme jasnou koalici 108 poslanců, která se momentálně dokáže domluvit. Někomu se to ale nehodí. Místo toho, aby mohli začít realizovat to, co slibovali voličům, tak se tady pořád dokola přetřásají problémy kolem Andreje Babiše a Filipa Turka. Voliči o těch problémech věděli, a přesto jim dali hlasy. Kdyby vyhrála volby stávající koalice,Vít Rakušan by asi zůstal ministrem vnitra. A to by kupodivu panu prezidentovi nevadilo, že ministr vnitra měl šifrovaný telefon s hlavním podezřelým z Dozimetru Michalem Redlem. Pořád dokola je nám předkládáno jen to, co se hodí.
Co říkáte na to, jakým způsobem Andrej Babiš vyřešil nakonec střet zájmů?
Podle mě se Babiš 4 roky pečlivě připravoval na situaci, která nastala. Po celé 4 roky se nechal vládní koalicí i médii dehonestovat a obviňovat. A to pokračovalo i po volbách. Andrej Babiš byl v ústraní a v pravou chvíli svým prohlášením, jak naloží s Agrofertem, zavřel všem ústa.
Ale jak znám současné vládní politiky včetně Pirátů a médií, pokusí se najít nějakou mezeru, to se pak naučí všichni jak básničku a zase to budeme pár dnů poslouchat od rána do večera.
Vraťme se ještě k výzvě Stojíme za prezidentem. Podle zástupců Milionu chvilek prý „prezident Petr Pavel čelí poslední týdny silným útokům, lžím a nenávistné kritice – jen proto, že trvá na dodržování základních principů našeho demokratického státu“. Co vy na to?
Ti jediní a správní demokraté neuznávají výsledky svobodných voleb a chtějí dokázat, že oni jediní mají ten správný názor. Neustále se snaží zvrátit veřejné mínění a vyvolat neklid ve společnosti. Je to velmi nebezpečné. Pan prezident se od toho nedistancuje a spíše tomu napomáhá. Mám pocit, že se tady vytváří z osoby Petra Pavla kult osobnosti. Pan prezident by si měl uvědomit, že pokud vládu nejmenuje, může tady hrozit obrovská politická krize. Lidé jsou hodně nespokojení a potřebují mít jistoty.
arm. gen. v.v. Ing. Petr Pavel, M.A.
Vraťme se ještě k výsledkům voleb, které pro STAČILO!, za které jste kandidoval, nedopadly dobře. S odstupem doby, kde byla podle vás chyba?
Podle mě voliči dali hlas na jistotu Andreji Babišovi. Nechybělo mnoho a několik mandátů jsme mohli získat. Lidé rozhodli, jak rozhodli a je potřeba to respektovat. Jak se bude situace vyvíjet dál, uvidíme. Chyb jsme určitě udělali dost, ale hlavně jsme nezvládli závěr kampaně. Byl na hnutí vytvořen značný negativní mediální tlak, na který naše vedení nedokázalo adekvátně reagovat. Ono to pravděpodobně ani nešlo.
Vy jste před časem s některými dalšími starosty vystoupil proti tomu, aby STAN užíval právě název Starostové s tím, že je to zavádějící. Má tato „kauza“ nějaký vývoj?
Je to pořád stejné. STAN nadále zneužívá název Starostové a mám takový pocit, že už s tím nikdo nic neudělá. Já nemůžu pořád dokola sepisovat prohlášení, ve kterém popisuji, co se všechno špatného s přispěním STAN děje. Kolegům vadí, že zanikají pošty, že se budou slučovat školy, že financování nepedagogických pracovníků přešlo na obce a města. Ale nechápou, že většina těchto negativních věcí pochází právě od hnutí STAN. Jakoby nechápali, že venkov likvidují lidé pod názvem Starostové.
Mgr. Vít Rakušan
A jak vidíte šance Víta Rakušana na místopředsedu sněmovny? Měl by se jím, podle vás, stát?
Je to politika. Podle mě by se Vít Rakušan neměl místopředsedou stát a vůbec by neměl být poslanec. Bohužel voliči mínili jinak a pan Rakušan je poslancem a předsedou hnutí. Doufejme, že poslanci Víta Rakušana nezvolí.
autor: David Hora