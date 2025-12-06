„K*koti, pazdráti, idi*ti.“ Sprostý Wollner na veřejné akci u Havla

Další debata z cyklu Cirkus Evropa, který připravuje Collegium Europaeum ve spolupráci s Knihovnou Václava Havla, se zaměřila na otázku, kdo je Andrej Babiš. Diskutovali politoložka Anna Shavit, novinář Alexandr Mitrofanov a reportér Marek Wollner. Moderoval historik a filozof Petr Hlaváček.
„Je to už dva měsíce od voleb. Kdo je Andrej Babiš a co je to hnutí ANO?“ zeptal se moderátor a politoložka Anna Shavit zavzpomínala na dobu, kdy pro Babiše pracovala.
Bojíte se, že Andrej Babiš jako premiér okrade stát ve svůj prospěch?
Anketa
Bojíte se, že Andrej Babiš jako premiér okrade stát ve svůj prospěch?
„Bylo to v roce 2013, pracovala jsem pro Babiše na kampani, později ještě trochu i na kampani 2017. Všechny vzpomínky už jsou lehce zavanuty. Babišovi se líbilo, že jsem studovala v Americe. Vedli jsme spolu různé hodnotové spory. Myslím si, že od té doby je s ním nikdo nevede. Babiš vstupoval do politiky jako někdo, kdo to chce vyzkoušet. Myslel si, že to může změnit. Měl drajv. Působilo to poměrně moderně a volnomyšlenkářsky,“ zavzpomínala politoložka.
Dnes je podle ní ANO standardizovaná politická strana. „Je to jiné. Má to příchuť funkcionářů a papalášů,“ vyjádřila svůj názor.
Babišovo hnutí ANO, řízené marketingem a orientované na volební úspěch, zásadně mění charakter české politiky a stranictví především tím, že popírá samotnou politiku a využívá dlouhodobý sentiment nedůvěry v politické strany.
Charakteristické pro ANO bylo, že vzniklo spíše jako marketingový projekt než jako tradiční politická organizace. Babišovo hnutí začalo kandidovat a říkat hesla jako: „Nejsme politici, makáme.“ Slogany byly produktem politického marketingu.
„Hnutí se zakládalo za běhu, protože Babišovi bylo vysvětleno, že je potřebuje, aby mohl kandidovat v regionech. Získalo tempo, které je dodnes obtížné dohnat,“ soudí politoložka.
Americký kolega Shavitové prý začal Babišovi říkat „obyčejný miliardář“. „Umí být nenápadný, umí naslouchat, i proto je tak úspěšný. Zcela zásadní je pro něj loajalita. Nikdo z nás nemá rád, když je pořád kritizován. Babiš je sice teflonový, ale rád se obklopuje lidmi, kteří mu dávají najevo sympatie a lidské teplo. Tehdy byl obklopen odlišnými lidmi než dnes,“ popsala Shavit.
Dobrý obchodník s hnojivy, ale na premiéra nemá přehled
K otázce, kdo je Andrej Babiš a co je hnutí ANO, se vyjádřil i Alexandr Mitrofanov. „Babiš je velmi šikovný člověk, hochštapler velkého formátu, dokáže svou naprosto neuvěřitelnou energií využívat veškerých slabin české společnosti. Je to člověk z kategorie chytrých diktátorů. V části společnosti, která mu nepřeje a nemá ho ráda, se o něm říká, že je blbý. Vůbec není blbý. Je to muž, který má cíl, nemá morálku, který kašle na všechno, co mu může bránit v cestě, kterou si narýsoval. Nezná slitování a kvůli tomu ho velká část české společnosti tak miluje, protože je zvyklá sloužit a je lokajská,“ vykreslil osobnost pravděpodobného příštího premiéra politický komentátor Mitrofanov, a navíc ještě nelichotivě ohodnotil českou společnost.
Ke slovu se dostal i novinář Marek Wollner. „Chytrý Babiš je, o tom není pochyb. Je to počtář, který perfektně zná čísla. To je to hlavní, co mu pomohlo v byznysu a co ho dobře orientuje i v politice. Nezná román Jaroslava Haška Dobrý voják Švejk, planety Sluneční soustavy ani kolik žaludků má kráva. Nedomnívám se, že je to trik. Je to opravdu Andrej Babiš. Své zájmy omezil bezprostředně na to, co může sloužit jeho prospěchu. To je představa o vzdělání, která se tu často opakuje, že škola má naučit číst a počítat, všechno, co je nad to, je zbytečné. To vůbec není pravda, to je technokratický přístup ke vzdělání. Produkuje lidi, kteří nemají žádné hluboké kulturní hodnoty. O Kunderovi Babiš ví jen to, že žil v Paříži. Sice ho navštívil, ale nikdy nečetl žádnou jeho knihu. Je to něco neuvěřitelného, když jde o premiéra země,“ řekl Wollner.
Vykonává Okamura funkci předsedy sněmovny lépe než Pekarová?
Anketa
Vykonává Okamura funkci předsedy sněmovny lépe než Pekarová?
U majitele Agrofertu, který obchoduje s hnojivy, mu to prý tak nevadí, protože to k tomu patří. Ale od premiéra země očekává velký všeobecný a kulturní rozhled a zakotvené morální hodnoty. „Šikovný je, ale já tomu říkám vychcanost,“ dodal novinář.
Diskutující se pak shodli, že Babiš využívá toho, že česká společnost nemá dlouhou tradici politického stranictví a vnímá ji často s despektem, ačkoliv bez stran demokracie nemůže existovat. Babiš vlastně voliče osvobozuje od politiky, zaznělo. Protestním étosem dokáže získávat voliče napříč společností, vykrást i voliče komunistů nebo Tomia Okamury, a rozprostírat se do elektorátu, který neví, co chce, dokud to Babiš neslíbí. Z tohoto pohledu se stává pokračovatelem tradice, kterou na české politické scéně ustavil Miloš Zeman.
Politika je pro něj orientovaná na výkon, nikoli na hodnotové nebo ideologické spory. Získává popularitu ohromným důrazem na kult práce, sám vstává v 5 hodin ráno. Je pro něj zcela zásadní loajalita. Politoložka Shavit řekla, že lidé, kteří nejsou Babišovi stoprocentně až „350procentně“ loajální, s ním časem nevydrží.
Má Jindřich Rajchl vaši důvěru? (Ptáme se od 12.11.2025)
Anketa
Má Jindřich Rajchl vaši důvěru? (Ptáme se od 12.11.2025)
Pravidla prý Babiš vnímá jako něco pro slabé, dokonce se ani neobtěžuje naučit se ústavní pravidla, protože mu nedávají smysl. Babišovo Česko je charakterizováno paradoxem, kdy lidé nechtějí, aby jim stát mluvil do života, ale zároveň očekávají, že se o ně postará.
Okamura a Rajchl? Řeč se stočila k pánskému přirození
Na paškál si hosté v Knihovně Václava Havla vzali také další politiky. „Máme Babiše a tuhle kamarilu, kteří to krůček po krůčku vedou k Rusku. Už teď začali hlasovat proti Ukrajině a pro Rusko,“ rozčílil se Mitrofanov.
Diskuse pak ještě gradovala. Wollner zmínil, že stejně tak jako Donald Trump i Babiš je starší člověk. „Nemají to na věčné časy. Jako Putin chtějí žít aspoň do 140 let, ale nemají to na věčné časy. Nepohřbívám českou demokracii kvůli kokotům, jako je Okamura a Rajchl, tihle naprostí pazdráti,“ obohatil češtinu o nečekaný novotvar.
Tomio Okamura
Dále předestřel svůj názor: „Vzájemně se požerou. Za chvíli se budeme bavit, jak se požerou. To nejsou lidi, kteří jsou schopni změnit režim. Jejich drápy jsou drápky domácí kočičky, ale hodně věcí zničí.“
JUDr. Jindřich Rajchl
Potom Wollner označil Andreje Babiše, Tomia Okamuru a Jindřich Rajchla za idioty. Naproti tomu prezident Petr Pavel je podle Mitrofanova „naprosto unikátní zjev“.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: Naďa Borská