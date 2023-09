Putina těší mé stíhání, uhodil Trump. „V USA není demokracie.“

Bývalý prezident USA a staronový prezidentský kandidát na pána v Bílém domě Donald Trump na sociálních sítích poukázal na to, že už i ruský prezident Vladimir Putin se zájmem sleduje, co se děje v USA, kde je Trump stíhán soudní mocí. Trump tvrdí, že jde o politické procesy a Vladimir Putin na ekonomickém fóru ve Vladivostoku k tomu také přidal pár slov.

„Všechno, co se děje, je ještě horší, než kdokoli předpokládal,“ zahájil Donald Trump své vyjádření s tím, že ruský prezident Vladimir Putin teď argumentuje tím, co vidí v USA, kde administrativa současného prezidenta Joea Bidena vystupuje proti němu, proti Donaldu Trumpovi, jenž Bidena poráží v předvolebních průzkumech, a pošlapává všechno dobré. „Celý svět se na to dívá,“ pravil Trump s dovětkem, že Spojené státy jsou teď „trhány sny o ovlivňování voleb“.

Takto se vyjádřil Donald Trump ke svým procesům. Policie si ho všímala kvůli obviněním ze sexuálního obtěžování, k nimž mělo v minulosti docházet, ale také kvůli možnému pokusu o nerespektování výsledků posledních prezidentských voleb, v nichž stávající prezident Joe Biden Trumpa porazil. Trump však dodnes tvrdí, že volby měl vyhrát on. Existují však také nahrávky telefonických hovorů, v nichž se Trump ještě jako prezident dožaduje toho, aby se tu a onde ještě našlo pár tisíc hlasů, které by mu vítězství zajistily.

Ve Vladivostoku na ekonomickém fóru současnou politickou situaci v USA okomentoval ruský prezident Vladimir Putin. Ve shodě s Trumpem prohlásil, že proti bývalému prezidentovi je veden zpolitizovaný proces.

„Pokud jde o trestní stíhání Trumpa, pro nás je to, co se děje v dnešních podmínkách, podle mého názoru dobré, protože to ukazuje prohnilost amerického politického systému, který nemůže předstírat, že učí ostatní demokracii,“ řekl Putin.

Na Putinovo vyjádření upozornil např. server The Hill.

