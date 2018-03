Putinovi skřeti tu řádí opravdu strašně! Bez ČT nebude svoboda, napsal Pavel Šafr

„Konflikt o Českou televizi je konfliktem o to, zda má Česká republika zůstat demokratickou zemí, anebo zda se naše svoboda definitivně zhroutí a staneme se znovu zrůdnou provincií Ruska. Putinovi skřeti tu řádí opravdu pekelně a strašně. A jde do tuhého,“ poznamenal doslova Šafr na Twitteru.

Na serveru Forum24.cz pak zkonstatoval, že útok na demokracii vstoupil do nové fáze, neboť v boji o Českou televizi jde o naši svobodu.

„Útok Miloše Zemana na Českou televizi pronesený v inauguračním projevu byl výstřelem z Aurory. Bolševici všech odstínů získali patřičné revoluční sebevědomí a chystají se porazit zbytky demokratického režimu. Toto je samozřejmě příměr. Na celou situaci se můžeme podívat i z jiného úhlu a vypůjčit si obrazy z filmů science fiction: Česká demokratická společnost si nechala do svého nitra vpustit temné vetřelce, kteří se ji snaží zevnitř proměnit a vtisknout jí své zrůdné rysy,“ poznamenal Šafr.

Podle jeho slov pak Zeman, Babiš, Okamura a celý kontingent komunistů a přátel Ruska usilují o definitivní ovládnutí Česka.

„Tito vetřelci se opírají o demokratické procedury, mají své voliče, svoji silnou společenskou základnu a za sebou mocnou ruskou propagandu. Nejsou vetřelci proto, že by vyhrávali volby, nýbrž tím, že před vlastními voliči opakovaně tají své skutečné úmysly,“ poznamenal Šafr.

„Skutečnými hegemony současných českých médií jsou pánové Babiš, Okamura a Zeman. Česká televize tuto drastickou komunikační převahu jen poněkud napravuje. A její úporná snaha o vyváženost vede až k absurditám, kdy si k diskuzi o Stalinovi pozve do debaty i naprosto prolhaného stalinistu, který tvrdí, že v sovětském gulagu nebyla o nic vyšší úmrtnost než všude jinde,“ dodal novinář.

A všímá si toho, jak lidé kolem Babiše připravují „systémové řešení“. „Poslanec Stanislav Berkovec z hnutí ANO, který stojí v čele volebního (mediálního) výboru Sněmovny, si již vyžádal výroční zprávy České televize a hledá cesty, jak dostat na pořad jednání Poslanecké sněmovny pokus o jejich zamítnutí. To je přitom zákonná cesta k personální výměně Rady České televize a následně ke změně managementu. Tuto cestu doporučil Miloš Zeman a hnutí ANO na ní již pracuje. Jestliže Andrej Babiš tvrdil v Otázkách Václava Moravce, že o ničem takovém neví, tak je to třeba chápat jen jako válečnou lest,“ dodal Šafr.

Závěrem zkonstatoval, že celý boj o Českou televizi vstupuje do kritické fáze, kdy po dobytí veřejnoprávního média budou na řadě další svobodná média. „Pak přijde velmi pravděpodobně na řadu referendum o vystoupení z Evropské unie. To by celou polistopadovou cestu české společnosti, kterou tak nenávidí Andrej Babiš, definitivně zničilo a Češi by se ocitli znovu v područí východního impéria. Tomuto vývoji můžeme zabránit jedině odvážnou a silnou občanskou aktivitou. A tím, že se nenecháme zlomit kolaborantskou mentalitou,“ uzavřel Šafr.