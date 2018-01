Putinův nepřítel č. 1 exkluzivně pro PL: Zeman vypadá jako ruský agent, ale nejde mi do hlavy, jak to můžete po okupaci dopustit!

"Zeman vypadá jako ruský agent. Nedokážu ale pochopit, jak lidé v Česku mohli dopustit, aby se to stalo. Sovětský svaz v minulosti Československo okupoval, což pro zemi znamenalo obrovské strádání, takže nechápu, jak někdo může přijmout, že by se to opět stalo. Nejde mi to do hlavy," sdělil ParlamentnímListům.cz Bill Browder, výkonný ředitel a zakladatel investičního fondu Hermitage Capital Management, který byl svého času jedním z největších zahraničních investorů v Rusku. O důvodech, proč se odtamtud stáhnul, píše v knize Rudý zákon - Jak jsem se stal Putinovým nepřítelem č. 1.

Miliardář vypráví

"Ruská vláda a Vladimir Putin vynaložili opravdu obrovské množství financí a úsilí na mé pronásledování. Hrozili smrtí, únosem, zažádali o šest takzvaných "červených oznámení" Interpol a o vydání stíhané osoby Británií, rozjeli několik soudních procesů, zařídili filmy, nastartovali tvrdou propagandu a to všechno kvůli mému případu," vysvětluje Browder fakt, že podtitulek jeho knihy o "Putinově nepříteli č. 1" opravdu není nadnesený.



Společnost americko-britského miliardáře Browdera spravovala kdysi majetek v hodnotě čtyř a půl miliardy dolarů, z nichž velkou část vydělal na obchodech v Rusku, kde částečně i žil. V roce 2005 mu však byl odmítnut vstup do Ruska. Tehdy vlastně začal jeho právní boj s režimem Vladimira Putina, který vyvrcholil umučením jeho právníka Sergeje Magnitského. Právě o tom pak napsal zmiňovanou knihu.



"Knihu je možné číst mnoha způsoby. Jako varování, že s Ruskem nelze bezpečně obchodovat a že Putin řídí Rusko jako soukromou mafii. Coby zpověď muže, kvůli jehož naivitě zemřel nevinný člověk. Ale i jako inspiraci, jak prosadit něco velkého a důležitého. O současném Rusku vychází na anglosaském trhu řada kvalitních titulů, ale v Česku jich je stále překládáno velmi málo – a už v tomhle směru byla volba povedená," napsal například o Rudém zákonu Ondřej Kundra z Respektu, autor knihy Putinovi agenti - Jak ruští špioni kradou naše tajemství.

Psali jsme: Co Západ po roce 1989 sliboval Gorbačovovi a jak to dopadlo? Milan Syruček pro vás rozebral výbušné dokumenty, které byly nedávno odtajněny Jasný pohled světově uznávaného profesora Zeleného: Sankce vedou jen k poškození nevinných a k posílení politických elit. A co se týče Krymu... Tereza Spencerová: Pražské hlavy, Zeman přivezl z Číny a Ruska zakázky. Jako teď Macron. Jako Mercedes. Jako všichni na Západě. Vůbec se s vámi není potřeba bavit Strháváme oponu ruské prezidentské kampaně. Ale i té české. Hovoří právník a výsostný znalec Ruska, který tam žije téměř čtvrtinu života

Daňový podvod

A oč tedy vlastně šlo? Když byl Browder z Ruska vykázán, vrthli do moskevských kanceláří jeho firmy Hermitage Capital úředníci ministerstva vnitra a zabavili spoustu věcí. Firma tak začala být vyšetřována z daňových podvodů. Mezitím byla společnost Hermitage Capital převedena na neznámou firmu Pluton, rychle zaregistrovanou v Tatarstánu na muže, jenž zrovna seděl ve vězení kvůli zabití. Podle zfixlovaného účetnictví následně tato firma ve ztrátě požádala o zpětné vyplacení 230 milionů dolarů, které před tím Browder odvedl na daních. Představovalo to největší zpětné vrácení daní v historii Ruska a došlo k němu poté, co Browder většinu aktiv z Ruska přesunul na jiné účty. Reagoval tak na obavy, že ho Kreml kvůli kritice korupce na vysokých postech potrestá.



Do akce pak nastoupil Magnitský, mravenčí prací se mu podařilo případ složité defraudace rozplést a následně byl uvězněn. Téměř rok strávil ve vazbě, několikrát žádal o lékařskou pomoc a vše velmi podrobně zdokumentoval. Po měsících neléčeného zánětu slinivky a žlučníku se dostal do kritického stavu, ale místo nemocnice ho zavřeli do izolace, kde jej dozorci umlátili k smrti. Browder začal pátrat po vrazích Magnitského, ale ten byl ruským režimem posmrtně souzen za finanční machinace. Browder ve svém úsilí nepolevoval, neustále lobboval pro potrestání vrahů, což v roce 2012 vyvrcholilo tím, že Barack Obama podepsal Magnitského zákon. Později ho přijala i řada evropských zemí. Zákon znemožňuje Magnitského vrahům vstup na Západ a nařídil zmrazit jejich konta.



Ostatně francouzský ekonom a autor knihy Kapitál v 21. století Thomas Piketty v jedné studii dokazuje, že právě Rusko je nejdivočejší a nejdravější kapitalistickou zemí na světě. William Browder v exkluzivním rozhovoru, který ParlamentníListy.cz publikují později, říká: "S tím souhlasím. Rusko je kapitalistická země, kde nejsou žádná pravidla a kde vládne obrovská nespravedlnost, takže právě tam se velice dobře ukazuje, kam až to může zajít. Malý počet oligarchů, většina zoufalých lidí a totálně mafiánská společnost."



Psali jsme: Analytik: Rusko bude za rok a půl v…

Miliardář se rozepsal o korupci v Kremlu. Vychází jedna z nejdramatičtějších knih současnosti

Tolik si prý nakradl Vladimir Putin

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Jan Rychetský