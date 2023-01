Rada Pavlovi od Drahoše. Má si prý připravit pěsti

reklama

V roce 2018 proti sobě ve druhém kole prezidentské volby stáli Miloš Zeman a Jiří Drahoš. Druhého jmenovaného podpořili někteří z kandidátů, kteří do druhého kola nepostoupili. Podpořili ho Michal Horáček, Marek Hilšer i Pavel Fischer.

Jenže na výhru ve druhém kole to nestačilo. Drahoš tehdy získal 2,7 milionu hlasů a Zeman vyhrál se ziskem 2,85 milionu hlasů.

Co udělat jinak, pokud chce generál Petr Pavel porazit šéfa hnutí ANO, majitele několika novin a jednoho z nejbohatších Čechů? Podle Drahoše by si teď generál měl připravit pěsti.

„Myslím, že Andrej Babiš včera ve svém projevu už shodil boxerské rukavice a já myslím, že Petr Pavel musí udělat totéž,“ konstatoval senátor Drahoš pro Český rozhlas. Vrátil se i k televizním debatám a byl kritický k TV Prima.

„V první debatě, kterou jsme měli, televize nesplnila nic z toho, co slíbila. Moderátor nic nemoderoval, byl tam křik,“ připomínal.

Právě první debata ve druhém kole prezidentských voleb je podle Drahoše kvůli technickým a dalším pochybením jeho nejhorším zážitkem. „Já myslím, že jsem věděl, jak odpovědět Miloši Zemanovi. Vypadalo to, že Jiří Drahoš váhá, ale já jsem jen čekal, až budu sám sebe slyšet.“

„Nemyslím si, že ve finále jde vést – pokud možno – slušnou konstruktivní kampaň. Samozřejmě nečekám od Petra Pavla, že by útočil podpásovými argumenty, ale i on musí shodit boxerské rukavice a jít do toho holou pěstí,“ předpověděl Drahoš průběh kampaně.

Miloš Zeman ve svém dnešním vystoupení na Blesku Andreje Babiše, kterého podpořil, vyzval, aby se do debat před druhým kolem vydal. Před kolem prvním Babiš debaty s protikandidáty ignoroval.

„Nechodit do televizních debat je hrubá chyba a vaše chování, váš výkon v těchto debatách může volby rozhodnout. Já jsem mu jednou říkal, ať mluví pomalu, ať to ze sebe nechrlí, ať to z něj ukapává a ať se usmívá. Ironie je povolená, ale není dobrá hysterie,“ uvedl Zeman.

A Pavel při vystoupení v Otázkách Václava Moravce ukázal, že také neváhá sundat boxerské rukavice.

Upozornil, že Babiš vede kampaň v podstatě permanentně a že „zneužívá k tomu i své postavení poslance“, protože často ve Sněmovně vůbec nebyl, ale teď se pravděpodobně zúčastní hlasování o vyslovení nedůvěry vládě.

Ze stolu smetl i Babišovu tezi o tom, že by jako prezident v Praze uspořádal mírový summit o Ukrajině. Nad tím se Pavel pousmál. „Nechtěl bych zlehčovat jednání o míru, ale usmívám se z toho důvodu, že Andrej Babiš o tom mluví, a já jsem v minulosti konal. Označit mě za válečného štváče je naprosto absurdní,“ spustil Pavel.

„V době po anexi Krymu, kdy byl Andrej Babiš premiérem, tak žádný mírový summit neuspořádal. Ani se o to nepokusil. Já když jsem byl šéfem vojenského výboru NATO, i přes výhrady některých členů Aliance jsem pokračoval v jednání s ruskou stranou a nakonec se mi podařilo přesvědčit generála Gerasimova k jednání na nejvyšší vojenské úrovni, což byl tehdy opravdu průlom. A přestože to nevedlo k dlouhodobému míru, byl to významný krok. Já jsem takové kroky dělal vždycky a budu je dělat i dál. Ale tam, kde je to racionální,“ rozvedl Pavel myšlenku.

Odmítl také Babišovu výtku ze sobotní tiskové konference, že jako bývalý voják nemá zkušenost s politikou. „Já nemám zkušenost s politikou, kterou reprezentují Andrej Babiš a Miloš Zeman. S politikou, která je založená na překrucování, na lžích, na osočování soupeřů a na rozdělování společnosti. Takovou zkušenost rozhodně nemám a jsem za to rád, protože si myslím, že pro fungování demokratického státu je to spíše ke škodě než k užitku,“ pravil Pavel.

