Rajchl: Chci být premiér

Poslanec Jindřich Rajchl v podcastu Chuť moci oznámil, že se hodlá stát premiérem. Do politiky prý vstoupil, protože chtěl něco změnit. Chtěl něco změnit již v době covidové. A teď chce posunout věci ještě dál, nejlépe v pozici premiéra.
„Samozřejmě mojí finální ambicí je být premiérem této země. Neříkám, že se to povede, ale myslím si, že je férové to říct. A já jsem přesvědčen, že v momentě, kdy Andrej Babiš odejde z politiky, nevím, kdy to bude, ale určitě ta situace nastane, tak v tu chvíli tady vlastně se otevře úplně nové pole, nastane nová situace,“ vysvětloval Rajchl v podcastu.
Jako premiér by rád šlápl na plyn. Má za to, že český státní dluh už je tak velký, že ho nelze porazit za pomoci škrtů, ale investicemi.
Současné období popisuje jako ukrajinské období a zdůraznil, že by se z něj rád co nejrychleji dostal.
V rozhovoru s Thomasem Kulidakisem také poznamenal, že se snaží o to, aby mu post poslance nestoupl do hlavy. Prý si uvědomuje, že jednoho dne z politiky odejde. A až odejde, lidé na něj zapomenou. To podle Rajchla patří k životu.
„Naopak já pracuji od prvního dne, co jsem do té sněmovny vstoupil, a snažím se ze všech sil prostě dělat to, aby mě lidi vnímali jako užitečného. A ne jako užitečného idiota,“ pravil Rajchl.
Jako jeden ze dvou set českých poslanců si uvědomuje, že podstatné věci se rozhodují mimo naše území.
- PRO
- Předseda strany Právo Respekt Odbornost
- poslanec
„Tak zejména samozřejmě v současné době Česká republika je v postavení, já tomu říkám a nedá se to nazvat jinak, ekonomické kolonie v Bruselu. Já jsem byl předminulý týden na Slovensku, kde jsme měli takovou konferenci V4, a tam jsem měl projev, kde jsem říkal, co definuje suverénní stát. To, že má vlastně legislativu. Máme dnes vlastní legislativu, když 70 % všech zákonů, které přijímáme, jsou jenom transpozice z Evropské unie, kdy v podstatě v tom parlamentu je to o tom, že předkladatel přijde a řekne, no tak pokud to neschválíme, tak s námi Evropská unie zahájí infringement a bude nás pokutovat, a my to prostě schválit musíme,“ dal příklad Rajchl. „Je to ještě suverenita, jakou bychom si přáli?“ ptal se v pořadu. „Jako v mnoha ohledech bohužel přijímáme i věci, které pro nás prostě výhodné nejsou,“ odpověděl si vzápětí.
„Brusel začal nabírat na síle, mně to vždy připomíná zase ten film Terminátor, jak si to centrum uvědomilo samo sebe a začalo válku proti lidstvu,“ popsal, jak vnímá dnešní EU. EU, která se zrodila kdesi v časech přijetí Lisabonské smlouvy. „Tak prostě Brusel si uvědomil sám sebe a začal si uzurpovat čím dál tím větší porci té moci, když už jsme u té chuti moci. A najednou vlastně to bruselské centrum přebralo takovou mantru, že my všemu rozumíme, my to budeme určovat, my to budeme diktovat. A v tu chvíli se ta Evropa suverénních národů začala měnit v jeden velký bruselský superstát,“ vykreslil EU Rajchl.
Zdůraznil, že toto se mu hrubě nelíbí. „A je to v příkrém rozporu se zájmy naší země,“ zdůraznil s tím, že Česká republika prostě nemá totožné nebo obdobné zájmy jako Německo či Francie. „A co mě budou síly stačit, vždycky hájím ty naše národní zájmy, ne ty bruselské,“ nechal se slyšet.
Dům, do kterého zatéká
Pozornost věnoval i tomu, že máme oproti Německu třetinové platy, i když třeba prodavačky v Lidlu vlastně odvádějí stejnou práci. Ale v Česku mají o dvě třetiny nižší mzdy. „Protože přece ty ceny jsou stejné, ona prodá zhruba stejný objem zboží za stejné peníze, tak proč má mít třetinový plat nebo třetinovou mzdu než ta německá prodavačka v tom Lidlu?“ ptal se poslanec zvolený na kandidátní listině SPD.
U Německa ještě zůstal kvůli migrační krizi a poukazoval na to, že Němci migrační krizi nezvládli, a pak vyčítali okolním zemím, že jim nechtějí pomoct. Rajchl však nevidí důvod k tomu jim pomáhat. „My jsme přece u toho, když Angela Merkelová říkala ‚Wir schaffen das‘, tak my jsme u toho nesvítili,“ prohlásil Rajchl.
Přidal jeden příklad.
A já to vždycky přirovnávám ke stejnému případu, jako kdybychom měli dům, bytový dům, tam by bylo 27 bytů, Evropská unie, a Němci by si udělali díru do střechy a řekli by, ať nám sem prší. A teď, když už by se topili a měli vodu až po hlavu, tak by řekli, nebudeme zacelovat střechu, ale otevřeme dveře, ať se to dostane do všech těch dalších bytů. … A já říkám prostě ne, není to náš problém, je to německý problém a my ho řešit nechceme a nebudeme, nemáme za to zodpovědnost. A kdokoliv přijde s nějakými řečmi o solidaritě, tak já je prostě neberu, protože solidarita může být tehdy, kdyby se nás tenkrát někdo přišel zeptat. On se nás nikdo zeptat nepřišel. To samé je ETS 1, ETS 2, kdy v podstatě oni si odstavili jaderné elektrárny, paní von der Leyenová, která seděla v té německé vládě, která proto zvedla ruku pro ten odchod od jádra, tak dnes říká, byla to chyba, stála nás miliardy,“ řekl Rajchl.
Ještě by prý uměl pochopit, kdyby nás Němci požádali, ať přijmeme část uprchlíků, kteří přišli do Německa, a k tomu nám jako kompenzaci dají miliardy eur. Ale Němci prosazovali myšlenku, že buď přijmete uprchlíky, nebo zaplatíte miliardy eur jako pokutu.
Roušky byly chyba, lockdowny byly chyba, rozestupy nefungovaly, trvá na svém názoru Rajchl
Ve druhé polovině rozhovoru se v myšlenkách vrátil do covidových časů, konstatoval, že i lidé jako Andrej Babiš až příliš věřili farmaceutickým společnostem, které vyvíjely vakcíny, a dnes je třeba se na tu dobu podívat s odstupem a kriticky.
„A některé ty výroky Andreje Babiše mě naplňují nadějí, že tomu tak skutečně bude, protože jsme asi všichni zaznamenali, kdy ve sněmovně řekl, že tehdy jsme věřili těm odborníkům, kteří nebyli zase až takoví odborníci, a věřili jsme Bruselu, že ty vakcíny jsou skvělé, i když nebyly tak skvělé. To řekl Andrej Babiš. Já pevně doufám, že to prostě dokáže přijmout ty racionální argumenty, které tady jsou, a přehodnotit tu dobu, protože ona byla opravdu špatná. A mnozí ti odborníci, v uvozovkách odborníci, na ní profitovali a byli ve tvrdém střetu zájmů, který tehdy zatajili. A to je prostě věc, kterou musíme odhalit, a dlužíme to těm lidem, kteří byli prostě donuceni k očkování, a dnes řada z nich trpí velkými zdravotními problémy,“ nechal se slyšet Rajchl.
Volal také po tom, že by se Česko mělo připojit k žalobě na společnost Pfizer za to, že o vakcínách neříkala plnou pravdu.
„Já z toho svého názoru na to, co se stalo v době covidové, neustoupím. Roušky byly chyba, lockdowny byly chyba, rozestupy nefungovaly, nucení do očkování byla chyba a tak dále a tak dále,“ trval na svém názoru.