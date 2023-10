Rajchlův „nálet“ na Brno. S Vidlákem, Dostálem a dalšími. Válkovy silvestry a Fialovo ošklivé výročí

Když je založené cokoli na principu anti? „Pak to nedopadne dobře.“ Na besedě s občany v obci Šlapanice u Brna se ukázal předseda strany PRO, advokát Jindřich Rajchl. Připomenul, jak jsme hlasovali před dvěma lety a neodpustil si narážku směrem k premiérovi. „Teď jsem někde psal, že když jsem se díval na jeho projev po dvou letech od voleb… Smutné výročí, kdy jsme jim naletěli. Tady asi moc voličů Spolu nebude, ale třeba se někdo najde a já mu to ani nevyčítám,“ zmínil mimo jiné.

Půl hodiny před zahájením už byla půlka sálu v místním kulturním domě, kterému se dřív říkalo sokolovna, zaplněná. Někteří už obhlíželi vůz s nápisy Právo, respekt, odbornost a fotografiemi Jindřicha Rajchla a divili se, že přijel jenom škodovkou. „Čím že to přijel minule? Nadávali mu, tak asi proto zvolil jiné auto,“ uvažovala jedna z místních obyvatelek, která dorazila z Brna a dalo jí dost zabrat, aby vybrala správný autobus. Při cestě na setkání už byla tak vyděšená, že se raději ptala jen na to, kde je místní Albert. „To by byl špatný advokát, kdyby si nevydělal na lepší auto, že?“ položila řečnickou otázku. Vzápětí ujistila, že s mainstreamovými novináři se vůbec nebaví.

Hovoří Rajchl na úvod: Ti, kteří slouží cizím zájmům

Potlesk, který sklízel předseda PRO byl bouřlivý. Předsedkyně Jihomoravského kraje Petra Redová ještě připomenula, že lze na místě podepsat petici a předala mikrofon. „Děkuji za tuto úžasnou návštěvu! V pátek jsem byl v Jeseníku a tam to bylo podobné, tak jsem si říkal, že se asi odstěhuji na Moravu,“ konstatoval sebejistě hned ze startu a opět za potlesku. „Přijde mi, že tady selský rozum ještě žije. Vždycky říkáme, že právě selský rozum musíme vrátit do politiky. Řekl bych, že v současné době úplně zemřel. Vždycky si říkám, jestli jsme někde v blázinci nebo, co to vlastně má být? Myslím si, že v podstatě už je nejvyšší čas, abychom skutečně do nejvyšších pater české politiky vrátili normálnost, zdravý rozum, abychom si zase spravovali svoji zemi a neměli jsme tam jen maňásky, kteří slouží cizím zájmům. Je úžasné sledovat vaše nadšení, vaši podporu, strašně moc si toho vážím,“ dodal s tím, že samozřejmě dá příležitost ostatním hostům, aby řekli pár slov, co je jejich doména a parketa, například Ondřeji Dostálovi, expertovi na zdravotnictví. „Nejvíc se těším na to, když jednou uvidíme v přímém přenosu televizní debatu mezi Ondrou a panem Válkem. To bude velká zábava, kterou nemusejí dávat v neděli, můžou zrovna na silvestra,“ předhodil fór publiku.

Další hosté, zdravotnictví, Krnáčová…

„Pak tady mám Vidláka, pana Sterzika a jsem moc rád, že s námi jezdí, protože jeho ostrovtip je vynikající, dokáže věci pojmenovat během pár vět. Děkuji Dane, že jsi tady s námi, moc si toho vážím,“ konstatoval.

Připomenul, že situace ve zdravotnictví je tristní. „Není se asi čemu divit. Vždycky říkám, že když řeknete v tomto státě teď, tak to bude hodně krátká debata a za pět minut půjdeme domů všichni. Bohužel situace je opravdu velmi žalostná de facto ve všech oborech činností. Je až úžasné, kam jsme se dopracovali, vlastně není ani jeden resort, kde bychom mohli říct, že to běží dobře. Dokonalou tečkou za tím je, že pan Fiala se stal naprostou jedničkou v žebříčku neoblíbenosti na celém světě. To jsme ještě neměli. Na druhou stranu musím říct, že on si výsledek tvrdě odpracoval. Zasloužené první místo,“ uvedl a publikum tleskalo.

Mediální masáž je složitá. „V momentě, kdy vám někdo říká, že jedině pan Fiala nám říká, že nás zachrání od toho zlého Babiše, může někdo snadno podlehnout,“ poznamenal.

Připomenul zkušenost z Prahy. „Měli jsme nejdřív Béma a pražské původní ódéesáky, říkali jsme si, jak je to strašné, jak se tam tunelují peníze apod., pak přišla paní Krnáčová, říkali jsme si: Ty jo, Bém nebyl zase až tak špatný, protože to se opravdu nedá. Čtyři roky jsme trpěli a nadávali, pak přišel Hřib a začali jsme říkat zlatá Krnáčová,“ konstatoval pobaveně.

Kdo dokáže podlézt linku? A hlavní apel

Zmínil i něco z „velké politiky“. „Říkali jsme, jak je to s Babišem hrozné, jakým způsobem nám tady vládne, že se to opravdu nedá, co provedl za covidu, bylo opravdu šílené. Říkám, Andrej Babiš za svého vládnutí namaloval čáru na zem a Petr Fiala ji dokázal podlézt,“ uvedl opět za aplausu. „Když se podíváte na Slovensko, velmi podobné. Pan Matovič, jediné, co měl, byl program antifico. Pak zjistili, že se to opravdu nedá, že jde o blázna na útěku a vrátili se k Ficovi. Stejně tak paní Čaputová, prostě mediální produkt, typický mediální produkt,“ konstatoval s nadsázkou s tím, že Slováci nám ukázali správnou cestu.

„Chtěl bych v podstatě říct jako hlavní apel, že vždycky, když řešíme něco z různých vysílačů na internetu, že není žádná cesta přes volby a přes politický systém, musíme se zbavit politiků a vymyslet novou cestu atd., nikde na světě to není a nefunguje. Najednou vidíme hned přes hranice, že když se lidi rozhodnou a řeknou, že už toho mají dost, k volbám jdou, neposlouchají agentury, neposlouchají média a zvolí si, co chtějí, tak to prostě zafunguje. Jsem strašně moc rád, že Slováci oznámili, jak vzniká nová vláda na půdorysu Fico, Pellegrini, Danko, respektive Smer, Hlas a Slovenská národní strana.

Rozdělení stran? Co funguje a co ne?

„Myslím si, že je to pro Slováky neskutečný krok dopředu a že nám opravdu ukázali správný směr, kterým bychom se měli vydat i my. Zvolit si tady strany, které budou jednak hájit zájmy dané země, což je podle mého názoru naprosto klíčové. Marinne Le Pen říká, že už je mrtvé rozdělení na pravicové a levicové strany. Já s ní naprosto souhlasím. Dnes už jediné dělení je na národní strany, pronárodní strany a globalistické strany. Vpravo, vlevo už není. Na Slovensku si zvolili pronárodní směr, jsem za to strašně moc rád. Upřímně jim to přeji. Věřím, že Poláci je budou brzy následovat. Pak už vše bude jen na nás, dámy a pánové,“ poznamenal.

„Věřím, že společně s Ficem, Orbánem a Morawieckim můžeme vytvořit skutečně silný středoevropský blok, který bude opravdu bránit naše práva a bránit nás před všemi šílenostmi, které soudruzi v Bruselu vymýšlejí,“ dodal.

Uvažoval i o tom, jestli se přidají také Svobodní v Rakousku a Herbert Kickl, kteří mají podobné názory. „Pak si můžeme střední Evropu zpátky vybudovat. Pro nás v PRO je vize budoucnosti ČR naprosto jednoduchá. Nechceme patřit ani na Západ ani na Východ. Mě tato debata vždycky uráží, protože z nás dělá nějaké malé nevýznamné sluhy jedné nebo druhé strany. Pokud už se pak jen bavíme, v podstatě nás to degraduje, že se můžeme jen k někomu přilepit…“

Nekonečné vteřiny hluku…

Mezi tím zazněla siréna. „Hoří!“ ozvalo se se smíchem z davu. „Rajchl v Brně, poplach!“ glosoval Vidlák. „Doufám, že to není žádný nálet. Ale každopádně, co chci říct, je, že skutečně odmítáme tuto debatu, nechceme ji v žádném případě vést a chceme budovat společně s těmito státy silný středoevropský region, který vyrazí na svoji vlastní cestu za svými vlastními cíli. Odmítáme se neustále přichylovat k Západu nebo k Východu. Máme jinou mentalitu, jinou historii, jinou tradici, nechceme tady migranty ani z Východu ani ze Západu, chceme prostě budovat skutečně silný středoevropský region, který si bude razit svoji vlastní cestu,“ dodal a mezi tím už si posluchači oddechli od nepříjemného hluku.

„Věřte mi, že na to máme, že můžeme být špičkou Evropy, co se týče ekonomiky, vědy, vzdělávání a všeho dalšího. Jen se musíme odtrhnout od současného progresivistického proudu a začít se věnovat našim cílům a vrátit se k našim kořenům,“ konstatoval. „Ne všechno, co je staré, je špatné. Naopak. Mnoho věcí, které dřív fungovaly, je potřeba vrátit,“ dodal.

„Dámy a pánové, pojďme si jasně říct dopředu. Nepatříme na Západ, nepatříme na Východ, patříme do středu Evropy, jsme srdcem kontinentu a já věřím, že budeme mít vlastní cestu s vlastními cíli. To je náš program,“ uvedl.

