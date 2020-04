Rakousko? Tam není ouzko. Lidé se spolu baví, nenosí roušky. Kurz je povzbuzuje, u nás vláda peskuje, líčí novinář

reklama

Holub se nyní vrátil z regionu, který je hned za českými hranicemi. "Je to ohromný rozdíl se ocitnout dnes v cizí zemi, minimálně v tom Rakousku je úplně jiná atmosféra, než je dnes v České republice. To pro mě byl šok," začal Holub se svým vyprávěním.

"Projevuje se to v takových jednotlivostech, které samy o sobě nejsou důležité, ale právě ty určují tu atmosféru. První, co člověka napadne, že ti Rakušané jsou nějací divní, že nenosí vůbec žádné roušky. Tak si ji pak sundáte a jste nervózní, kdo vám řekne, ať si ji zase nasadíte, to se ovšem nestane. Ono to vlastně umožňuje jinou komunikaci mezi lidmi, protože když nemáte roušku, tak se můžete zdravit, nedíváte se na toho druhého s podezřením. Ta jiná atmosféra by se dala popsat tím, že když se lidé baví, třeba v obchodě, nebo sousedé, samozřejmě drží ten odstup, v tom jsou Rakušané pečliví, tak obecně se nebere ta epidemie moc vážně," podotkl Holub s tím, že několikrát zaslechl názor, že to všechno vytvořili novináři.

Rakušané se dle Holubova názoru bojí méně. Ale i přesto se nyní zavádějí roušky ve veřejné dopravě, v supermarketech již byly dříve. "Kancléř Kurz vysvětluje ty nové hygienické předpisy tím, že chce uvolnit karanténu, tím, že právě ta hygiena bude o trochu přísnější, tak se zabrání riziku, že by se v těch nových podmínkách koronavirus znovu začal šířit," dodal.

Své pak řekl i k mírnění přísných opatření, k němuž dochází v Rakousku i v Česku. "V Rakousku platí, že od úterý 14. dubna jsou otevřeny všechny malé obchody s podlahovou plochou do 400 metrů čtverečních, v Česku bude platit od 27. dubna, tedy o 14 dní později, to, že se otevřou všechny malé obchody s podlahovou plochou do 200 metrů čtverečních. Tam je vidět ten rozdíl, že Rakušané jsou rychlejší a vlastně i velkorysejší," uvedl Holub s tím, že by se dalo říct, že si Rakušané své kroky lépe promýšlí. I restaurace pak chtějí v Rakousku otevřít dříve.

Co se týče komunikace, mají podle Holuba obě země jednu věc společnou. "Průběžně každý den probíhají tiskové konference, kde se podrobně vysvětuje občanům, co se právě děje, co se stane," uvedl Holub. "Premiér Babiš se u nás poslední dobou stáhl, kancléř Kurz opravdu takřka každý den vystupuje před veřejností, takže v tom je shoda. Jiný je právě způsob, jakým jazykem se rakouští ministři obracejí na veřejnost. Zatímco ti rakouští ministři povzbuzují, neustále opakují, jak to dokážeme, když budeme dodržovat pořádek, chválí občany, tak u nás je dost takovým častým motivem, že se občané peskují," dodal.

Rakouská vláda také podle jeho slov říká svá opatření několik dnů dopředu. Někdy je to třeba i týden dopředu. "Pokud se oznámí, že se něco stane, tak se třeba čtyři pět dnů striktně nevyžaduje, aby to lidé dodržovali. Tím vzniká prostor, aby se dalo o těch opatřeních debatovat, většinou to vláda dokáže přesvědčivě vysvětlit, není to zásluha jenom kancléře, jako velice kompetentní se projevil i ministr zdravotnictví, do určité míry i ministr vnitra," sdělil Holub.

