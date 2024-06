Rakušan na ČT čelil Haně Marvanové. Odpovědnost necítí, teď musí nastavovat systém

Ve čtvrtek 21. prosince si do hlavní budovy Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v centru Prahy budoucí vrah přinesl několik střelných zbraní, s nimi později začal střílet na studenty a pedagogy. Čtrnáct lidí zemřelo, dalších 25 utrpělo zranění.

Zásah proti útočníkovi ve čtvrtek detailně vysvětlovali policisté na jednání sněmovního bezpečnostního výboru a odpovídali na výhrady ke svému postupu. Řešili motiv a profil pachatele. Prý nenáviděl společnost a chtěl se mstít; konkrétní zdůvodnění svého počínání a zacílení útoku na konkrétní místa ale vrah zřejmě nezanechal. Student fakulty, který ve škole střílel, spáchal po útoku sebevraždu.

Policejní prezident Martin Vondrášek uvedl, že komunikace s vedením fakulty nebyla ideální, za své policisty se ale postavil s tím, že mají jeho obdiv a jako lidi z masa a kostí dělají chyby všichni lidé.

Členové výboru vzali na vědomí informace o vyšetření útoku, výzva ke zřízení kontrolní komise neprošla. Neuspěl ani apel zástupců hnutí ANO na rezignací ministra vnitra Víta Rakušana. Podle nich komunikace o prosincových událostech nebyla transparentní. Kauzu ještě přezkoumá státní zastupitelství.

Podle vicepremiéra Víta Rakušana dělala policie při zásahu maximum: „Policie v té chvíli vycházela z informací, které měla k dispozici, dělala maximum, nasadila postupně do terénu 240 lidí, kteří se snažili pročesávat celé centrum Prahy. Snažili se dohledat maximum informací, aby dohledali jakékoli nebezpečí, a obsáhnout celou trasu, kde by se pachatel mohl pohybovat,“ uvedl, že nasazení policejních sil při prosincové střelbě na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy bylo enormní. „My máme zpětný pohled, když už o té věci víme všechno,“ doplnil.

„Právě i to, že policie byla v terénu a uvědomovala si vážnost celé situace vedlo k tomu, že zásah policistů v budově pražské Filozofické fakulty po začátku nešťastné události byl doslova a do písmene okamžitý. Policie si závažnost situace uvědomovala,“ zdůraznil ministr vnitra Vít Rakušan v pořadu Události, komentáře.

Pozůstalí se ale znovu ptají, jestli nebylo v té chvíli spíše logické prohledat celou budovu Filozofické fakulty, nebo budovu vyklidit.

Ministr vnitra nato konstatoval jeden jasný závěr, ke kterému dospěla Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS): „GIBS konstatovala jednu věc, že nic nenasvědčuje tomu, že se této tragédii dalo postupem policie skutečně zabránit,“ pokračoval Vít Rakušan.

„Zákrok jako takový byl opravdu velmi profesionální a policisté v té chvíli, dle informací, které měli, dělali maximum možného. Ten zpětný pohled prostě vždy musí být zkreslující,“ zdůraznil šéf vnitra opakovaně s tím, že si za svými slovy pevně stojí.

Policie podle jeho slov nadále zlepšuje komunikaci ve svých řadách. „Policie dělá maximum pro to, aby všechno z této události implementovala do svých vzorců, to se stalo. My jsme schválili novou zbraňovou legislativu,“ řekl Rakušan s tím, že se připravil také investiční plán pro vnitřní bezpečnost týkající se měkkých cílů, veřejných míst a jejich ochrany až do roku 2031. „Takže reakce, kterou jsme se za poslední půlrok snažili udělat, byla opravdu rychlá,“ dodal ministr vnitra.

Reagoval také na výzvy opozice a některých rodičů zavražděných studentů, aby na svou ministerskou funkci rezignoval: „Kdybych za toto cítil nějaký díl odpovědnosti, tak jako politik, jako otec, jako člověk už v té funkci nejsem. Za tuto šílenou tragédii je zodpovědný vrah. Mým úkolem a mojí odpovědností jako ministra je, abychom v této chvíli nastavili systém, který bude vytvářet maximální množství preventivních kroků, které mohou eliminovat riziko,“ uvedl ministr vnitra Vit Rakušan.

Vyčítána mu také byla netransparentní komunikace, což rovněž odmítl: „Nepamatuji si žádnou událost, po které by policie komunikovala tak transparentně,“ konstatoval vicepremiér a šéf hnutí STAN.

Členka horní parlamentní komory Hana Kordová Marvanová naopak kritizovala komunikaci s rodiči studentů. „Spolu s rodiči upínali naději na to, až se zveřejní podrobnosti. Bylo to oddalováno, nebylo to vůbec šťastné. V té době s rodiči nikdo moc nekomunikoval.“

„Stejně jako já někteří čekali, že když se objevily teď nové informace, že se k tomu postaví jak policie, tak státní zastupitelství, tak ministr vnitra otevřeně a nebudou zase něco zastírat. Lidé jsou z toho zhrouceni,“ řekla Kordová Marvanová.

Zasahující policisté podle ní zaslouží vyznamenání a naprosté ocenění. „Nezpochybňujeme jejich práci,“ komunikovala také postoj pozůstalých a příbuzných.

Jana Mračková Vildumetzová z hnutí ANO v pořadu zdůvodnila, proč opozice vyzývá ministr vnitra Víta Rakušana k odstoupení. „Pan ministr vnitra od 21. prosince, kdy se tragická událost stala, neustále všechny přesvědčoval, že se nestala žádná chyba,“ uvedla.

„Zároveň, když ministr vnitra tvrdí, že jeho komunikace byla transparentní, tak já bych si transparentní komunikaci představovala tak, že když 7. ledna byla již hotová zpráva Úřadu vnitřní kontroly Policejního prezidia České republiky, tak že k ní budou mít všichni přístup a budou s ní seznámení,“ dodala členka bezpečnostního sněmovního výboru Mračková Vildumetzová.