Rakušan opět točil v šatně. Slibuje posilu

„Pánové, tohle nebylo špatný. Lidi nám nadávají, ale některý nám i fandějí. Má to smysl. A já nemůžu bejt jedinej, kdo hraje vepředu. Potřebujeme posilu,“ burcuje v druhém videu z volejbalové šatny šéf STAN Vít Rakušan.

„A řekl jsi mu to?“ ptá se spoluhráč.

Je tak patrné, že v dalších debatách Bez cenzury, s nimiž Rakušan objíždí Česko, s ním před občany předstoupí i další zástupci hnutí STAN.

První video z volejbalové šatny vyzývalo k omezení politického taktizování. „Už žádné politické taktizování. Je čas přestat se zbytečnými kompromisy a začít dělat to, co je prostě správný. Přijďte za mnou na debaty a bez cenzury mi řekněte, co si myslíte. Přijmu jakoukoli kritiku,“ uváděl tehdy vicepremiér a šéf Starostů na Facebooku.

Krátké video, kterým chtěl Rakušan na debaty Bez cenzury nalákat, bylo stejně jako to druhé zasazené do sportovního prostředí. Rakušan zde jako volejbalový hráč poukazoval na klesající důvěru lidí. „Pánové, tohle nebylo dobrý. Lidi na nás koukají a vůbec nerozumějí, co děláme. Zbytečně taktizujeme. Hrajeme při zdi. Důvěru mnohých jsme zklamali, jen abychom zůstali ve hře. Přistupovali jsme na kompromisy,“ promlouval Rakušan ke svým spoluhráčům v kabině.

„Je nejvyšší čas to změnit a vrátit se k tomu, proč jsme to vůbec začali dělat,“ pokračuje. Další hráč se jej ptá, zda o tom řekl i trenéru Fialovi. „Řeknu mu to. Musíme naši politiku přitvrdit a důrazně dělat jen to, co je správné,“ pokračuje Rakušan.

„A vy mi to přijďte říct na diskuse. Přijmu jakoukoli kritiku. A samozřejmě bez cenzury,“ vzkazuje občanům Rakušan.

„I já si uvědomuji, že s vládou a výsledky její práce je spousta lidí nespokojená. Jedním z důvodů je určitě i špatná komunikace všech zákonů a úsporných opatření, jež jsou pro tuhle zemi nezbytná a prospěšná, ale často jsme si nedali tu práci je lidem dobře vysvětlit. Ale není to rozhodně jen o komunikaci. Řada věcí, které jsme slibovali a chtěli, zůstala napůl cesty nebo jsme s nimi ani nezačali. Vzkazujete nám to, píšete nám to. Rádi si to ale poslechneme přímo od vás, na to jsme jako Starostové zvyklí,“ vysvětluje Vít Rakušan na svých stránkách.

