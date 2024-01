Rakušan „sejmul“ Babiše, pak Trumpa. A veřejnost zasáhla: K největší hyeně Jurečkovi nic?!

Ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) se opřel do expremiéra a předsedy hnutí ANO Andreje Babiše, který kritizoval vládu, že se snaží rozvrátit celý náš volební systém zavedením korespondenční volby. A také zmínku, že právě korespondenční volba byla příčinou útoku na Kapitol Spojených států. Rakušan upozornil, že za tento útok může Donald Trump svým chováním, a hájil zavedení korespondenční volby. Od lidí na sociální síti ale dostal pořádnou sodu a kritika Trumpa se rázem obrátila proti němu.

reklama

„Ale zpět k Američanům. Pamatujete jejich poslední prezidentské volby? Kdy část Američanů odmítla uznat výsledky a celé to skončilo útokem na Kapitol? Důvodem byly korespondenční hlasy, tedy hlasy posílané poštou. Existovalo totiž podezření, že s nimi bylo manipulováno,“ toto jsou slova expremiéra Andreje Babiše (ANO), na která reaguje na sociální síti X ministr vnitra Vít Rakušan (STAN). Slova Andreje Babiše zazněla v komentáři pro server iDnes.cz.

„Důvodem útoku na Kapitol po prezidentských volbách v USA nebyla korespondenční volba, jak tvrdí Andrej Babiš, ale bezprecedentně nezodpovědné chování kandidáta, který v nich prohrál. To ‚rozvrací systém‘, ne korespondenční volba. Bezprecedentně nezodpovědné chování svým lhaním bohužel předvádí i náš kandidát, který nevyhrál,“ napsal na svůj účet X ministr vnitra Vít Rakušan (STAN).

Důvodem útoku na Kapitol po prezidentských volbách v USA nebyla korespondenční volba, jak tvrdí Andrej Babiš, ale bezprecedentně nezodpovědné chování kandidáta, který v nich prohrál. To “rozvrací systém”, ne korespondenční volba. Bezprecedentně nezodpovědné chování svým lhaním… pic.twitter.com/MFOOt4JcZ3 — Vít Rakušan (@Vit_Rakusan) January 11, 2024

Ministr se pak zapojil i do diskuse. Odpověděl například na otázku: „Proč mají mít možnost volit lidi, kteří tady nežijí ani neodvádí daně? Proč chcete euro, korespondenční volby, zbrojení, i když většina lidí si to nepřeje?“ ptala se jedna uživatelka.

„Ano, mám. Volební právo není podmíněno placením daní z příjmu, to byste ho musel odebrat i důchodcům, nezaměstnaným a nízkopříjmovým lidem, a není vázáno ani na místo pobytu, ale na občanství,“ odvětil Rakušan.

Ano, mají. Volební právo není podmíněno placením daní z příjmu, to byste ho musel odebrat i důchodcům, nezaměstnaným a nízkopříjmovým lidem, a není vázáno ani místo pobytu, ale na občanství. — Vít Rakušan (@Vit_Rakusan) January 11, 2024

Další zajímalo, proč nebudou moci volit korespondenční volbou, když budou v zahraničí pouze na dovolené. Ministr vnitra uvedl, že kdyby to záleželo pouze na něm, zavedl by volbu elektronickou, třeba prostřednictvím datovky. „Stejně to jednou přijde. Jenže pro tohle, stejně jako pro koresp. volbu pro ‚turisty‘, nemáme podporu ani v celé koalici,“ doplnil.

Kdyby to bylo jen na mně, zavedl bych volbu elektronickou, třeba prostřednictvím datovky, a mohl byste. (Stejně to jednou přijde.) Jenže pro tohle, stejně jako pro koresp.volbu pro “turisty”, nemáme podporu ani v celé koalici. — Vít Rakušan (@Vit_Rakusan) January 11, 2024

Jiní diskutéři byli názoru, že korespondenční volba je podvod na voličích. „Důkazů o podvodech bylo dost. Stačí se podívat na net,“ uvedl Ludvík Filip.

Rakušan vyvracel, že žádné takové důkazy nenašel. „Dáte sem nějaké? Aby to nevypadalo, že jen tak kecáte,“ ohradil se ministr vnitra.

Nenašel jsem. Dáte sem nějaké? Aby to nevypadalo, že jen tak kecáte. Díky. — Vít Rakušan (@Vit_Rakusan) January 11, 2024

„Je třeba počítat s tím, že i u nás by se našli politici, kteří by svůj případný neúspěch svedli na korespondenční volbu. Proto by bylo lepší ji vůbec nezavádět a nezavdat příčinu k takovým spekulacím,“ upozornil František Koudelka.

Nelíbil se ani Rakušanův názor, že za útokem na Kapitol stojí chování Trumpa. „Proč ten mainstreamový narativ, že za to mohl Trump? Jo protože západní demokracie a snaha ohýbat fakta, jen aby vyhrávali ty správní,“ oponoval Rakušanovi přispavětel do diskuse Daniel Štěpánek.

Jiní vládou schválený návrh na zavedení korespondenční voby označili za paskvil. „Máte sice pravdu, ale vzhledem k tomu, že ten váš návrh je paskvil a má s korespondenční volbou, která by skutečně umožnila lidem v zahraničí normálně volit, pramálo společného, tak je tahle debata bezpředmětná. Andrejko klasicky lže a plácá nesmysly a vy hájíte něco, co nebude existovat,“ zněl další kritický komentář.

Stejně jako Rakušan vyčetl Trumpovi jeho chování, i jemu samotnému bylo vyčteno nezodpovědné chování v rámci skandálu ministra práce Mariana Jurečky (KDU-ČSL), který na svém resortu pořádal večírek v době, kdy se na filozofické fakultě v Praze zabíjelo. „Bezprecedentní nezodpovědný chování je i chování ministra vnitra, tedy Vás, že nejste schopný se vyjádřit k největší hyeně této vlády M. Jurečkovi, který chlastal v době vražd na FF, je to naprosto skandální, že to neodsoudíte, být to kdokoliv jiný mimo vládu, už byste je zavíral,“ rozčílil se další uživatel na plaformě X.

„V USA bylo zmanipulováno 20 % hlasů. A o útoku na Kapitol se dozvíme pravdu, až ti, co zfalšovali ty volby, tam nebudou,“ napsal Mirek Trojan.

A objevil se také názor, že Rakušan má strach, že USA přestanou být duhově progresivní a lidé se naučí bojovat za svá práva a svobodu bez cenzury.

Opoziční hnutí ANO předloží návrh ústavního zákona o referendu ke korespondenční volbě pro Čechy žijící v zahraničí. Korespondenční volbu ze zahraničí by podle návrhu vlády mohli využít Češi, kteří budou zapsáni u místně příslušného zastupitelského úřadu do voličského seznamu. Poprvé by Češi v cizině mohli hlasovat dopisem v řádných volbách do Sněmovny v roce 2025.

Psali jsme: „Ubožák. Zm*d!“ Střelec na fakultě mu postřelil dceru. Ozval se a přišlo zlo. Je totiž z ANO Paroubek vstupuje do ČSSD. Do té, již vede Volfová Filip Šebesta: Dívčí válka Jurečka? Pekarová? Tohle jste už zapomněli. Petr Žantovský o Česku

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE