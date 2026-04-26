Rakušan usvědčen ze lži, rozkrýval ve vysílání Rajchl. V komisi k Dozimetru má velké plány

26.04.2026 20:11 | Monitoring
autor: Alena Kratochvílová

„Kde je rovnost před zákonem?“ ptá se Rajchl v souvislosti s kauzou Dozimetr a tvrdí, že výpověď Jiřího Fremra usvědčuje Víta Rakušana ze lži o používání šifrovaného telefonu, kritizuje média i nevyšetřování špiček STAN a TOP 09 a žádá jeho rezignaci.

Foto: Facebook
Popisek: Jindřich Rajchl

Poslanec a předseda PRO Jindřich Rajchl se zaměřil předně na výslechy v kauze Dozimetr, předně na výpovědi Jiřího Fremra, někdejšího náměstka pražského primátora Jiřího Pospíšila. Fremr u výslechu uvedl, že ke komunikaci se zástupci hnutí STAN používal šifrovaný telefon, přes který si psal například s Michalem Redlem, a občas byl na telefonu aktivní i Vít Rakušan.

JUDr. Jindřich Rajchl

  • PRO
  • Předseda strany Právo Respekt Odbornost
  • poslanec
„Zase znovu jsme zjistili, jak hluboko ta nora vede,“ komentuje výslechy Rajchl a připomněl, co ke kauze šifrovaného mobilu uváděl sám předseda hnutí STAN Vít Rakušan. Tedy, že ho nikdy nepoužil. Sice ho měl, ale nikdy nepoužil.

„Takže tady máme dalšího člověka, který usvědčuje Víta Rakušana z evidentní lži. Vít Rakušan samozřejmě šifrovaný telefon používal. Samozřejmě se domlouval s těmi lidmi,“ usuzuje Rajchl a odmítl Rakušanovi údajné výmluvy. Podle Rajchla však Fremrova slova dokazují opak.

Mgr. Vít Rakušan

  • STAN
  • poslanec
Rajchl jedním dechem zkritizoval i média, která podle něj zmínku o tom, že měl i Rakušan používat šifrovaný telefon, uvedla jen okrajově a místo toho se snažila odvést pozornost k osobě Fremra a Pospíšila.

„Tady máte skutečnost. To tady zas zaniklo. Naše média, „stanařská“ média, to někde napsala jen pod čarou a snažila se otočit pozornost vůči Fremrovi, Pospíšilovi a tak dále,“ popisuje Rajchl.

Víta Rakušana vyzval k rezignaci. „Co dál? Vy jste lhal. Složte to,“ doporučil Rajchl předsedovi hnutí STAN.

Rajchl navíc situaci přirovnal ke kauze údajně cenzurovaného rozhovoru Petra Pavla, který mělo zakázat zveřejnit ministerstvo obrany pod vedením Jaromíra Zůny.

„Když voláte po rezignaci ministra obrany kvůli údajné cenzuře, která se vůbec nestala, tak tohle je tisíckrát horší. Tak odejděte, pane Rakušane,“ požaduje Rajchl a opakuje, že již „další svědek“ ho usvědčil ze lži. „Kolik jich ještě bude potřeba?“

Rajchl následně uvedl, že byl hnutím SPD jmenován do parlamentní vyšetřovací komise pro kauzu Dozimetr. Svým příznivcům slíbil, že udělá vše pro to, aby byla kauza jednou provždy vždy rozkryta.

„Dostali jsme se zde do situace, kdy nám organizovaný zločin prorostl do nejvyšších pater politiky a považujeme to za normální věc a zavíráme před tím oči. A to není udržitelné,“ tvrdí Rajchl.

Kritizuje také to, že případ podle něj nebyl řádně došetřen, a ptá se, proč nebyly vyšetřovány nejvyšší politické špičky spojené s hnutím STAN a TOP 09 a proč proti nim nebylo zahájeno trestní stíhání. „Kde je rovnost před zákonem?“ nechápe Rajchl.

Současnou situaci srovnává s 90. léty. „Devadesátky jak vyšité,“ říká Rajchl a připomíná devadesátá léta jako dobu, kdy nefungovalo právo a mohlo se všechno rozkrádat. Obává se proto, zda se k tomu Česká republika aktuálně znovu neobrací.

Bez politického krytí ze strany STAN a TOP 09 by se totiž podle Rajchla lidé jako Matej Augustín nemohli dostat do funkcí, ze kterých pak podle něj docházelo k rozkrádání veřejných peněz, a nechápe proto, proč jsou zde „chytány jen malé rybičky“.

 

Psali jsme:

Kde byli všichni ti kritici? Babiš ukázal, jak to chodilo za Černochové
Senátor Hraba: Jak je to s tou regulací cen?
Trump přežil střelbu, Leyenové se prý ulevilo
Lipavský žádal odvolat Turka. Morální horečka, poznamenal Gregor. A připomněl, jak se vyjadřuje opozice

Mgr. Jana Zwyrtek Hamplová byl položen dotaz

Trestný čin dle §205 tr. zákoníku v případě rušení koncesionářských poplatků?

Dobrý den, spousta demonstrujících, pracovníci ČT a ČRo a poslanci dnešní opozice vykřikují: "veřejnoprávní média nedáme!" Tím, dle mého dávají veřejně najevo, že tato média požadují za svá. Vzhledem k tomu, že veřejnoprávní média mají patřit všem obyvatelům, nejedná se z jejich strany o trestný čin...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

