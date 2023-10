Rakušan zavádí kontroly na hranicích. Dobré ráno, pane ministře, zní z opozice

reklama

„Od půlnoci zavádíme namátkové kontroly na hranicích se Slovenskem. Opatření koordinujeme s Polskem, které zavádí podobné kontroly, Slovenskem i dalšími sousedními zeměmi. Počty nelegálních migrantů do EU začínají opět růst. Nebereme to na lehkou váhu a rychle reagujeme na vzniklou situaci. Díky kontrolám budeme schopni ještě lépe zajišťovat bezpečnost našich občanů. Aktivně bojujeme především proti převaděčům a obchodníkům s lidským neštěstím,“ informoval na sociální síti X (dříve Twitter) premiér Petr Fiala.

Tutéž informaci potvrdil i ministr vnitra Vít Rakušan. „Od 4. října dočasně zavádíme kontroly na hranicích se Slovenskem. Jde o opatření nutné pro účinný boj se skupinami převaděčů a nelegální migrací. Kontroly budou probíhat namátkově po celé délce hranic se Slovenskem, tak aby co nejméně omezily přeshraniční provoz a zbytečně nezatěžovaly dopravu ani cestující. K tomuto kroku přistupujeme v koordinaci s Polskem, které bude svou hranici se Slovenskem kontrolovat podobným způsobem. Jsme samozřejmě v kontaktu jak se slovenskou stranou, tak s rakouskými a německými sousedy,“ napsal Rakušan s tím, že kontroly zatím potrvají do 13. října a případné prodloužení bude záležet na aktuální situaci.

O hraniční kontroly dlouhodobě usiloval předseda opoziční SPD Tomio Okamura, který ostře kritizoval vládu a ministra vnitra Rakušana. „Odmítáme nasazení německých policistů na území ČR. Zodpovědnost za vysoký počet nelegálních imigrantů nese ministr vnitra Rakušan (STAN), který stále odmítá obnovit kontroly na našich státních hranicích… Vinu a politickou zodpovědnost za vysoký počet nelegálních imigrantů a početnou tranzitní migraci přes ČR dále do Evropy nese výhradně ministr vnitra Vít Rakušan (STAN), který trvale odmítá obnovit kontroly na našich státních hranicích a celou věc bagatelizuje,“ uvedl Okamura koncem září poté, co Německo zavedlo hraniční kontroly na české hranici.

Ještě dnes dopoledne opět Okamura na Facebooku kritizoval Rakušana, že odmítá zavést kontroly na našich hranicích, a měl by proto být odvolán. „Ministr vnitra Rakušan (STAN) odmítá zavést kontroly na našich hranicích, a tak reálně hrozí, že se tisíce nelegálních afrických a muslimských imigrantů budou hromadit v naší zemi,“ napsal Okamura v příspěvku, který následně v důsledku vyhlášení kontrol smazal.

Někteří informace o hraniční kontrole na Slovensku vzali s humorem a přičetli to na vrub slovenským předčasným volbám, ve kterých zvítězil Smer Roberta Fica. „Nechte k nám, prosím, ty Slováky volně proudit. Znají jazyk, utíká především inteligence, většinu navíc absorbuje diaspora v Brně...,“ reagoval Pavel Novotný.

Novinář ČT Andreas Papadopulos zároveň přidal informaci, že také Polsko zavádí kontroly na hranicích se Slovenskem. „Polsko zavádí kontroly na hranicích se Slovenskem. Právě mi mluvčí polské pohraniční stráže potvrdila, že půjde o kontroly NAMÁTKOVÉ, zejména se týkají nákladní přepravy. Každé auto ale může být kontrolováno. Pěších se to netýká. Zprvu budou zavedeny na deset dní s tím, že prodlouženy mohou být co dvacet dní na celkem dva měsíce,“ uvedl Papadopulos.

O nutnosti zpřísnit sledování hranic mezi státy EU je přesvědčen i europoslanec Tomáš Zdechovský (KDU-ČSL). „Hranice EU jsou děravé, migranti se nelegálně dostávají skrz Evropu do svých vysněných destinací. V nich jsou pak snadnou kořistí pro gangy a kriminální skupiny. Nevíme o nich nic, jsou vážným bezpečnostním rizikem. Jak dlouho se ještě budeme tvářit, že se vlastně nic neděje?!“ ptal se dopoledne Zdechovský na síti X.

Podle senátora Zdeňka Hraby (STAN) jsou hraniční kontroly nutností, za kterou nesou největší vinu politici a neziskovky, které migranty do Evropy lákají. „Viníkem mimořádných kontrol na hranicích nejsou ty státy, které je zavádějí. Viníky jsou ti politici, kteří migrantům lžou a svými slovy je sem lákají. Viníky jsou různé neziskovky, které si na dovážení nelegálních migrantů do Evropy postavily svůj byznys. O to hůř, že jsou mnohdy štědře dotované z veřejných zdrojů. To jsou ti největší nepřátelé volného pohybu po Evropě a ti, kteří ve skutečnosti ničí Evropu,“ napsal Hraba.

Ani nově vyhlášené kontroly na hranicích neuspokojily zástupce opozičního hnutí ANO, a ti tak nadále pokračují v kritice ministra vnitra Rakušana a premiéra Fialy. „S Vítem Rakušanem je to stále stejné. Nejdříve problém popírá, marginalizuje, vysmívá se těm, co na něj upozorňují, pak ho pomalu připustí a na závěr oznámí novinku, že se nelegální migrace musí akutně řešit. No dobré ráno, pane ministře,“ uvedla Poslankyně Jana Mračková Vildumetzová (ANO).

„Nikoli, pane premiére. Takové počty nelegálních migrantů jsou tu proto, že jste s Vítem Rakušanem během českého předsednictví EU připravili a občanům za zády schválili zrádcovský migrační pakt. To byla ta pozvánka. Teď se kbelíkem snažíte hasit požár, co jste sami zapálili,“ prohlásil šéf ANO Andrej Babiš.

Proti tomu se ale premiér ohradil a Babiše upozornil, že migrační pakt ještě schválen nebyl. „A přesně na tomto případě si můžeme ukázat nekompetentnost hnutí ANO. Na migračním paktu, kterým se všude ohání, totiž ještě není shoda, takže logicky nevstoupil v platnost a nemůže ovlivňovat vůbec nic. Nedivím se, že Andrej Babiš v Evropě nikdy nic nevyjednal, absolutně totiž nerozumí tomu, co se v EU děje,“ rýpl si do Babiše.

Ten si to nenechal líbit a Fialovi vzkázal, že je to s ním horší, než si myslel. „Pane premiére, vy vážně vůbec netušíte, která bije. Fakt si myslíte, že ty organizované skupiny pašeráků čekají, až něco odhlasuje Evropský parlament? Vy jste je sem pozvali. Řekli jste jim, pojďte, Evropa se postará o všechny. Je to s vámi horší, než jsem si myslel,“ reagoval Babiš.

