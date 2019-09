Recese? V USA se šíří strach. Nepříjemná čísla

Důvěra Američanů v ekonomickou situaci Spojených států tento měsíc výrazně klesla. Zhruba polovina americké veřejnosti si dokonce myslí, že tamní ekonomika míří do recese. Vyplývá to z nejnovějšího průzkumu Gallupova indexu ekonomické důvěry. Současné výsledky jsou mnohem negativnější, než tomu bylo dva měsíce před Velkou recesí, v říjnu 2007. Ekonomická důvěra klesá i meziměsíčně, propadla se tak na +17 bodů oproti srpnovým +24. Z měření rovněž vyplývá, že větší důvěrou v růst ekonomiky oplývají podporovatelé administrativy prezidenta Donalda Trumpa. Ekonomové si však pozitivní situací v budoucnu, na rozdíl od Bílého domu, příliš jistí nejsou, recese prý dle nich může nastat již do roku 2021.

Samotný Gallupův index ekonomické důvěry je průměrem toho, jak Američané hodnotí současné ekonomické podmínky a zda si myslí, že ekonomika se zlepšuje, nebo zhoršuje. Pokud by index dosahoval maxima (+100), znamenalo by to, že všichni Američané věří, že je ekonomika ve velmi dobré kondici a stále se zlepšuje. V minimu (-100), pak Američané spatřují pravý opak, tedy zhoršení.

Ekonomická důvěra je v současnosti na hodnotě +17. Pro porovnání je nutné zmínit, že v období recese z let 2007–2009 se výsledky během října 2018 propadly až na historické minimum -72 bodů. Nejlepší ekonomický stav naopak Američané registrovali v lednu 2000, tehdy index dosáhl až na +56.

Při pohledu na jednotlivé složky indexu je patrné, že 48 % Američanů si myslí, že ekonomika se zhoršuje, zatímco 46 % spatřuje zlepšení. Téměř rovnovážné hodnoty jsou v tomto ohledu viditelné po většinu času administrativy Donalda Trumpa. Do ledna byly dokonce zcela totožné.

Z hlediska procent pak v současné době 15 % Američanů hodnotí ekonomické podmínky jako „vynikající“, 35 % jako „dobré“, 36 % je označuje za „vyrovnané“ a 14 % tvrdí, že jsou nynější ekonomické podmínky přímo „špatné“.

V otázce možného nástupu krize je americká veřejnost rozpolcena. To, že se blíží další recese, si myslí zhruba polovina. Za přímo pravděpodobné to označuje až 34 % z nich. Ekonomové a generální ředitelé jsou v obavách z nástupu krize méně rozděleni. Většina ekonomů pak dokonce tvrdí, že by USA mohly do recese spadnout již před rokem 2021, a to i vzhledem k nejistotě, jež panuje ve vztahu amerického obchodu s Čínou či kvůli převrácení výnosových křivek. Společnou známkou blížící se recese je i oslabování globálních ekonomik.

Vyrovnané výsledky ovšem neznamenají, že by byli Američané v tomto ohledu pozitivnější než v minulých dobách. Před Velkou recesí, v říjnu 2007, ještě 57 procent z nich věřilo, že ekonomická krize není na pořadu dne. Velká recese však udeřila již dva měsíce po tomto průzkumu.

K pozitivnějším prognózám budoucnosti, měli podle průzkumu, více směřovat republikáni. Posouzení ekonomické situace ze strany republikánů je tak mnohem pozitivnější, nežli tomu je u demokratů. To že se bude ekonomika zlepšovat, hodnotí republikáni až třikrát více. Negativní názory převládají i u nižších příjmových skupin s příjmy méně než 40.000 dolarů. Je tedy zřejmé, že republikáni se ztotožňují s názorem plynoucím z Bílého domu. Pokud by se však černé scénáře naplnily, tak jak upozornil například server ZeroHedge, mohlo by to do budoucna výrazně Trumpovu pozici ohrozit a snížit jeho šance do příštích voleb.

Průzkum probíhal mezi 3. a 15. zářím.

autor: rak