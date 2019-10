Ředitel NÚKIB si stěžuje na málo peněz. Expertům se prý musí přidat

Ředitel Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost Dušan Navrátil v rozhovoru pro server Aktuálně.cz upozornil, že jeho instituci hrozí existenční problémy. V budoucnu by prý NÚKIB mohl mít „skutečně obrovské problémy“. Narážel tak na nedostatečné platové ohodnocení svých expertů a z toho plynoucí nedostatek pracovních sil. Ministerstvo financí si podle něj neuvědomuje, že je NÚKIB nový úřad a potřebuje růst. A to i přesto, že se potřeba této instituce objevuje i ve vládním programovém prohlášení. Sněmovní bezpečnostní výbor nyní chce po vládě, aby dorovnala příjmy pracovníků NÚKIB na úroveň příslušníků ostatních bezpečnostních sborů.

rozhovoru pro server Aktuálně.cz Navrátil politoval především nedostatečný prostor pro růst svého úřadu. Zmínil, že místo 48 tabulkových míst v jeho úřadu dostali pouhých osm na letošek a deset na příští rok. Kybernetické hrozby přesto ve světě i v ČR rostou velmi rychlým tempem, a rád by tudíž viděl v roce 2024 stav svého úřadu v počtu 400 zaměstnanců. Aktuálně zde pracuje 200 zaměstnanců.

Navrátil současnou situaci přirovnal k situaci v dopravě, kdy bývalý ministr Vít Bárta zastavil projektování dálnic. „Je potřeba odborníků, kteří se budou zabývat kybernetickými útoky. Na ulici je neseženeme. Snažíme se nabírat mladé lidi, vychováváme je a investujeme do nich, což trvá tři čtyři roky,“ upozornil.

Za současného platového ohodnocení ovšem NÚKIB není schopen získat nové lidi a současní z instituce začínají odcházet. „Pokud schopní lidé odejdou, NÚKIB bude jenom skořápka,“ přikládá Navrátil. V budoucnu by prý NÚKIB mohl mít „skutečně obrovské problémy“.

„Děláme obrovské množství činností, naši lidé jsou přetížení. Jejich platy nejsou vysoké, jsou to hlavně nadšenci a vlastenci. Ale pokud nebudou vidět perspektivu do budoucna, ztratí iluze a odejdou,“ říká.

Průměrný plat v NÚKIB je nyní zhruba 51 tisíc korun. Šéf úřadu tak doufá v „zásadnější přidání“. Dopis kvůli tomu dostal již i premiér Andrej Babiš (ANO).

Kritiku ze strany prezidenta Miloše Zemana Navrátil odmítl komentovat.

To, že jsou platové podmínky pro lidi z jeho úřadu devastující, zmínil Navrátil ve čtvrtek i před poslanci sněmovního výboru pro bezpečnost. Sněmovní bezpečnostní výbor nyní chce po vládě, aby dorovnala příjmy pracovníků Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost na úroveň příslušníků ostatních bezpečnostních sborů. Na dnešní tiskové konferenci po zasedání výborů to oznámila poslankyně Jana Černochová (ODS). Upozornila, že na zaměstnance NÚKIB se nevztahuje plošné přidání 1 500 korun do tarifů, na kterém se pro příští rok už dříve shodla vláda. Výbor dnes mimo jiné projednal návrh rozpočtu NÚKIB na rok 2020.

„Jsou mimo služební zákon a mimo bezpečnostní sbory, takže na ně se nevztahovalo plošné navyšování, což způsobilo, že se se svojí mzdou, odměnou dostali hluboce pod průměr platů v jiných bezpečnostních či ozbrojených sborech. Tím pádem přestávají být konkurenceschopní na trhu práce a lidé, kteří disponují příslušnými bezpečnostními prověrkami, kteří mají potřebné zkušenosti a kvalifikaci, by mohli začít odcházet,“ řekla.

„Tomu bychom se měli pokusit zabránit tím, že by vláda měla jejich příjmy dorovnat na úroveň minimálně příslušníků bezpečnostních či ozbrojených sborů, případně lidí, kteří pracují pod služebním zákonem,“ doplnila. Podle stupnice základních tarifů by příslušníci bezpečnostních sborů měli příští rok na základě délky praxe a tarifní třídy dostat od 19 210 korun do 61 520 korun měsíčně.

NÚKIB funguje od srpna 2017, vyčlenil se z Národního bezpečnostního úřadu (NBÚ), odkud převzal agendu kybernetické bezpečnosti a část zaměstnanců. Mezi činnosti vyčleněné z NBÚ patří například ochrana utajovaných informací v informačních a komunikačních systémech, kryptografická ochrana a neveřejná služba v rámci družicového systému Galileo. Zabývá se také přípravou legislativy implementací příslušných evropských směrnic do českého právního řádu. Rozpočet úřadu pro letošní rok činí 352,5 milionu korun, příští rok by to mělo být 425,3 milionu.

