Referendum jsou hra se sirkami? A co volby? Lipavský vyděsil Vondráčka

V nedělní Partii Terezie Tománkové na CNN Prima News se utkali ministr zahraničí Jan Lipavský, poslanec Radek Vondráček (ANO), europoslankyně Markéta Gregorová (Piráti) a předseda Svobodných Libor Vondráček, jenž kandiduje v rámci kandidátní listiny SPD.
Radek Vondráček hned na úvod zdůraznil, že hnutí ANO by preferovalo po volbách vznik menšinové vlády ANO, ale zdůraznil, že je třeba počkat na to, jak volby dopadnou. „Když to funguje v Dánsku, proč by to nemohlo být u nás,“ konstatoval Radek Vondráček. V průběhu pořadu řekl mj.: „Oni z nás dělají proruskou kolonu, když jsme říkali, že vyjednávání je jediné možné a že my ho upřednostňujeme,“ poznamenal Radek Vondráček.
Libor Vondráček konstatoval, že SPD by mohlo být koaličním partnerem hnutí ANO. „A doplní ty mantinely,“ zdůraznil s tím, že chce zabránit tomu, že by budoucí vláda dělala stejné chyby jako vláda současná. „Naší ambicí je, abychom skutečně byli součástí vlády. A my chceme ve vládě plnit náš program, na rozdíl od dnešních vládních stran, které slibovaly, že nebudou zvyšovat daně, ale nakonec je zvyšovaly,“ připomněl Libor Vondráček.
Mgr. Libor Vondráček
Terezie Tománková poté přehodila diskusní výhybku na válku na Ukrajině
„Nebavit se v takových falešných debatách, jestli tam budeme, nebo nebudeme posílat naše vojáky. To v tuto chvíli není na stole. Pro nás naprosto nutnou a bezpečnou volbou je poslat na Ukrajinu zbraně, protože nejlepší bezpečnostní zárukou pro Ukrajinu je silná ukrajinská armáda,“ vyjádřil svůj názor Lipavský.
Radek Vondráček konstatoval, že 47. prezident USA posunul válku na Ukrajině alespoň částečně k dialogu. „Já trvám na tom, že je v českém zájmu, aby Donald Trump uspěl. Bavit se v Evropě o tom, že přitvrdíme sankce, to není řešení,“ řekl Radek Vondráček a dodal: „I Sovětský svaz běžně komunikoval s USA, a to byl prostě bolševický totalitní režim. A co dělala teď Evropa? Nekomunikovala!“
Gregorová pravila, že ruský prezident Vladimir Putin mír na Ukrajině nechce a že využívá jen zdržovací taktiky. „Nehledě na to, že prezidenta napadené země Volodymyra Zelenského (Trump) ponižuje, zatímco Vladimira Putina vítal na červeném koberci,“ podotkla Gregorová, a dodala, že je třeba zaměřit se i na Čínu.
Mgr. Markéta Gregorová
Libor Vondráček se na válku dívá stejně jako Radek Vondráček a konstatoval, že sankce Rusko k jednacímu stolu nedostaly, zatímco Donald Trump to dokázal, což Libor Vondráček považuje za úspěch, a že sankce namířené na Rusko poškozují i české firmy.
„Ale vždyť ony procházejí přes postsovětské země. Vždyť je to falešné a prázdné,“ kroutil hlavou Libor Vondráček. – „Není to falešné a prázdné, to vás ujišťuji,“ prohlásil Lipavský. – „Kdyby sankce nefungovaly, Rusko by nemuselo přecházet na válečnou ekonomiku,“ přidala se Gregorová.
Radek Vondráček zdůraznil, že k válce na Ukrajině je třeba přistupovat realisticky a uvědomit si, že Rusko není ekonomicky izolováno. – Vůči tomu Lipavský oponoval, že to je neporozumění bezpečnostním otázkám. – „Vy jste ministrem zahraničního aktivismu, vy nejste ministr zahraničních věcí!“ obořil se Radek Vondráček na Lipavského.
Libor Vondráček doplnil, že „Ekonomický institutu v Kielu propočítal, že Česko už Ukrajině věnovalo (vojenskou pomoc) 1,3 miliard eur“.
Ve studiu došlo i na otázku vystoupení z EU a z NATO. Zatímco oba Vondráčkové přijetí referenda podporovali, Lipavský nad tím jen kroutil hlavou. – „Mně to přijde, že si děti hrají se sirkami uprostřed seníku a říkají: ne ne, nám věřte, není to nebezpečné,“ divil se Lipavský.
Libor Vondráček v tu chvíli na Lipavského uhodil: „Já se tady děsím z toho, co říkal Jan Lipavský, že referendum je hra s ohněm. Tak kdy se tady dozvíme, že i volby jsou hra s ohněm?“ důrazně podotkl Libor Vondráček. – „Já se omlouvám, ale toto jsem prostě neřekl,“ pravil Lipavský
K tomu Gregorová připomněla, že pirátští politici jsou proti tomuto návrhu již celé roky. Radek Vondráček tady pirátům přiznal zásluhu, ale znovu zaútočil na vládu. „Vy jste zase šli do Bruselu v předklonu,“ vypálil. „Nebýt občanských iniciativ, tak by to pokračovalo dál,“ zdůraznil Radek Vondráček.
Gregorová si posteskla, že v EU vidí neblahý trend. „Já vidím v Evropě spíše ty tendence k tomu utahování šroubů,“ popsala své vidění Gregorová. Ale že naději vidí v Evropském parlamentu, přes který to, podle jejího názoru, neprojde.
Nakonec došlo i na korespondenční volbu v parlamentních volbách. Oba Vondráčkové v dnešní Partii zmínili, že dnešní vládní strany tím jen chtěly zvýšit své zisky hlasů. Lipavský a Gregorová se proti tomu vymezili s tím, že korespondenční volba jen „rozšířila“ základní právo občanů, právo volit.
