Referendum o zrušení Senátu? Překvapení z ANO

„Chápu, že se nemůže vyhlásit referendum například o koncesionářských poplatcích. Ale referendum o zrušení Senátu by se určitě vyvolat mělo. Nemůže si tuto důležitou a velmi vážnou věc vzít hnutí ANO za své a vyvolat o zrušení Senátu referendum? Jsme tak malý státeček a máme dvě komory. Navíc ta senátní je absolutně kontraproduktivní a mám pocit, že Senát je jen odkladiště nepotřebných, zkostnatělých politiků, kteří vše rozumné blokují,“ uvedl čtenář.

„V tomto případě si myslím, že by měli rozhodnout politici. Pravděpodobně by se jednalo o změnu Ústavy České republiky. Toto je typická otázka, kde by lidé v referendu asi hlasovali pro zrušení Senátu. Důvodem je, že politici všeobecně populární nejsou. Někdy společnost politiky řadí na stejnou rovinu. V tomto se snažím být v Poslanecké sněmovně jiný a snažím se svou činností změnit a zlepšovat pohled občanů na politiky,“ odvětil Nacher.

Všechny odpovědi Patrika Nachera najdete ZDE.

Další dotaz pak směřoval k protiepidemickému systému, tzv. PES. „Jak to, že najednou jsou i ve čtvrtém stupni otevřené všechny obchody a služby s omezením, které platí třeba pro potraviny? Rozumějte mi správně, jsem pro, ale nepotvrzuje se tím, že jste předtím postupovali neoprávněně, nesystematicky a hlavně nespravedlivě? A proč tedy není možné, aby za dodržení určitých pravidel fungovalo vše? A bude platit zákaz nočního vycházení i na silvestra? A pokud ano, proč, když na půlnoční mše neplatí? Ještě poslední dotaz, prý zase přejdeme do 5. stupně. To bude zase v neděli zavřeno? A bude to platit už tuto neděli?“ zeptal se další čtenář, který svůj dotaz však pokládal již před vánočními svátky. Nacher ale odpověděl až nyní.

„Nejsem autor PSA, takže Vám neumím odpovědět. Musím se přiznat, že některým opatřením nerozumím, s některými nesouhlasím. Jediné, co k tomuto tématu mohu za sebe říct je, že mi vadí kritika za každou cenu. Od začátku všech opatření říkám, že bych byl méně restriktivní, ale zároveň v případě, když vidím, že se čísla zhoršují, tak vinu nedávám vládě. Velká část opozice a médií kritizují restriktivní opatření a zároveň, když se čísla zhoršují, tak to dávají za vinu vládě. V tomto systému se bohužel budeme všichni pohybovat pravděpodobně do doby, než se všichni proočkujeme nebo dokud nebude efektivně fungovat nějaký lék,“ odpověděl Nacher.

