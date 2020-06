Řekni, že umřel na koronavirus, dáme ti 5000 eur. Spálili zdravou ženu? Šílené příběhy ze světa

REPORTÁŽ Ženu s psychickými problémy lékaři nechali spálit a do karty zapsali COVID-19, aby získali vyšší platbu... Češi ze zahraničí nezávisle na sobě přinášejí hyenistické příběhy. Nejen naše externí zdroje to potvrzují z různých států. Itálie, Rumunsko, Brazílie, Mexiko, Malawi – tam všude se má „kšeftovat“ s koronavirem. Někde vydělají pozůstalí, jinde lékaři nebo politici. Známe i přesné částky za podplacení. Kdo popírá koronu, dostane se do kazajky? A když lékaři zabráníte ve falšování…

Podplácení pozůstalých

Zdroj považuje za důvěryhodný, protože jde přímo o jejího souseda. Jiná její dlouholetá „komunikační spojka“ přinesla zprávy z Brazílie, odkud pochází – i tam prý dochází ke zkreslování příčin smrti. Osobně nepolemizuje o skutečnosti „čínské nemoci“. S několika nemocnými se osobně setkala. „Znám lidi, kteří byli virem nakaženi a těžko se z toho dostávají,“ dodává s tím, že to nevylučuje, že se této pandemické situace i očividně zneužívá.

Z Německa ví od svého známého o zhůvěřilostech také Šárka Bajerová, která na sociální síti zveřejnila kompletní korenspondenci v němčině. Muž ji informoval o 78leté zesnulé babičce své manželky: „V noci vstala a šla do koupelny. Upadla a už nevstala. Doktor přišel a bez kontroly řekl, že babička má koronavirus. Byl jsem u toho přítomen a zeptal se, kde je test. Pak lékař uvedl: Pokud podepíšu, že tato žena zemřela na koronu, pak dostanu kremace mrtvých bezplatně. Moje žena řekla ne.“

Podle jeho slov nyní, ať se člověk zabije při dopravní nehodě nebo spadne ze schodů, smázne se to koronavirovou diagnózou, a ještě se lidem zaplatí. V opačném případě jdou veškeré náklady na bedra pozůstalých. Lékař v popisovaném případě prý nakonec řekl, že tedy tato stará paní zesnula z neznámých příčin. Pohřební služba v takovém případě nesmí mrtvolu převzít, ale je nutné přivolání policie. Musel se zavolat jiný lékař, který nakonec jako příčinu úmrtí zapsal zápal plic.

„Možné to je. Také jsem takové zvěsti zaslechl,“ reagovala střídmě na dotaz redakce naše německá spojka, česko-německý tlumočník Miroslav Šefl, který se však nesetkal s přímými účastníky podobných praktik.

Vážně lanaří k podvodu i zdravé lidi? Kvůli volbám

Že se tak děje například v Malawi, napsal do Česka Marek Jelínek. Jde o cestovatele a fotografa, který putuje po třetím kontinentu na koloběžce a o svých zkušenostech píše blog Dobroběžník.cz.

Na sociální síti v květnu nasdílel informace od svého přítele Stanleyho z Malawi, který jej letos u sebe hostil, když projížděl na koloběžce Afriku. Prý mu sdělil, že „vláda kupuje od lidí COVID-19. Tak jsem mu napsal, jak jako ‚kupuje‘? To se přece nedá koupit, jako když jdeš do supermarketu.“ Vyplynulo, že tamní governement nabízí lidem peníze za to, že budou „jako pozitivní“. Důvodem je snaha zabránit volbám. Kupříkladu astmatikům zapíší do registru COVID-19 a podobně.

Jeho zjištění potvrdilo několik dalších lidí. „Ano, za zemřelého se tam platí, pokud mu lékař (když nemá) dopíše Covid. Někteří slušní lékaři na to upozorňují, ale v TV se to nevidí,“ uvedla Blanka Zahradníková ze Středočeského kraje.

Kolik se dá vydělat

Pro změnu Vlasta Mintuchová referovala, že o tom hovořil přímo lékař z Německa na jednom z dostupných videí:

„V Německu platí doktorům za Covid – umírající lidi označí jako ‚Covid‘ a za každého takového vláda vyplácí 15 tisíc eur a za každého na ventilaci 30 tisíc korun, přitom ventilace pacienta zabíjí. (…) Vědí, že ventilace pacienta zadusí…,“ tvrdí.

Spálili ženu, která měla jen psychické problémy?

Ozval se rovněž zdroj se zkušeností z Mexika, kde se údajně odehrává to samé. „Manipulace jsou tady neuvěřitelný. Bydlíme už pátý den u zdravotní sestry, a co nám říká ohledně manipulací s výsledky lidí, to je k nevíře...,“ sdělil Luca Soldato, který šokuje vyprávěním, kterým se na to konto rovněž odhodlal přispět. Anketa Je dobře, že Miloš Vystrčil pojede na Tchaj-wan? Ano 9% Ne 91% hlasovalo: 14004 lidí

Popsal skutečnosti, které si prý dost dobře nedokážeme představit a pro některé prý budou znít jako nesmysl. Že se v zemi mrtvým, kteří na koronavirus nezemřeli, diagnostikuje jako příčina úmrtí právě COVID-19, je prý zcela běžné. Horší případ, o kterém ví, že se tu stal, je o pacientu živém, a podle něj tedy určitě nebyl jediný:

„Zhroutila se tu nervově jedna paní, která neměla pražádné příznaky korony. Rodině nebylo řečeno absolutně nic. Po týdnu jim bylo řečeno, že téhle paní byl diagnostikován Covid. Rodina to absolutně dementovala, jelikož věděla, že nebyly žádné příznaky. Navíc všichni bydleli pospolu a nikdo jiný pozitivně testován nebyl, jelikož se nechali na své náklady testovat v soukromé nemocnici,“ popsal Soldato.

Dcera dotyčné ženy prý několikrát naléhala na nemocnici, aby jí poskytli více informací o stavu matky. K tomu ale nedošlo. Asi po dvou týdnech od hospitalizace zdravotníci telefonicky sdělili rodině, ať se dostaví do nemocnice.

„Co tam rodina dostala? Urnu... dokážete si to někdo představit? Bez jakéhokoliv informování rodiny byla spálena ženská, která se nervově zhroutila a byl jí ‚diagnostikován‘ Covid. Pochopitelně žádná pitva, která by potvrdila tohle tvrzení, není možná,“ uzavírá „Mexičan“, který se sám sebe řečnicky ptá po důvodech: „Proč? Obchod s orgány? Umělé navyšování úmrtnosti pro budoucí finanční vydírání? Tohle je každopádně reálná story. A určitě ne jediná...“

Cestovatel Jelínek dohledal na sociální síti i další téměř shodný scénář, kdy šlo o jinou osobu. Příspěvek už ale dnes na netu zobrazit nejde.

A pak přijde mesiáš… a Čína

Češi nezůstávají u sdílení neuvěřitelných zkušeností. Zajímá je, co za tím je a jaké svobody jim možná ještě budou sebrány.

Podle zmíněného Marka Jelínka, který dříve pracoval na virologii ve Fakultní nemocnici Motol, byly koronaviry vždy součástí našich životů, takže o virus jako takový nejde. „Kontrolovaně se šíří přes různé instituce a mainstreamová média strach. Pokud většina populace má strach, dá se snadněji ovládat a manipulovat. Když jsem před deseti lety říkal, že nás tady budou chtít všichni očipovat atd., tak si všichni ťukali na čelo, a podívej se… sem tam se objeví reportáž na to, jak jsou čipy skvělé, o další den později ti tam pustí, jak je vakcinace skvělá, a pak přijde mesiáš v podobě pana Gatese, který má připraveno sedm miliard vakcín a tramtadá – totální kontrola může začít. Podívej se na Čínu, jak funguje se svými sociálními kredity,“ přesvědčuje, že za vším je snaha zbavit nás svobody ve velkém měřítku.

„Epidemie je snem mocných.“

Jelínek, který po návratu z ciziny v dubnu prošel povinnou 14denní karanténou, mimo jiné komentoval roušky, které v Malawi není povinnost nosit. Nikdo je nenosí, tamní odmítají i vakcíny, vše kolem nemoci považují za komedii. „Tak, a teď si o tom obrázek každý můžete udělat sám. Ne, v tomto není opravdu rozdílu mezi Afrikou a zbytkem světa,“ poznamenal Jelínek, který rovněž považuje nošení kusu látky na obličeji za zbytečné.

Nakonec si na Facebook „odložil“ citát francouzského spisovatele, sociologa, historika, později vášnivého antistalinisty Michela Foucaulta: „Epidemie je snem mocných, umožňuje kontrolovat populaci, určit každému jeho místo, vést o každém registry informací a vytvořit strnulý prostor, v němž každý podléhá přímému vlivu moci.“

O Malawi jsme se u nás na přelomu května a června z dostupných zdrojů dozvídali o pátrání tamních úřadů po zhruba 400 občanech, kteří uprchli z karanténního centra, vybudovaného na stadionu v druhém největším městě země, Blantyre. Podle agentury AP měli mnozí pozitivní test na koronavirus. Šlo většinou o osoby, které se předtím vrátily zejména z Jihoafrické republiky, ale i z dalších států. V africkém Malawi mimo jiné vybudoval nemocnici český epidemiolog a vakcinolog Rastislav Maďar.

Do kazajky s protivníky…

Mezi občanské zpravodaje žijící v zahraničí přišla se svou troškou také Iveta Kovářová, která žije v Itálii: „V senátu se mluví o tom, že je to celé manipulace a nástroj k diktatuře, a přesto zatím každý svobodný výrok občanů o tom, že není nutné nosit roušky, že žádný smrtelný virus není, nebo ‚pojďme na vzduch na procházku‘... je potlačen, umlčen, pokutován, anebo dokonce izolován na psychiatrii, jak můžete vidět v přiloženém videu,“ doporučuje ke zhlédnutí se slovy:

„Na podepsaný příkaz starosty byl tento muž zadržen, uspán a převezen do ústavu. Jeho bratr se snažil pět dní, než mu ho dali aspoň k telefonu.“

Nevycestuji, když nedám vzorek krve?

Z cestovatelské komunity je ze situace nešťastná i Katka Francová, která na sociální síti psala právě Marku Jelínkovi:

„Velmi mě frustruje vidět, jak většina lidí prostě přijímá to, co se dozví v klasických médiích nebo těch bulvárnějších. Miluju cestování. Každou zimu někam vyrážím na vlastní pěst a ta představa, že teď nebudu moct, pokud se třeba neočipuju, nebo na letišti třeba neodevzdám vzorek krve, nebudu mít test a podobně. Tak to mě fakt děsí,“ uvažuje žena, Češka žijící nyní ve Španělsku, kde se skoro 50 dní cítila být nuceně zavřená doma bez možnosti se jít projít do přírody.

Politici tu podle jejího mínění mlží a vymýšlejí ještě nesmyslnější pravidla než v Česku. „A spousta lidí to přijímá a klidně by doma zůstala další rok. Já už málem lezla po zdi z té frustrace a nesvobody,“ podotýká.

Ve Španělsku prý totiž snad žádné médium nedělá rozhovory s odborníky a investigativitu za účelem dobrání se pravdy. „Zde se jen dokola omílají vládou oficiálně předložená nařízení a pseudofakta a žádné kritické články jdoucí do hloubky, tu nekolují. A pokud ano, tak se ke mně nedostanou. Naštěstí některá česká média odvádějí lepší práci a naštěstí nepatřím k těm vystrašeným ‚ovcím‘, co nekriticky přijímají vše, co jim vlády naservírují jako fakt,“ uzavírá pochvalně směrem k Česku a české povaze.

